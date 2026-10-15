Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A
Botafogo tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Chapecoense busca reagir na lanterna da Série A em confronto pela 31ª rodada
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Botafogo e Chapecoense se enfrentam neste sábado (17), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
As equipes chegam ao confronto pressionadas pela situação na tabela. O Botafogo ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos em 30 partidas, enquanto a Chapecoense aparece na lanterna, com 18 pontos em 29 jogos.
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Como chegam as equipes
Botafogo
O Botafogo chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando melhorar sua posição na classificação. A equipe comandada por Tite ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos conquistados em 30 partidas.
Na última rodada, o Glorioso visitou o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, e empatou por 1 a 1, somando mais um ponto na competição.
Agora, o clube carioca retorna ao Estádio Nilton Santos para enfrentar o último colocado do campeonato e tentar conquistar uma vitória importante na luta para se afastar da zona de rebaixamento.
Um triunfo sobre a Chapecoense levaria o Botafogo aos 39 pontos, ampliando sua pontuação nesta reta final da Série A.
A equipe também tenta repetir o desempenho apresentado no primeiro turno, quando goleou a Chapecoense por 4 a 1, na Arena Condá.
Chapecoense
A Chapecoense chega ao Rio de Janeiro vivendo uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rafael Lacerda ocupa a 20ª colocação, com 18 pontos em 29 partidas.
Na rodada anterior, o clube catarinense recebeu o Athletico-PR, na Arena Condá, e acabou derrotado por 4 a 1, resultado que complicou ainda mais sua situação na luta contra o rebaixamento.
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Agora, a Chapecoense tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para iniciar uma reação nesta reta final da competição.
Uma vitória sobre o Botafogo levaria a equipe aos 21 pontos, embora o clube ainda precise de uma sequência de resultados positivos para melhorar sua posição na classificação.
O confronto também representa a oportunidade de buscar uma recuperação diante do adversário que venceu o duelo do primeiro turno por 4 a 1.
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Onde assistir Botafogo x Chapecoense ao vivo e de graça?
A partida entre Botafogo e Chapecoense terá transmissão ao vivo na televisão e pela internet.
- TV aberta: Record;
- YouTube (gratuito): CazéTV;
- Pay-per-view: Premiere.
A bola rola às 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Danilo Santos e Medina; Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral.
- Desfalques: Arthur Chaves, Edenilson, Jordan Barrera, Kaio Pantaleão e Lucas Monzón.
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Dudu, Kauan Faria, João Paulo e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Bolasie e Túlio Eduardo.
- Desfalques: Heitor, Max e Rafael Carvalheira.
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Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)
- Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Ficha da partida
- Jogo: Botafogo x Chapecoense
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
- Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere
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