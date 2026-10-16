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Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A

Fluminense tenta se recuperar da derrota no clássico contra o Flamengo, enquanto Santos busca voltar a vencer e se aproximar do G-6 da Série A

Por Lucas Valle Publicado em 16/10/2026 às 12:19
Partida entre Santos e Fluminense
Partida entre Santos e Fluminense - Raul Baretta/ Santos FC

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Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto buscando recuperação após derrotas na rodada anterior. O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 51 pontos em 30 partidas, enquanto o Santos aparece na oitava posição, com 42 pontos, também em 30 jogos.

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Como chegam as equipes

Fluminense

O Fluminense chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando se recuperar da derrota no clássico contra o Flamengo. A equipe comandada por Marcão ocupa a quarta colocação, com 51 pontos conquistados em 30 jogos.

Na rodada anterior, o Tricolor foi derrotado pelo rival por 1 a 0, no Maracanã, resultado que interrompeu a possibilidade de somar mais três pontos na disputa pelas primeiras posições da Série A.

Agora, o Fluminense retorna ao mesmo estádio para enfrentar o Santos e tentar conquistar uma vitória importante diante de sua torcida.

Um triunfo levaria o clube carioca aos 54 pontos, fortalecendo sua posição entre os primeiros colocados e mantendo a equipe na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O Tricolor também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro, em um confronto de cinco gols.

 

Santos

O Santos chega ao Maracanã buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Cuca ocupa a oitava colocação, com 42 pontos em 30 partidas.

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Na última rodada, o Peixe visitou o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e acabou derrotado por 2 a 1.

O resultado impediu o clube paulista de se aproximar das equipes que ocupam as primeiras posições da classificação. Agora, o Santos tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para seguir na disputa por vagas nas competições continentais.

Uma vitória sobre o Fluminense levaria o Peixe aos 45 pontos, reduzindo a distância para os adversários que estão acima na tabela.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para o Santos, que perdeu por 3 a 2 para o Fluminense no primeiro turno, na Vila Belmiro.

 

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Onde assistir Fluminense x Santos ao vivo?

A partida entre Fluminense e Santos terá transmissão ao vivo na televisão.

  • TV aberta: Globo;
  • Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Acosta; Soteldo, Canobbio e Castillo.

Santos (Técnico: Cuca)

Diógenes; Rodinei, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Barreal; Oliva e Gustavo Henrique; Bontempo, Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol.

 

 

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
  • Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha da partida

  • Jogo: Fluminense x Santos
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
  • Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo e Premiere

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.