Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 34ª rodada da Série B

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Lanterna da Série B, Ponte Preta recebe o Atlético-GO, que ocupa a sexta colocação e tenta se manter na zona de classificação para os playoffs

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Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações opostas na tabela. A Ponte Preta ocupa a 20ª e última colocação, com 13 pontos em 33 partidas, enquanto o Atlético-GO aparece na sexta posição, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

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Como chegam as equipes

Ponte Preta

A Ponte Preta chega à 34ª rodada vivendo uma situação delicada na Série B. A equipe comandada por Gilson Kleina ocupa a lanterna da competição, com apenas 13 pontos conquistados em 33 partidas.

Na última rodada, a Macaca visitou o Novorizontino e sofreu uma goleada por 5 a 1, resultado que ampliou as dificuldades do clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Agora, a Ponte Preta retorna ao Moisés Lucarelli em busca de uma reação diante de sua torcida. A equipe tenta interromper a sequência de resultados negativos e melhorar sua campanha nas rodadas restantes.

Uma vitória levaria o clube campineiro aos 16 pontos, embora a situação na classificação continue bastante complicada.

Atlético-GO

O Atlético-GO chega ao confronto ocupando a sexta colocação da Série B, com 53 pontos em 33 jogos. O Dragão inicia a rodada dentro da zona de classificação para os playoffs e busca se manter entre os seis primeiros colocados.

Na última rodada, a equipe comandada por Roger Silva recebeu o Sport, no Estádio Antônio Accioly, e empatou por 1 a 1.

O resultado manteve o clube goiano na sexta posição, mas aumentou a importância de conquistar pontos nesta reta final da competição, especialmente diante da disputa pelas vagas no mata-mata de acesso.

Agora, o Atlético-GO visita a lanterna Ponte Preta com o objetivo de conquistar sua 54ª rodada de pontos na competição e fortalecer sua posição na tabela.

Uma vitória levaria o Dragão aos 56 pontos, resultado importante para continuar na disputa pelo acesso à Série A.

Onde assistir Ponte Preta x Atlético-GO ao vivo

A partida entre Ponte Preta e Atlético-GO terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Arbitragem

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Leonardo Willers Lorenzatto (MT) Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)

Cipriano da Silva Sousa (TO) Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Yuri Rodrigues Cunha (CE) Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)



Gabriel Henrique Meira Bispo (SP) VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Ficha da partida

Jogo: Ponte Preta x Atlético-GO

Ponte Preta x Atlético-GO Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 34ª rodada Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

16 de outubro de 2026 (sexta-feira) Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP) Transmissão: ESPN e Disney+

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