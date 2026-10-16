CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
CRB está a um ponto do G-6 e busca entrar na zona de classificação aos playoffs, enquanto Botafogo-SP tenta se afastar do rebaixamento
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CRB e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na reta final da competição. O CRB ocupa a sétima colocação, com 52 pontos em 33 partidas, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado e primeiro clube dentro do G-6.
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Como chegam as equipes
CRB
O CRB chega à 34ª rodada da Série B com a possibilidade de entrar na zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A. A equipe comandada por Fábio Matias ocupa a sétima colocação, com 52 pontos em 33 jogos.
Na rodada anterior, o Galo de Campina visitou o Fortaleza, na Arena Castelão, e empatou por 2 a 2, resultado que manteve o clube alagoano próximo dos seis primeiros colocados.
Agora, o CRB retorna ao Estádio Rei Pelé para enfrentar o Botafogo-SP e tentar conquistar uma vitória importante diante de sua torcida.
Um triunfo levaria o clube alagoano aos 55 pontos, pontuação suficiente para ultrapassar o Atlético-GO caso a equipe goiana não vença seu compromisso na rodada.
O CRB também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Botafogo-SP
O Botafogo-SP chega ao confronto buscando ampliar sua vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cláudio Tencati ocupa a 16ª colocação, com 41 pontos, cinco acima do Avaí, primeiro clube dentro do Z-4.
Na última rodada, a Pantera conquistou uma vitória importante ao derrotar o Ceará por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
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O resultado ajudou o clube paulista a ganhar fôlego na luta pela permanência na Série B. Agora, a equipe tenta conquistar mais pontos fora de casa para melhorar sua situação na classificação.
Uma vitória sobre o CRB levaria o Botafogo-SP aos 44 pontos, ampliando sua pontuação a cinco rodadas do encerramento da competição, contando o confronto deste domingo.
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Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo?
A partida entre CRB e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.
- TV aberta: XSports;
- TV fechada: ESPN;
- Streaming: Disney+;
- Internet: SportyNet.
A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Prováveis escalações
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin, Vitor Caetano e Pedro Castro.
Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Vilar, Ericson e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Rava; Kelvin e Hygor.
- Pendurados: Everton Morelli, Wesley Pinheiro, Kelvin, Pedrinho, Luizão, Márcio Carlos Maranhão e Yuri Felipe.
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Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thome (RR)
- Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)
- Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Ficha da partida
- Jogo: CRB x Botafogo-SP
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
- Data: 18 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
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