Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A

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Grêmio tenta deixar a zona de rebaixamento diante de sua torcida, enquanto Cruzeiro busca se recuperar e defender sua posição no G-6 da Série A

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Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Grêmio ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos em 30 partidas, dentro da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro aparece na sexta posição, com 48 pontos em 30 jogos, na disputa pelas vagas nas competições continentais.

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Como chegam as equipes

Grêmio

O Grêmio chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro pressionado pela situação na tabela. A equipe comandada por Luís Castro ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos conquistados em 30 jogos, dentro da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Tricolor recebeu o Internacional, na Arena do Grêmio, e empatou por 1 a 1, em um clássico importante para as pretensões das duas equipes na reta final da competição.

Agora, o clube gaúcho terá novamente o apoio de sua torcida para tentar conquistar três pontos fundamentais na luta pela permanência na Série A.

Uma vitória sobre o Cruzeiro levaria o Grêmio aos 34 pontos, permitindo que a equipe reduza a distância para os adversários que estão fora da zona de rebaixamento.

O confronto também representa a oportunidade de devolver a derrota sofrida no primeiro turno, quando o Tricolor perdeu por 2 a 0, no Mineirão.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega ao confronto buscando se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior. A equipe comandada por Artur Jorge ocupa a sexta colocação, com 48 pontos em 30 partidas, dentro da zona de classificação para competições continentais.

Na última rodada, a Raposa visitou o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e acabou derrotada por 4 a 2, resultado que impediu o clube mineiro de avançar na classificação.

Agora, o Cruzeiro tenta conquistar uma vitória fora de casa para defender sua posição entre os seis primeiros colocados e seguir na disputa pelas vagas na próxima edição da Libertadores.

Um triunfo sobre o Grêmio levaria a equipe aos 51 pontos, fortalecendo sua campanha nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

A Raposa também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Grêmio por 2 a 0, no Mineirão.

Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo e de graça?

A partida entre Grêmio e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

TV aberta: Globo;

Globo; YouTube (gratuito): ge TV;

ge TV; Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William Furtado, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Gerson, Zé Lucas e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Bruno Rodrigues.

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Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

João Vitor Gobi (SP) Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Bruno Boschilia (PR) Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Brígida Cirilo Ferreira (AL) Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Fabiano Monteiro dos Santos (SP) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha da partida

Jogo: Grêmio x Cruzeiro

Grêmio x Cruzeiro Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)

18 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS) Transmissão: Globo, ge TV e Premiere

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