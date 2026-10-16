São Bernardo x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
Criciúma busca se manter no G-6 e seguir na disputa pelo acesso à Série A, enquanto São Bernardo tenta se aproximar da parte de cima da tabela
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São Bernardo e Criciúma se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O São Bernardo ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos em 33 partidas, enquanto o Criciúma aparece na quinta posição, com 56 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.
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Como chegam as equipes
São Bernardo
O São Bernardo chega à 34ª rodada da Série B tentando melhorar sua posição na classificação. A equipe comandada por Vinícius Bergantin ocupa a 12ª colocação, com 46 pontos conquistados em 33 jogos.
Na última rodada, o clube paulista visitou o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empatou por 2 a 2, conquistando um ponto diante de uma das equipes que disputam as primeiras posições da competição.
Agora, o São Bernardo retorna ao Estádio Primeiro de Maio para enfrentar outro adversário que briga pelo acesso à Série A.
Uma vitória sobre o Criciúma levaria a equipe paulista aos 49 pontos, reduzindo a distância para os clubes que ocupam a zona de classificação aos playoffs.
Criciúma
O Criciúma chega ao confronto ocupando a quinta colocação da Série B, com 56 pontos em 33 partidas. A equipe comandada por Eduardo Baptista busca permanecer no G-6 e continuar na disputa por uma vaga na Série A.
Na rodada anterior, o Tigre conquistou uma vitória importante ao derrotar o América-MG por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.
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O resultado manteve o clube catarinense entre os seis primeiros colocados e reforçou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição.
Uma vitória sobre o São Bernardo levaria o Criciúma aos 59 pontos, fortalecendo sua posição na zona de classificação para os playoffs e mantendo a equipe na disputa pelas primeiras colocações.
O Tigre também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno, quando venceu o adversário por 1 a 0, em Santa Catarina.
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Onde assistir São Bernardo x Criciúma ao vivo?
A partida entre São Bernardo e Criciúma terá transmissão ao vivo na televisão.
- TV aberta: Globo;
- TV fechada: SporTV;
- Pay-per-view: Premiere.
A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.
Prováveis escalações
São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)
Alex Alves; Hugo, Augusto, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Lucas Fernandes; Pedrinho e Felipe Garcia.
- Desfalques: Rodrigo Ferreira e Lucas Lima (suspensos).
- Pendurados: Jemerson, Alex Alves, Echaporã, Dudu Miraíma, Felipe Garcia e Hyoran.
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; William Lepo, Luciano Castan, Cesar Martins e Marcelo Hermes; Ronald, Guilherme Lobo e Fellipe Mateus; Otero, Diego Gonçalves e Nicolas.
- Desfalque: Jonatha Robert (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Marcelo Hermes, Ronald, Ruan Rodrigues, Romarinho, Yuri, Nicolas e Thiaguinho.
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Arbitragem
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- Assistente 1: Luis Carlos de França Costa (RN)
- Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)
- Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Ficha da partida
- Jogo: São Bernardo x Criciúma
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
- Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
- Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
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