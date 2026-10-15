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Atlético-MG x Coritiba ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 31ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG busca segunda vitória consecutiva para se aproximar do G6, enquanto Coritiba tenta subir na tabela em confronto pela 31ª rodada.

Por Lucas Valle Publicado em 15/10/2026 às 13:24
Atl&eacute;tico-MG e Coritiba se enfrentam pela S&eacute;rie A do Brasileiro
Atlético-MG e Coritiba se enfrentam pela Série A do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Atlético-MG e Coritiba se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na classificação. O Atlético-MG ocupa a sétima colocação, com 47 pontos em 30 partidas, enquanto o Coritiba aparece na 11ª posição, com 39 pontos, também em 30 jogos.

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Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando conquistar sua segunda vitória consecutiva. A equipe comandada por Eduardo Domínguez ocupa a sétima colocação, com 47 pontos conquistados em 30 jogos.

Na última rodada, o Galo recebeu o Santos, na Arena MRV, e venceu por 2 a 1, resultado importante para continuar na disputa pelas primeiras posições da Série A.

Agora, o Atlético-MG terá novamente o apoio de sua torcida para tentar conquistar mais três pontos e se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.

Uma vitória sobre o Coritiba levaria o clube mineiro aos 50 pontos, fortalecendo sua posição na parte de cima da tabela.

Além do compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG também disputa as semifinais da Copa Sul-Americana, o que exige atenção à condição física do elenco nesta reta final da temporada.

 

Coritiba

O Coritiba chega ao confronto ocupando a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos em 30 partidas. A equipe comandada por Fernando Seabra busca melhorar sua posição na tabela e ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

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Na rodada anterior, o Coxa recebeu o Botafogo, no Couto Pereira, e empatou por 1 a 1, somando mais um ponto na competição.

Agora, o clube paranaense visita o Atlético-MG tentando conquistar uma vitória fora de casa para se aproximar das equipes que disputam vagas nas competições continentais.

Um triunfo em Belo Horizonte levaria o Coritiba aos 42 pontos, reduzindo a distância para os clubes posicionados na parte superior da classificação.

O Coxa também tenta repetir o resultado conquistado no primeiro turno. Na ocasião, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no Couto Pereira.

 

 

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Onde assistir Atlético-MG x Coritiba ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Coritiba terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere.

A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Victor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Thiago Borbas.

  • Fora: Everson, Fred, Gustavo Scarpa, Cassierra e Ruan

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto.

  • Fora: Lucas Ronier

 

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Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
  • Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
  • Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha da partida

  • Jogo: Atlético-MG x Coritiba
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
  • Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Premiere

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.