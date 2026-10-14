Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B
Lanterna da Série B, Ponte Preta recebe o Atlético-GO, que ocupa a sexta colocação e tenta se manter na zona de classificação para os playoffs
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Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações opostas na tabela. A Ponte Preta ocupa a 20ª e última colocação, com 13 pontos em 33 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece na sexta posição, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.
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Como chegam as equipes
Ponte Preta
A Ponte Preta chega à 34ª rodada vivendo uma situação delicada na Série B. A equipe comandada por Gilson Kleina ocupa a lanterna da competição, com apenas 13 pontos conquistados em 33 partidas.
Na última rodada, a Macaca visitou o Novorizontino e sofreu uma goleada por 5 a 1, resultado que ampliou as dificuldades do clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro.
Agora, a Ponte Preta retorna ao Moisés Lucarelli em busca de uma reação diante de sua torcida. A equipe tenta interromper a sequência de resultados negativos e melhorar sua campanha nas rodadas restantes.
Uma vitória levaria o clube campineiro aos 16 pontos, embora a situação na classificação continue bastante complicada.
Atlético-GO
O Atlético-GO chega ao confronto ocupando a sexta colocação da Série B, com 53 pontos em 33 jogos. O Dragão inicia a rodada dentro da zona de classificação para os playoffs e busca se manter entre os seis primeiros colocados.
Na última rodada, a equipe comandada por Roger Silva recebeu o Sport, no Estádio Antônio Accioly, e empatou por 1 a 1.
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O resultado manteve o clube goiano na sexta posição, mas aumentou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição, especialmente diante da disputa pelas vagas no mata-mata de acesso.
Agora, o Atlético-GO visita a lanterna Ponte Preta com o objetivo de conquistar sua 54ª rodada de pontos na competição e fortalecer sua posição na tabela.
Uma vitória levaria o Dragão aos 56 pontos, resultado importante para continuar na disputa pelo acesso à Série A.
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Onde assistir Ponte Preta x Atlético-GO ao vivo
A partida entre Ponte Preta e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
Arbitragem
- Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CE)
- Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
- VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)
Ficha da partida
- Jogo: Ponte Preta x Atlético-GO
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
- Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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