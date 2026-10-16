fechar
Onde assistir |

São Bernardo x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

Criciúma busca se manter no G-6 e seguir na disputa pelo acesso à Série A, enquanto São Bernardo tenta se aproximar da parte de cima da tabela

Por Lucas Valle Publicado em 16/10/2026 às 11:48
São Bernardo e Criciúma se enfrentam pela Série B
São Bernardo e Criciúma se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

São Bernardo e Criciúma se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O São Bernardo ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos em 33 partidas, enquanto o Criciúma aparece na quinta posição, com 56 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam as equipes

São Bernardo

O São Bernardo chega à 34ª rodada da Série B tentando melhorar sua posição na classificação. A equipe comandada por Vinícius Bergantin ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos conquistados em 33 jogos.

Na última rodada, o clube paulista visitou o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empatou por 2 a 2, conquistando um ponto diante de uma das equipes que disputam as primeiras posições da competição.

Agora, o São Bernardo retorna ao Estádio Primeiro de Maio para enfrentar outro adversário que briga pelo acesso à Série A.

Uma vitória sobre o Criciúma levaria a equipe paulista aos 49 pontos, reduzindo a distância para os clubes que ocupam a zona de classificação aos playoffs.

 

Criciúma

O Criciúma chega ao confronto ocupando a quinta colocação da Série B, com 56 pontos em 33 partidas. A equipe comandada por Eduardo Baptista busca permanecer no G-6 e continuar na disputa por uma vaga na Série A.

Na rodada anterior, o Tigre conquistou uma vitória importante ao derrotar o América-MG por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O resultado manteve o clube catarinense entre os seis primeiros colocados e reforçou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição.

Uma vitória sobre o São Bernardo levaria o Criciúma aos 59 pontos, fortalecendo sua posição na zona de classificação para os playoffs e mantendo a equipe na disputa pelas primeiras colocações.

O Tigre também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno, quando venceu o adversário por 1 a 0, em Santa Catarina.

Leia Também

Onde assistir São Bernardo x Criciúma ao vivo?

A partida entre São Bernardo e Criciúma terá transmissão ao vivo na televisão.

  • TV aberta: Globo;
  • TV fechada: SporTV;
  • Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Prováveis escalações

São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)

Alex Alves; Hugo, Augusto, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Lucas Fernandes; Pedrinho e Felipe Garcia.

  • Desfalques: Rodrigo Ferreira e Lucas Lima (suspensos).
  • Pendurados: Jemerson, Alex Alves, Echaporã, Dudu Miraíma, Felipe Garcia e Hyoran.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; William Lepo, Luciano Castan, Cesar Martins e Marcelo Hermes; Ronald, Guilherme Lobo e Fellipe Mateus; Otero, Diego Gonçalves e Nicolas.

  • Desfalque: Jonatha Robert (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
  • Pendurados: Marcelo Hermes, Ronald, Ruan Rodrigues, Romarinho, Yuri, Nicolas e Thiaguinho.

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
  • Assistente 1: Luis Carlos de França Costa (RN)
  • Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)
  • Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)
  • VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ficha da partida

  • Jogo: São Bernardo x Criciúma
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
  • Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
  • Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
Série B

Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
Série B

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.