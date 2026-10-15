Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

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Ceará busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Juventude tenta assumir a liderança da Série B em confronto pela 34ª rodada

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Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Ceará ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos em 33 partidas, enquanto o Juventude aparece na terceira posição, com 60 pontos, apenas um atrás do líder Vila Nova.

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Como chegam as equipes

Ceará

O Ceará chega à 34ª rodada da Série B buscando se afastar da parte inferior da classificação. A equipe comandada por Daniel Paulista ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos conquistados em 33 jogos.

Na última rodada, o Vozão visitou o Botafogo-SP e acabou derrotado por 1 a 0, resultado que impediu o clube de abrir uma distância maior para os últimos colocados.

Agora, o Ceará retorna à Arena Castelão em busca de uma recuperação diante de sua torcida. Uma vitória levaria o time aos 45 pontos, resultado importante para aumentar suas chances de permanência na Série B.

O confronto, entretanto, será diante de um dos principais candidatos ao acesso. O Juventude chega à capital cearense ocupando a terceira colocação e disputando diretamente as primeiras posições da competição.

Juventude

O Juventude chega ao confronto ocupando a terceira colocação da Série B, com 60 pontos em 33 partidas. A equipe comandada por Maurício Barbieri está a apenas um ponto do Vila Nova, líder da competição.

Na rodada anterior, o clube gaúcho recebeu o São Bernardo, no Estádio Alfredo Jaconi, e empatou por 2 a 2. O resultado manteve o Juventude entre os primeiros colocados, mas aumentou a importância de conquistar uma vitória fora de casa para seguir na disputa pela liderança e pelo acesso à Série A.

Uma vitória sobre o Ceará levaria o Juventude aos 63 pontos, permitindo que a equipe ultrapasse o Vila Nova caso o adversário não vença seu compromisso na rodada.

Além da boa campanha na classificação, o clube gaúcho tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Ceará por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.

Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo e de graça

A partida entre Ceará e Juventude terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.

TV aberta: RedeTV!;

RedeTV!; TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+;

Disney+; YouTube (gratuito): Canal GOAT.

A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Rafael Ramos, Luiz Otávio, Luiz Otávio e Bryan Borges; Richardson, João Gabriel e Melk; Matheus Araújo, Enzo Lodovico e Lucca Holanda (Saulo Mineiro).

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Rai Ramos, Gabriel Pires, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.

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Arbitragem

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR) Assistente 1: Andrey Luiz de Freitas (PR)

Andrey Luiz de Freitas (PR) Assistente 2: Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL) Quarto árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)



Michelle Peixoto Safatle (CE) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Ficha da partida

Jogo: Ceará x Juventude

Ceará x Juventude Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

17 de outubro de 2026 (sábado) Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT

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