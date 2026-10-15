Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
Ceará busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Juventude tenta assumir a liderança da Série B em confronto pela 34ª rodada
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Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Ceará ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos em 33 partidas, enquanto o Juventude aparece na terceira posição, com 60 pontos, apenas um atrás do líder Vila Nova.
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Como chegam as equipes
Ceará
O Ceará chega à 34ª rodada da Série B buscando se afastar da parte inferior da classificação. A equipe comandada por Daniel Paulista ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos conquistados em 33 jogos.
Na última rodada, o Vozão visitou o Botafogo-SP e acabou derrotado por 1 a 0, resultado que impediu o clube de abrir uma distância maior para os últimos colocados.
Agora, o Ceará retorna à Arena Castelão em busca de uma recuperação diante de sua torcida. Uma vitória levaria o time aos 45 pontos, resultado importante para aumentar suas chances de permanência na Série B.
O confronto, entretanto, será diante de um dos principais candidatos ao acesso. O Juventude chega à capital cearense ocupando a terceira colocação e disputando diretamente as primeiras posições da competição.
Juventude
O Juventude chega ao confronto ocupando a terceira colocação da Série B, com 60 pontos em 33 partidas. A equipe comandada por Maurício Barbieri está a apenas um ponto do Vila Nova, líder da competição.
Na rodada anterior, o clube gaúcho recebeu o São Bernardo, no Estádio Alfredo Jaconi, e empatou por 2 a 2. O resultado manteve o Juventude entre os primeiros colocados, mas aumentou a importância de conquistar uma vitória fora de casa para seguir na disputa pela liderança e pelo acesso à Série A.
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Uma vitória sobre o Ceará levaria o Juventude aos 63 pontos, permitindo que a equipe ultrapasse o Vila Nova caso o adversário não vença seu compromisso na rodada.
Além da boa campanha na classificação, o clube gaúcho tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Ceará por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.
Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo e de graça
A partida entre Ceará e Juventude terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.
- TV aberta: RedeTV!;
- TV fechada: ESPN;
- Streaming: Disney+;
- YouTube (gratuito): Canal GOAT.
A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.
Prováveis escalações
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Richard; Rafael Ramos, Luiz Otávio, Luiz Otávio e Bryan Borges; Richardson, João Gabriel e Melk; Matheus Araújo, Enzo Lodovico e Lucca Holanda (Saulo Mineiro).
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Rai Ramos, Gabriel Pires, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.
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Arbitragem
- Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)
- Assistente 1: Andrey Luiz de Freitas (PR)
- Assistente 2: Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)
- Quarto árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Ficha da partida
- Jogo: Ceará x Juventude
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
- Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT
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