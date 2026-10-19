Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A

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Após oito derrotas consecutivas, Timão tenta evitar a entrada no Z-4 diante de um adversário que busca se afastar de vez da parte inferior da tabela

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Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que tentam se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos em 30 jogos, enquanto o Vitória aparece na 12ª posição, com 36 pontos.

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Como chegam Corinthians e Vitória

Corinthians

O Corinthians chega pressionado para o confronto desta segunda-feira. Com 32 pontos em 30 partidas, o clube paulista ocupa a 16ª posição e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

A sequência de oito derrotas consecutivas deixou o Timão com a mesma pontuação do Internacional, que perdeu por 2 a 0 para o Mirassol. Dependendo do resultado do Grêmio na rodada, uma nova derrota pode colocar a equipe alvinegra no Z-4.

O Corinthians também terá uma situação diferente no comando técnico. Contratado para assumir a equipe, Clarence Seedorf ainda não poderá estrear, pois sua documentação não foi regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o auxiliar Leo Porto será responsável por dirigir a equipe diante do Vitória.

Vitória

O Vitória chega à 31ª rodada em situação mais confortável na classificação. A equipe comandada por Jair Ventura ocupa a 12ª posição, com 36 pontos em 30 partidas.

Na última rodada, o Leão da Barra foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no Morumbis. Agora, o clube baiano tenta se recuperar fora de casa e ampliar a vantagem sobre os adversários que lutam contra o rebaixamento.

Uma vitória levaria o Vitória aos 39 pontos, resultado importante para encaminhar sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo?

O confronto entre Corinthians e Vitória terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida está marcada para esta segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

TV fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere.

Prováveis escalações de Corinthians e Vitória

Corinthians (Técnico interino: Leo Porto)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalque: Raniele (lesionado).



Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Matheusinho, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê Sousa.

Desfalque: Cacá (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

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Arbitragem de Corinthians x Vitória

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

Sávio Pereira Sampaio (DF); Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);

Bruno Raphael Pires (GO); Assistente 2: Maíra Mastella Moreira (RS);

Maíra Mastella Moreira (RS); VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Ficha técnica da partida

Jogo: Corinthians x Vitória;

Corinthians x Vitória; Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada;

Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada; Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2026;

segunda-feira, 19 de outubro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);

Neo Química Arena, São Paulo (SP); Transmissão: SporTV e Premiere.

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