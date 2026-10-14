fechar
Onde assistir |

Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

Lanterna da Série B, Ponte Preta recebe o Atlético-GO, que ocupa a sexta colocação e tenta se manter na zona de classificação para os playoffs

Por Lucas Valle Publicado em 14/10/2026 às 11:37
Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam pela Série B
Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações opostas na tabela. A Ponte Preta ocupa a 20ª e última colocação, com 13 pontos em 33 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece na sexta posição, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam as equipes

Ponte Preta

A Ponte Preta chega à 34ª rodada vivendo uma situação delicada na Série B. A equipe comandada por Gilson Kleina ocupa a lanterna da competição, com apenas 13 pontos conquistados em 33 partidas.

Na última rodada, a Macaca visitou o Novorizontino e sofreu uma goleada por 5 a 1, resultado que ampliou as dificuldades do clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Agora, a Ponte Preta retorna ao Moisés Lucarelli em busca de uma reação diante de sua torcida. A equipe tenta interromper a sequência de resultados negativos e melhorar sua campanha nas rodadas restantes.

Uma vitória levaria o clube campineiro aos 16 pontos, embora a situação na classificação continue bastante complicada.

Atlético-GO

O Atlético-GO chega ao confronto ocupando a sexta colocação da Série B, com 53 pontos em 33 jogos. O Dragão inicia a rodada dentro da zona de classificação para os playoffs e busca se manter entre os seis primeiros colocados.

Na última rodada, a equipe comandada por Roger Silva recebeu o Sport, no Estádio Antônio Accioly, e empatou por 1 a 1.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O resultado manteve o clube goiano na sexta posição, mas aumentou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição, especialmente diante da disputa pelas vagas no mata-mata de acesso.

Agora, o Atlético-GO visita a lanterna Ponte Preta com o objetivo de conquistar sua 54ª rodada de pontos na competição e fortalecer sua posição na tabela.

Uma vitória levaria o Dragão aos 56 pontos, resultado importante para continuar na disputa pelo acesso à Série A.

Leia Também

Onde assistir Ponte Preta x Atlético-GO ao vivo

A partida entre Ponte Preta e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Arbitragem

  • Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
  • Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CE)
  • Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
  • VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Ficha da partida

  • Jogo: Ponte Preta x Atlético-GO
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada
  • Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

 

Leia também

Estudiantes x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
FLAMENGO

Estudiantes x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Benfica x Celtic ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa
ONDE ASSISTIR

Benfica x Celtic ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.