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Qual jogo vai passar na Globo hoje (14/10)? Veja horário e programação completa

Emissora exibe o duelo brasileiro pela semifinal continental após a novela das nove; confira os horários da programação ao longo do dia

Por Thiago Seabra Publicado em 14/10/2026 às 9:15
Imagem do atacante Jhon Arias, do Palmeiras
Imagem do atacante Jhon Arias, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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O jogo entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2026, será transmitido pela TV Globo nesta quarta-feira (14). A partida de ida começa às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão está prevista para começar às 21h15, após a novela Quem Ama Cuida, de acordo com a programação da emissora. O confronto também terá exibição pelo ge tv e pelo Paramount+.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A TV Globo transmite Fluminense x Palmeiras nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A bola rola às 21h30, enquanto a programação indica o início da faixa esportiva às 21h15.

O duelo marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga na final da competição continental. A partida de volta está marcada para 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Onde assistir a Fluminense x Palmeiras ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto. Também será possível acompanhar a partida pelo ge tv e pelo serviço de streaming Paramount+.

  • Jogo: Fluminense x Palmeiras
  • Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Competição: Copa Libertadores da América — semifinal, jogo de ida
  • Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+

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Como chegam Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense avançou à semifinal após eliminar o Platense nas quartas de final, com placar agregado de 3 a 2. Antes, o time carioca havia superado o Independiente Rivadavia nas oitavas, em disputa por pênaltis.

O Palmeiras chega depois de eliminar a LDU nas quartas de final, também com decisão nas penalidades. Nas oitavas, a equipe paulista passou pelo Cerro Porteño. O time busca alcançar a final continental pelo segundo ano consecutivo.

O reencontro entre Fluminense e Palmeiras também terá a presença de Jhon Arias no Maracanã. O colombiano, que defendeu o clube carioca antes de atuar na Inglaterra, agora veste a camisa palmeirense.

Programação da Globo hoje (14/10)

  • 04h00 — Hora Um
  • 06h00 — Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 — Bom Dia Brasil
  • 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 — Mais Você
  • 11h45 — NE1
  • 13h00 — Horário Político
  • 13h20 — NE1
  • 13h30 — Globo Esporte PE
  • 13h50 — Jornal Hoje
  • 15h00 — Edição Especial: Roque Santeiro
  • 15h15 — Edição Especial: Além do Tempo
  • 15h45 — Sessão da Tarde: Minha Mãe é uma Peça: O Filme
  • 17h15 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil
  • 18h05 — A Nobreza do Amor
  • 18h45 — NE2
  • 19h15 — Por Você
  • 20h00 — Jornal Nacional
  • 20h30 — Horário Político
  • 20h50 — Quem Ama Cuida
  • 21h15 — Semifinal da Libertadores: Fluminense x Palmeiras
  • 23h30 — Segue o Jogo
  • 23h45 — Jornal da Globo
  • 00h35 — Reapresentação: A Nobreza do Amor
  • 01h15 — Reapresentação: Por Você
  • 02h00 — Comédia na Madruga I
  • 02h40 — Corujão I: Muito Gelo e Dois Dedos D'Água

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.