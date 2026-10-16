Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

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Líder e vice-líder se enfrentam em confronto direto pelo acesso à Série A; apenas um ponto separa as equipes na classificação da Série B

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Vila Nova e Novorizontino se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto reúne os dois primeiros colocados da competição. O Vila Nova lidera com 61 pontos em 33 jogos, enquanto o Novorizontino ocupa a vice-liderança, com 60 pontos. As duas equipes iniciam a rodada nas posições que garantem o acesso direto à Série A.

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Como chegam as equipes

Vila Nova

O Vila Nova chega à 34ª rodada defendendo a liderança da Série B. A equipe comandada por Guto Ferreira soma 61 pontos em 33 partidas e busca ampliar sua vantagem sobre o Novorizontino, principal concorrente na disputa pela primeira colocação.

Na última rodada, o Tigre conquistou uma vitória importante fora de casa ao derrotar o Náutico por 2 a 0, no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Agora, o clube goiano retorna ao Onésio Brasileiro Alvarenga para enfrentar seu adversário direto. Uma vitória levaria o Vila Nova aos 64 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Novorizontino.

O confronto também representa a oportunidade de devolver a derrota sofrida no primeiro turno, quando o time goiano perdeu por 2 a 1, em Novo Horizonte.

Novorizontino

O Novorizontino chega ao confronto ocupando a segunda colocação da Série B, com 60 pontos em 33 jogos. A equipe comandada por Enderson Moreira está a apenas um ponto do Vila Nova e tem a oportunidade de assumir a liderança em caso de vitória.

Na rodada anterior, o Tigre do Vale goleou a Ponte Preta por 5 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O resultado manteve o clube paulista na disputa pelas primeiras posições e aumentou a importância do confronto direto deste domingo.

Uma vitória em Goiânia levaria o Novorizontino aos 63 pontos, ultrapassando o Vila Nova e assumindo a primeira colocação da Série B.

A equipe também tenta repetir o resultado do primeiro turno, quando venceu o adversário por 2 a 1, diante de sua torcida.

Onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo e de graça?

A partida entre Vila Nova e Novorizontino terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

TV aberta: RedeTV!;

RedeTV!; TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+;

Disney+; Internet: SportyNet.

A bola rola às 18h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Prováveis escalações

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu, Willian Maranhão e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Janderson e Dellatorre.

Desfalque: João Vieira (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

João Vieira (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Dúvida: Douglas Mendes.

Douglas Mendes. Pendurados: Dudu, André Luis, Willian Formiga, Douglas Mendes, Rafael Silva, Elias e Gustavo Puskas.

Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Carlinhos e Sander; Luís Oyama, Juninho e Rômulo; Ronald Barcellos, Carlão e Nicolas Careca.

Desfalque: Patrick (suspenso por expulsão).

Patrick (suspenso por expulsão). Pendurados: Juninho, Nilson Castrillón, Rômulo, Sander, Gabriel Bahia, Alexis Alvarino, Luiz Otávio Maria, Diego Galo, Maykon Jesus e Titi Ortiz.

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Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Assistente 2: Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ) Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Anderson Ribeiro Gonçalves (GO) VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha da partida

Jogo: Vila Nova x Novorizontino

Vila Nova x Novorizontino Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

18 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO) Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet

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