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Bayern de Munique x Arsenal: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Champions League

Bávaros tentam se recuperar de tropeço na competição europeia, enquanto ingleses defendem campanha perfeita e buscam a terceira vitória seguida

Por Lucas Valle Publicado em 19/10/2026 às 11:32
Luis Diaz, atacante do Bayern de Munique, e Odegaard, meio-campista do Arsenal
Luis Diaz, atacante do Bayern de Munique, e Odegaard, meio-campista do Arsenal - Divulgação/fcbayern e Divulgação/Arsenal

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Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que protagonizaram encontros marcantes na história recente da competição europeia. Ao todo, os clubes já se enfrentaram 15 vezes, com vantagem para os alemães.

O Arsenal levou a melhor no encontro mais recente, vencendo por 3 a 1, em novembro de 2025. Já o Bayern tenta repetir o resultado das quartas de final de 2024, quando eliminou os ingleses após dois confrontos.

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Como chegam Bayern de Munique e Arsenal

Bayern de Munique

O Bayern de Munique chega ao confronto após uma goleada por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pela Bundesliga. A equipe comandada por Vincent Kompany lidera o Campeonato Alemão, com quatro vitórias e dois empates, mantendo a invencibilidade na competição.

Na Champions League, porém, os bávaros tentam se recuperar de um resultado inesperado. O Bayern ocupa a 10ª colocação, com quatro pontos, conquistados em uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas.

Na estreia, o clube alemão goleou o Bodø/Glimt por 5 a 0. Entretanto, na rodada seguinte, ficou no empate por 3 a 3 com o Viking, resultado considerado uma surpresa diante do favoritismo da equipe.

Agora, o Bayern busca voltar a vencer na competição europeia para melhorar sua posição na classificação e se aproximar dos primeiros colocados.

Arsenal

O Arsenal chega à terceira rodada da Champions League embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League.

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A equipe comandada por Mikel Arteta ocupa a segunda colocação do Campeonato Inglês, com seis vitórias e uma derrota. Os Gunners estão três pontos atrás do Manchester City, líder da competição e que mantém 100% de aproveitamento.

Na Champions League, o Arsenal também vive um momento positivo. O clube inglês ocupa a 7ª colocação, com seis pontos, após vencer seus dois primeiros compromissos na fase de liga.

Na estreia, os Gunners derrotaram o Napoli por 1 a 0. Já na segunda rodada, venceram o Lille por 3 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento na competição europeia.

Agora, o Arsenal visita o Bayern de Munique com o objetivo de conquistar sua terceira vitória consecutiva e permanecer entre os primeiros colocados da Champions League.

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Histórico de confrontos entre Bayern de Munique e Arsenal

O retrospecto entre Bayern de Munique e Arsenal é favorável à equipe alemã. Em 15 partidas disputadas, o Bayern soma oito vitórias, contra quatro triunfos dos ingleses e três empates.

O encontro mais recente aconteceu em 26 de novembro de 2025, pela fase de liga da Champions League. Na ocasião, o Arsenal venceu por 3 a 1, diante de sua torcida.

Antes disso, os clubes se enfrentaram nas quartas de final da edição 2023/24. Após um empate por 2 a 2 em Londres, o Bayern venceu por 1 a 0 em Munique e garantiu a classificação.

Outro capítulo marcante aconteceu nas oitavas de final de 2016/17, quando os alemães venceram os dois confrontos pelo mesmo placar: 5 a 1.

Últimos 10 jogos entre Bayern de Munique e Arsenal

  • 26/11/2025: Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique – Champions League 2025/26;
  • 17/04/2024: Bayern de Munique 1 x 0 Arsenal – Champions League 2023/24;
  • 09/04/2024: Arsenal 2 x 2 Bayern de Munique – Champions League 2023/24;
  • 07/03/2017: Arsenal 1 x 5 Bayern de Munique – Champions League 2016/17;
  • 15/02/2017: Bayern de Munique 5 x 1 Arsenal – Champions League 2016/17;
  • 04/11/2015: Bayern de Munique 5 x 1 Arsenal – Champions League 2015/16;
  • 20/10/2015: Arsenal 2 x 0 Bayern de Munique – Champions League 2015/16;
  • 11/03/2014: Bayern de Munique 1 x 1 Arsenal – Champions League 2013/14;
  • 19/02/2014: Arsenal 0 x 2 Bayern de Munique – Champions League 2013/14;
  • 13/03/2013: Bayern de Munique 0 x 2 Arsenal – Champions League 2012/13.

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Onde assistir Bayern de Munique x Arsenal ao vivo e de graça?

O confronto entre Bayern de Munique e Arsenal terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet, com uma opção gratuita para acompanhar a partida.

O jogo será exibido pela TNT, na TV por assinatura, e pelo HBO Max, no streaming. Além disso, os torcedores poderão assistir gratuitamente pelo canal TNT Sports, no YouTube.

  • TV fechada: TNT;
  • YouTube (gratuito): TNT Sports;
  • Streaming: HBO Max.

A bola rola nesta quarta-feira (21), às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Bayern de Munique e Arsenal

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Pavlovic e Kimmich; Lennart Karl, Saibari e Luis Díaz; Harry Kane.

  • Suspenso: Michael Olise.
  • Dúvidas: Jamal Musiala e Manuel Neuer.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Bruno Guimarães e Ødegaard; Madueke, Eze e Gyökeres.

  • Desfalques: Tzolis e Hincapié.

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Arbitragem de Bayern de Munique x Arsenal

  • Árbitro: Davide Massa (Itália);
  • Assistente 1: Filippo Meli (Itália);
  • Assistente 2: Alessio Berti (Itália);
  • Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • Assistente de VAR: Marco Di Bello (Itália).

Ficha técnica da partida

  • Jogo: Bayern de Munique x Arsenal;
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 3ª rodada da fase de liga;
  • Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha);
  • Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026;
  • Horário: 16h (de Brasília);
  • Transmissão: TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.