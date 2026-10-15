Athletico-PR x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Em busca de pontos importantes na reta final do Brasileiro, Furacão e Verdão se enfrentam em Curitiba; confira os detalhes do confronto deste sábado
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Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que estão entre as primeiras colocadas da competição. O time paranaense ocupa a terceira posição, com 53 pontos, enquanto o clube paulista aparece na vice-liderança, com 63, um a menos que o Flamengo, primeiro colocado.
Com a reta final do Brasileirão em andamento, o resultado pode ter impacto direto na disputa pelas primeiras posições. O Palmeiras tenta manter a pressão sobre o líder, enquanto o Athletico-PR busca aproveitar o mando de campo para somar pontos.
Como chegam as equipes
O Palmeiras chega ao compromisso depois de vencer o Corinthians por 4 a 1, na 30ª rodada do Brasileirão. Agustín Giay marcou duas vezes, enquanto Alexander Barboza também balançou as redes e Matheus Bidu marcou contra. Gustavo Henrique descontou para o rival nos acréscimos.
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Com 63 pontos em 30 partidas, o Verdão soma 52 gols marcados e 22 sofridos. A equipe comandada por Abel Ferreira segue na briga pela liderança e tenta manter o bom desempenho na competição nacional.
Antes de visitar o Athletico-PR, o time paulista também tem compromisso pela semifinal da Copa Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã. A sequência de jogos exige atenção à condição física do elenco para a partida em Curitiba.
Para o duelo deste sábado, o Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-direito Agustín Giay, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians.
O Athletico-PR, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com 53 pontos. Atuando diante da torcida na Arena da Baixada, o Furacão tenta aproveitar o fator casa para enfrentar um concorrente direto na parte de cima da tabela.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Athletico-PR e Palmeiras será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo Amazon Prime Video, serviço de streaming que exibirá o confronto pela internet.
Para acompanhar o jogo, o torcedor deve acessar a plataforma e verificar as condições de assinatura e disponibilidade da transmissão.
Ficha técnica
- Jogo: Athletico-PR x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
- Data: sábado, 17 de outubro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
- Transmissão: Amazon Prime Video