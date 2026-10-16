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CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

CRB está a um ponto do G-6 e busca entrar na zona de classificação aos playoffs, enquanto Botafogo-SP tenta se afastar do rebaixamento

Por Lucas Valle Publicado em 16/10/2026 às 8:54
Partida entre Botafogo-SP e CRB no 1° turno da Série B do Brasileiro
Partida entre Botafogo-SP e CRB no 1° turno da Série B do Brasileiro - João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo

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CRB e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na reta final da competição. O CRB ocupa a sétima colocação, com 52 pontos em 33 partidas, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado e primeiro clube dentro do G-6.

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Como chegam as equipes

CRB

O CRB chega à 34ª rodada da Série B com a possibilidade de entrar na zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A. A equipe comandada por Fábio Matias ocupa a sétima colocação, com 52 pontos em 33 jogos.

Na rodada anterior, o Galo de Campina visitou o Fortaleza, na Arena Castelão, e empatou por 2 a 2, resultado que manteve o clube alagoano próximo dos seis primeiros colocados.

Agora, o CRB retorna ao Estádio Rei Pelé para enfrentar o Botafogo-SP e tentar conquistar uma vitória importante diante de sua torcida.

Um triunfo levaria o clube alagoano aos 55 pontos, pontuação suficiente para ultrapassar o Atlético-GO caso a equipe goiana não vença seu compromisso na rodada.

O CRB também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

 

Botafogo-SP

O Botafogo-SP chega ao confronto buscando ampliar sua vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cláudio Tencati ocupa a 16ª colocação, com 41 pontos, cinco acima do Avaí, primeiro clube dentro do Z-4.

Na última rodada, a Pantera conquistou uma vitória importante ao derrotar o Ceará por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

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O resultado ajudou o clube paulista a ganhar fôlego na luta pela permanência na Série B. Agora, a equipe tenta conquistar mais pontos fora de casa para melhorar sua situação na classificação.

Uma vitória sobre o CRB levaria o Botafogo-SP aos 44 pontos, ampliando sua pontuação a cinco rodadas do encerramento da competição, contando o confronto deste domingo.

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Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo?

A partida entre CRB e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

  • TV aberta: XSports;
  • TV fechada: ESPN;
  • Streaming: Disney+;
  • Internet: SportyNet.

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Prováveis escalações

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

  • Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin, Vitor Caetano e Pedro Castro.

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Vilar, Ericson e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Rava; Kelvin e Hygor.

  • Pendurados: Everton Morelli, Wesley Pinheiro, Kelvin, Pedrinho, Luizão, Márcio Carlos Maranhão e Yuri Felipe.

Entre no canal do WhatsApp do CRB!

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thome (RR)
  • Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)
  • Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

Ficha da partida

  • Jogo: CRB x Botafogo-SP
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
  • Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.