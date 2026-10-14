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Quando é o jogo de volta entre Palmeiras x Fluminense? Veja data, horário e local da semifinal da Libertadores

Após o primeiro duelo no Maracanã, equipes voltam a campo na próxima quarta-feira para definir quem avança à grande final da competição continental

Por Lucas Valle Publicado em 14/10/2026 às 15:10 | Atualizado em 14/10/2026 às 15:10
Partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão
Partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão - MARINA GARCIA / FLUMINENSE

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Fluminense e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, a disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores da América de 2026. O confronto é válido pelo jogo de ida da semifinal da competição continental.

Apesar de o primeiro duelo acontecer em território carioca, a definição do classificado ficará para a próxima semana, quando as equipes voltarão a se enfrentar, desta vez com o Palmeiras como mandante.

O segundo confronto será disputado em São Paulo e determinará qual dos dois clubes brasileiros avançará à decisão da Libertadores.

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Quando será o jogo de volta entre Palmeiras e Fluminense?

O jogo de volta entre Palmeiras e Fluminense será realizado na próxima quarta-feira, 21 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

O Palmeiras terá o mando de campo na segunda partida, enquanto o Fluminense decidirá a classificação fora de casa.

O duelo encerrará a disputa entre os dois brasileiros na semifinal da Libertadores de 2026, definindo um dos participantes da grande final.

Como chegam Palmeiras e Fluminense para a semifinal?

As equipes chegam ao confronto após resultados diferentes no Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, enquanto o Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1, no último domingo (11).

O Tricolor carioca garantiu sua classificação à semifinal depois de eliminar o Platense, da Argentina, nas quartas de final, com vitória por 3 a 2 no placar agregado.

Para o primeiro confronto, o técnico Marcão deve contar com os retornos de Thiago Silva e Hulk à equipe titular. Os dois jogadores foram preservados, total ou parcialmente, no clássico contra o Flamengo.

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Já o Palmeiras chega embalado pela vitória no clássico paulista. Entretanto, o técnico Abel Ferreira não poderá comandar a equipe à beira do gramado no jogo de ida, por estar suspenso após expulsão diante da LDU.

O atacante Ramón Sosa também é dúvida para o confronto no Maracanã, após sofrer um trauma na coxa direita.

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Histórico de Palmeiras x Fluminense na Libertadores

Palmeiras e Fluminense possuem um histórico equilibrado de confrontos pela Copa Libertadores. Antes da semifinal de 2026, as equipes haviam se enfrentado apenas duas vezes no torneio, com uma vitória para cada lado.

Considerando todas as competições, o retrospecto é favorável ao Palmeiras. Em 106 partidas disputadas, o clube paulista soma 56 vitórias, contra 35 do Fluminense e 15 empates.

Os dois confrontos da semifinal de 2026 definirão qual equipe levará a melhor na disputa por uma vaga na decisão continental.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo?

O jogo de ida da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (14), às 21h30, terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV e Paramount+.

As informações de transmissão do confronto de volta, marcado para 21 de outubro, não foram divulgadas nos dados disponíveis.

Ficha do jogo de volta de Palmeiras x Fluminense

  • Jogo: Palmeiras x Fluminense
  • Competição: Copa Libertadores 2026 – semifinal (volta)
  • Data: 21 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  • Mando de campo: Palmeiras

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.