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Real Madrid x Sevilla ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela LaLiga

Merengues recebem os andaluzes em Madri pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em confronto direto entre equipes que brigam pelas primeiras posições

Por Thiago Seabra Publicado em 16/10/2026 às 10:46
Real Madrid em comemora&ccedil;&atilde;o de gol de Mbapp&eacute;
Real Madrid em comemoração de gol de Mbappé - Divulgação/Real Madrid

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Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, a LaLiga 2026/27. No Brasil, a transmissão ao vivo será realizada pela Cazé TV.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam posições próximas na tabela. O Real Madrid está em quarto lugar, com 18 pontos, enquanto o Sevilla aparece na quinta colocação, com 14 pontos, após oito partidas disputadas.

Os mandantes buscam se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o time andaluz tenta manter a sequência positiva no campeonato e reduzir a distância para os concorrentes diretos.

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Como chegam Real Madrid e Sevilla?

O Real Madrid chega após vencer o Villarreal por 1 a 0 pela rodada anterior de LaLiga. Na Liga dos Campeões, a equipe também conquistou resultados positivos contra Roma e Inter de Milão, mantendo 100% de aproveitamento na fase de liga da competição europeia.

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Comandado por José Mourinho, o time madrilenho soma seis vitórias e duas derrotas no Campeonato Espanhol. São 19 gols marcados e oito sofridos, com saldo positivo de 11. O clube ocupa a quarta posição, atrás de Barcelona, Atlético de Madrid e Betis.

Para enfrentar o Sevilla, o Real Madrid terá desfalques importantes. Vinícius Júnior está suspenso após receber cartão vermelho, enquanto Raúl Asencio, Éder Militão e Rodrygo também estão indisponíveis.

O Sevilla, dirigido por Luis García, ocupa a quinta colocação, com 14 pontos. A equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 13 gols marcados e 12 sofridos.

O time andaluz está há três partidas sem perder em LaLiga. No compromisso mais recente, empatou por 3 a 3 com o Levante fora de casa. Antes disso, venceu Valencia e Deportivo de La Coruña por 1 a 0, em duas partidas consecutivas sem sofrer gols.

Onde assistir a Real Madrid x Sevilla ao vivo?

A partida entre Real Madrid e Sevilla terá transmissão ao vivo no Brasil pela Cazé TV, canal que exibirá o confronto pela internet.

O jogo está marcado para domingo (18), às 14h, no horário de Brasília. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na capital espanhola.

Prováveis escalações de Real Madrid x Sevilla

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham e Yan Diomande; Kylian Mbappé.

Sevilla (Técnico: Luis García)
Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Álex Castrín, Kike Salas e Gabriel Suazo; Lucien Agoumé e Youssouf Fofana; Adrià González, Giorgi Kochorashvili e Chidera Ejuke; Robbie Ure.

Histórico recente do confronto

O Real Madrid venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando os madrilenhos ganharam por 1 a 0, fora de casa.

Em dezembro de 2025, o time da capital espanhola também venceu o adversário por 2 a 0, atuando no Santiago Bernabéu. No retrospecto dos cinco duelos mais recentes, o Real Madrid marcou dez gols e sofreu dois.

Ficha técnica de Real Madrid x Sevilla

  • Jogo: Real Madrid x Sevilla
  • Competição: Campeonato Espanhol – LaLiga 2026/27, 9ª rodada
  • Data: domingo, 18 de outubro de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
  • Transmissão: Cazé TV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.