Qual jogo vai passar na Globo hoje (14/10)? Veja horário e programação completa
Emissora exibe o duelo brasileiro pela semifinal continental após a novela das nove; confira os horários da programação ao longo do dia
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O jogo entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2026, será transmitido pela TV Globo nesta quarta-feira (14). A partida de ida começa às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A transmissão está prevista para começar às 21h15, após a novela Quem Ama Cuida, de acordo com a programação da emissora. O confronto também terá exibição pelo ge tv e pelo Paramount+.
Qual jogo vai passar na Globo hoje?
A TV Globo transmite Fluminense x Palmeiras nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A bola rola às 21h30, enquanto a programação indica o início da faixa esportiva às 21h15.
O duelo marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga na final da competição continental. A partida de volta está marcada para 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.
Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo?
O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto. Também será possível acompanhar a partida pelo ge tv e pelo serviço de streaming Paramount+.
- Jogo: Fluminense x Palmeiras
- Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Competição: Copa Libertadores da América — semifinal, jogo de ida
- Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+
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Como chegam Fluminense e Palmeiras?
O Fluminense avançou à semifinal após eliminar o Platense nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 2. Antes, o time carioca havia superado o Independiente Rivadavia nas oitavas, em disputa por pênaltis.
O Palmeiras chega depois de eliminar a LDU nas quartas de final, também com decisão nas penalidades. Nas oitavas, a equipe paulista passou pelo Cerro Porteño. O time busca alcançar a final continental pelo segundo ano consecutivo.
O reencontro entre Fluminense e Palmeiras também terá a presença de Jhon Arias no Maracanã. O colombiano, que defendeu o clube carioca antes de atuar na Inglaterra, agora veste a camisa palmeirense.
Programação da Globo hoje (14/10)
- 04h00 — Hora Um
- 06h00 — Bom Dia Pernambuco
- 08h30 — Bom Dia Brasil
- 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 — Mais Você
- 11h45 — NE1
- 13h00 — Horário Político
- 13h20 — NE1
- 13h30 — Globo Esporte PE
- 13h50 — Jornal Hoje
- 15h00 — Edição Especial: Roque Santeiro
- 15h15 — Edição Especial: Além do Tempo
- 15h45 — Sessão da Tarde: Minha Mãe é uma Peça: O Filme
- 17h15 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil
- 18h05 — A Nobreza do Amor
- 18h45 — NE2
- 19h15 — Por Você
- 20h00 — Jornal Nacional
- 20h30 — Horário Político
- 20h50 — Quem Ama Cuida
- 21h15 — Semifinal da Libertadores: Fluminense x Palmeiras
- 23h30 — Segue o Jogo
- 23h45 — Jornal da Globo
- 00h35 — Reapresentação: A Nobreza do Amor
- 01h15 — Reapresentação: Por Você
- 02h00 — Comédia na Madruga I
- 02h40 — Corujão I: Muito Gelo e Dois Dedos D'Água