Real Madrid x Sevilla ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

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Merengues recebem os andaluzes em Madri pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em confronto direto entre equipes que brigam pelas primeiras posições

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Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, a LaLiga 2026/27. No Brasil, a transmissão ao vivo será realizada pela Cazé TV.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam posições próximas na tabela. O Real Madrid está em quarto lugar, com 18 pontos, enquanto o Sevilla aparece na quinta colocação, com 14 pontos, após oito partidas disputadas.

Os mandantes buscam se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o time andaluz tenta manter a sequência positiva no campeonato e reduzir a distância para os concorrentes diretos.

Como chegam Real Madrid e Sevilla?

O Real Madrid chega após vencer o Villarreal por 1 a 0 pela rodada anterior de LaLiga. Na Liga dos Campeões, a equipe também conquistou resultados positivos contra Roma e Inter de Milão, mantendo 100% de aproveitamento na fase de liga da competição europeia.

Comandado por José Mourinho, o time madrilenho soma seis vitórias e duas derrotas no Campeonato Espanhol. São 19 gols marcados e oito sofridos, com saldo positivo de 11. O clube ocupa a quarta posição, atrás de Barcelona, Atlético de Madrid e Betis.

Para enfrentar o Sevilla, o Real Madrid terá desfalques importantes. Vinícius Júnior está suspenso após receber cartão vermelho, enquanto Raúl Asencio, Éder Militão e Rodrygo também estão indisponíveis.

O Sevilla, dirigido por Luis García, ocupa a quinta colocação, com 14 pontos. A equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 13 gols marcados e 12 sofridos.

O time andaluz está há três partidas sem perder em LaLiga. No compromisso mais recente, empatou por 3 a 3 com o Levante fora de casa. Antes disso, venceu Valencia e Deportivo de La Coruña por 1 a 0, em duas partidas consecutivas sem sofrer gols.

Onde assistir a Real Madrid x Sevilla ao vivo?

A partida entre Real Madrid e Sevilla terá transmissão ao vivo no Brasil pela Cazé TV, canal que exibirá o confronto pela internet.

O jogo está marcado para domingo (18), às 14h, no horário de Brasília. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na capital espanhola.

Prováveis escalações de Real Madrid x Sevilla

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham e Yan Diomande; Kylian Mbappé.

Sevilla (Técnico: Luis García)

Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Álex Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Lucien Agoumé e Youssouf Fofana; Adrià González, Giorgi Kochorashvili e Chidera Ejuke; Robbie Ure.

Histórico recente do confronto

O Real Madrid venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando os madrilenhos ganharam por 1 a 0, fora de casa.

Em dezembro de 2025, o time da capital espanhola também venceu o adversário por 2 a 0, atuando no Santiago Bernabéu. No retrospecto dos cinco duelos mais recentes, o Real Madrid marcou dez gols e sofreu dois.

Ficha técnica de Real Madrid x Sevilla