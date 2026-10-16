São Bernardo x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

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Criciúma busca se manter no G-6 e seguir na disputa pelo acesso à Série A, enquanto São Bernardo tenta se aproximar da parte de cima da tabela

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São Bernardo e Criciúma se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O São Bernardo ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos em 33 partidas, enquanto o Criciúma aparece na quinta posição, com 56 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

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Como chegam as equipes

São Bernardo

O São Bernardo chega à 34ª rodada da Série B tentando melhorar sua posição na classificação. A equipe comandada por Vinícius Bergantin ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos conquistados em 33 jogos.

Na última rodada, o clube paulista visitou o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empatou por 2 a 2, conquistando um ponto diante de uma das equipes que disputam as primeiras posições da competição.

Agora, o São Bernardo retorna ao Estádio Primeiro de Maio para enfrentar outro adversário que briga pelo acesso à Série A.

Uma vitória sobre o Criciúma levaria a equipe paulista aos 49 pontos, reduzindo a distância para os clubes que ocupam a zona de classificação aos playoffs.

Criciúma

O Criciúma chega ao confronto ocupando a quinta colocação da Série B, com 56 pontos em 33 partidas. A equipe comandada por Eduardo Baptista busca permanecer no G-6 e continuar na disputa por uma vaga na Série A.

Na rodada anterior, o Tigre conquistou uma vitória importante ao derrotar o América-MG por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

O resultado manteve o clube catarinense entre os seis primeiros colocados e reforçou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição.

Uma vitória sobre o São Bernardo levaria o Criciúma aos 59 pontos, fortalecendo sua posição na zona de classificação para os playoffs e mantendo a equipe na disputa pelas primeiras colocações.

O Tigre também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno, quando venceu o adversário por 1 a 0, em Santa Catarina.

Onde assistir São Bernardo x Criciúma ao vivo?

A partida entre São Bernardo e Criciúma terá transmissão ao vivo na televisão.

TV aberta: Globo;

Globo; TV fechada: SporTV;

SporTV; Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Prováveis escalações

São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)

Alex Alves; Hugo, Augusto, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Lucas Fernandes; Pedrinho e Felipe Garcia.

Desfalques: Rodrigo Ferreira e Lucas Lima (suspensos).

Rodrigo Ferreira e Lucas Lima (suspensos). Pendurados: Jemerson, Alex Alves, Echaporã, Dudu Miraíma, Felipe Garcia e Hyoran.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; William Lepo, Luciano Castan, Cesar Martins e Marcelo Hermes; Ronald, Guilherme Lobo e Fellipe Mateus; Otero, Diego Gonçalves e Nicolas.

Desfalque: Jonatha Robert (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Jonatha Robert (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Marcelo Hermes, Ronald, Ruan Rodrigues, Romarinho, Yuri, Nicolas e Thiaguinho.

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Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistente 1: Luis Carlos de França Costa (RN)

Luis Carlos de França Costa (RN) Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)

Vanessa Santos Azevedo (SE) Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Guilherme Nunes de Santana (SP) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ficha da partida

Jogo: São Bernardo x Criciúma

São Bernardo x Criciúma Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

18 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP) Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

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