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Real Betis x Porto ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada da Champions League

Betis busca segunda vitória na Champions após superar o Lille, enquanto Porto tenta reagir à derrota na estreia e conquistar seus primeiros pontos

Por Lucas Valle Publicado em 14/10/2026 às 14:57
Real Betis e Porto se enfrentam pela Champions League
Real Betis e Porto se enfrentam pela Champions League - Arte/Blog do Torcedor

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Real Betis e Porto se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Cartuja em Sevilha, na Espanha, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Real Betis estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Lille, enquanto o Porto perdeu por 2 a 0 para o Manchester City, no Estádio do Dragão, em Portugal.

Apesar dos resultados distintos na Champions, os dois clubes vivem um bom momento em seus respectivos campeonatos nacionais. O Betis ocupa a terceira colocação da La Liga, enquanto o Porto lidera o Campeonato Português com 100% de aproveitamento.

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Como chegam as equipes

Real Betis

O Real Betis chega à segunda rodada da Champions League embalado pelos resultados positivos neste início de temporada. A equipe comandada por Manuel Pellegrini ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com seis vitórias em oito partidas.

Na última rodada de La Liga, o clube de Sevilha goleou o Osasuna por 5 a 2, resultado que reforçou a boa fase da equipe na competição nacional.

Na Champions League, o Betis também começou com vitória. Na estreia da fase de liga, os espanhóis derrotaram o Lille por 3 a 2 e conquistaram seus primeiros três pontos no torneio.

Agora, a equipe tenta aproveitar o mando de campo para conquistar a segunda vitória consecutiva na competição europeia e se manter entre os primeiros colocados da classificação geral.

 

Porto

O Porto chega ao confronto vivendo um início de temporada perfeito no Campeonato Português. A equipe comandada por Francesco Farioli soma oito vitórias em oito partidas e ocupa a liderança da competição nacional com 100% de aproveitamento.

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Na Champions League, entretanto, o clube português não conseguiu repetir o desempenho apresentado no torneio doméstico.

Na estreia da fase de liga, o Porto recebeu o Manchester City, no Estádio do Dragão, e foi derrotado por 2 a 0, com dois gols do atacante Erling Haaland.

Agora, os Dragões buscam conquistar seus primeiros pontos na competição europeia diante do Real Betis, fora de casa.

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Onde assistir Real Betis x Porto ao vivo

A partida entre Real Betis e Porto terá transmissão ao vivo e exclusiva em:

  • Streaming: HBO Max

A bola rola às 16h (horário de Brasília), nesta quarta-feira (14).

Prováveis escalações

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Pablo Fornals, Facundo Bernal, Rodrigo Riquelme, Isco e Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández.

  • Desfalques: Junior Firpo e Aitor Ruibal (problemas físicos).
  • Dúvida: Antony (desconforto muscular).

Porto (Técnico: Francesco Farioli)

Diogo Costa; Alberto Costa, Pablo Rosario, Jakub Kiwior e Francisco Moura; Hwang In-Beom, Alan Varela e Victor Froholdt; Borja Sainz, André Silva e Pepê.

  • Desfalques: William Gomes (entorse no tornozelo), Jan Bednarek (suspenso) e Nehuén Pérez (lesionado).

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Arbitragem

  • Árbitro: Clément Turpin (França)
  • Assistente 1: Nicolas Danos (França)
  • Assistente 2: Benjamin Pages (França)
  • VAR: Willy Delajod (França)

Ficha da partida

  • Jogo: Real Betis x Porto
  • Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
  • Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Sevilha (Espanha) – Estádio de la Cartuja
  • Transmissão: HBO Max

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.