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São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A

São Paulo busca segunda vitória consecutiva para subir na tabela, enquanto Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento na 31ª rodada da Série A

Por Lucas Valle Publicado em 15/10/2026 às 13:12
São Paulo e Vasco se enfrentam pela Série A do Brasileiro
São Paulo e Vasco se enfrentam pela Série A do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado (17), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O São Paulo ocupa a décima colocação, com 39 pontos em 30 partidas, enquanto o Vasco aparece na 14ª posição, com 35 pontos em 29 jogos.

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Como chegam as equipes

São Paulo

O São Paulo chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando conquistar sua segunda vitória consecutiva. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a décima colocação, com 39 pontos conquistados em 30 jogos.

Na última rodada, o Tricolor recebeu o Vitória, no Morumbis, e venceu por 2 a 1, resultado importante para a recuperação da equipe na classificação.

Agora, o São Paulo terá novamente o apoio de sua torcida para tentar conquistar mais três pontos e se aproximar das equipes que disputam as vagas nas competições continentais.

Uma vitória sobre o Vasco levaria o clube paulista aos 42 pontos, fortalecendo sua posição na parte intermediária da tabela.

Vasco

O Vasco chega ao Morumbis buscando melhorar sua campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Pedro Emanuel ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos em 29 partidas.

Na rodada anterior, o Cruzmaltino recebeu o Remo, em São Januário, e empatou por 0 a 0, deixando escapar a oportunidade de conquistar três pontos diante de sua torcida.

Agora, o clube carioca tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para ampliar sua distância em relação à zona de rebaixamento.

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Uma vitória sobre o São Paulo levaria o Vasco aos 38 pontos, aproximando a equipe da pontuação do próprio adversário, que inicia a rodada com 39.

O Cruzmaltino também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o São Paulo por 2 a 1, em São Januário.

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Onde assistir São Paulo x Vasco ao vivo

A partida entre São Paulo e Vasco terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV;
  • Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Iago Borduchi; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá (Gustavo Santana), Artur e Calleri.

  • Desfalques: Djhordney, Cédric Soares, Enzo Díaz, Aurélio Buta e Domingos Duarte.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Bruno Duarte.

  • Desfalques: Cauan Barros, Carlos Cuesta, Mateus Carvalho e Colidio.

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
  • Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha da partida

  • Jogo: São Paulo x Vasco
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
  • Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.