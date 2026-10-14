Qual jogo vai passar na Globo hoje (14/10)? Veja horário e programação completa

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Emissora exibe o duelo brasileiro pela semifinal continental após a novela das nove; confira os horários da programação ao longo do dia

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O jogo entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2026, será transmitido pela TV Globo nesta quarta-feira (14). A partida de ida começa às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão está prevista para começar às 21h15, após a novela Quem Ama Cuida, de acordo com a programação da emissora. O confronto também terá exibição pelo ge tv e pelo Paramount+.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A TV Globo transmite Fluminense x Palmeiras nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A bola rola às 21h30, enquanto a programação indica o início da faixa esportiva às 21h15.

O duelo marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga na final da competição continental. A partida de volta está marcada para 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto. Também será possível acompanhar a partida pelo ge tv e pelo serviço de streaming Paramount+.

Jogo: Fluminense x Palmeiras

Fluminense x Palmeiras Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026

quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Competição: Copa Libertadores da América — semifinal, jogo de ida

Copa Libertadores da América — semifinal, jogo de ida Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+

Como chegam Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense avançou à semifinal após eliminar o Platense nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 2. Antes, o time carioca havia superado o Independiente Rivadavia nas oitavas, em disputa por pênaltis.

O Palmeiras chega depois de eliminar a LDU nas quartas de final, também com decisão nas penalidades. Nas oitavas, a equipe paulista passou pelo Cerro Porteño. O time busca alcançar a final continental pelo segundo ano consecutivo.

O reencontro entre Fluminense e Palmeiras também terá a presença de Jhon Arias no Maracanã. O colombiano, que defendeu o clube carioca antes de atuar na Inglaterra, agora veste a camisa palmeirense.

Programação da Globo hoje (14/10)