Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A
Após oito derrotas consecutivas, Timão tenta evitar a entrada no Z-4 diante de um adversário que busca se afastar de vez da parte inferior da tabela
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Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que tentam se afastar da zona de rebaixamento. O Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos em 30 jogos, enquanto o Vitória aparece na 12ª posição, com 36 pontos.
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Como chegam Corinthians e Vitória
Corinthians
O Corinthians chega pressionado para o confronto desta segunda-feira. Com 32 pontos em 30 partidas, o clube paulista ocupa a 16ª posição e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.
A sequência de oito derrotas consecutivas deixou o Timão com a mesma pontuação do Internacional, que perdeu por 2 a 0 para o Mirassol. Dependendo do resultado do Grêmio na rodada, uma nova derrota pode colocar a equipe alvinegra no Z-4.
O Corinthians também terá uma situação diferente no comando técnico. Contratado para assumir a equipe, Clarence Seedorf ainda não poderá estrear, pois sua documentação não foi regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o auxiliar Leo Porto será responsável por dirigir a equipe diante do Vitória.
Vitória
O Vitória chega à 31ª rodada em situação mais confortável na classificação. A equipe comandada por Jair Ventura ocupa a 12ª posição, com 36 pontos em 30 partidas.
Na última rodada, o Leão da Barra foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no Morumbis. Agora, o clube baiano tenta se recuperar fora de casa e ampliar a vantagem sobre os adversários que lutam contra o rebaixamento.
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Uma vitória levaria o Vitória aos 39 pontos, resultado importante para encaminhar sua permanência na elite do futebol brasileiro.
Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo?
O confronto entre Corinthians e Vitória terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
A partida está marcada para esta segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
- TV fechada: SporTV;
- Pay-per-view: Premiere.
Prováveis escalações de Corinthians e Vitória
Corinthians (Técnico interino: Leo Porto)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
- Desfalque: Raniele (lesionado).
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Matheusinho, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Emmanuel Martínez, Caíque Gonçalves, Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê Sousa.
- Desfalque: Cacá (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
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Arbitragem de Corinthians x Vitória
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);
- Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO);
- Assistente 2: Maíra Mastella Moreira (RS);
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
Ficha técnica da partida
- Jogo: Corinthians x Vitória;
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada;
- Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);
- Transmissão: SporTV e Premiere.
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