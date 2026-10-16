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Bahia x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Líder da Série A visita o quinto colocado em Salvador após compromissos importantes pelo campeonato nacional e pela Copa Libertadores.

Por Thiago Seabra Publicado em 16/10/2026 às 9:16
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo
Imagem do meio-campista Arrascaeta, do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

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Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida terá transmissão do Premiere.

O confronto reúne duas equipes que estão entre as cinco primeiras colocadas da competição. O Flamengo lidera o Brasileirão, com 64 pontos em 30 jogos, enquanto o Bahia aparece na quinta posição, com 49 pontos.

O duelo é importante para os dois times na reta final do campeonato. O Rubro-Negro busca defender a liderança, enquanto o Tricolor tenta somar pontos para seguir na parte de cima da tabela.

Como chegam Bahia e Flamengo?

O Bahia chega para a partida depois de vencer o Mirassol por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rogério Ceni também defende uma sequência de oito jogos de invencibilidade como mandante.

O time baiano soma três vitórias consecutivas em casa pela Série A, marca inédita do clube nesta edição do torneio. Com 60% de aproveitamento como mandante, o Tricolor tem a nona melhor campanha nesse recorte.

O cenário representa uma evolução em relação ao primeiro turno, quando o Bahia chegou a passar quatro partidas sem vencer em casa e registrou aproveitamento de 41,6% no campeonato.

O Flamengo, por sua vez, lidera a competição nacional com 64 pontos. Na rodada anterior do Brasileirão, a equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

Na quinta-feira (15), o time rubro-negro enfrentou o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida terminou empatada em 0 a 0, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em Salvador, pela 31ª rodada.

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Onde assistir a Bahia x Flamengo ao vivo?

O confronto entre Bahia e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, serviço de pay-per-view que exibe partidas do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores poderão acompanhar o duelo neste domingo (18), a partir das 18h30, no horário de Brasília.

Ficha técnica de Bahia x Flamengo

  • Jogo: Bahia x Flamengo
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 31ª rodada
  • Data: domingo, 18 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.