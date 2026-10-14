Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série A

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Separados por apenas um ponto, Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira em confronto direto na luta contra o rebaixamento

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Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam contra o rebaixamento. O Mirassol ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos em 30 partidas, enquanto o Internacional aparece na 17ª posição, com 32 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Separados por apenas um ponto na classificação, os clubes entram em campo buscando um resultado importante na reta final da competição. Uma vitória pode representar um avanço significativo na disputa pela permanência na Série A.

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Como chegam as equipes

Mirassol

O Mirassol chega à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Rafael Guanaes ocupa a 15ª posição, com 33 pontos conquistados em 30 jogos.

Na última rodada, o Leão visitou o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e acabou derrotado por 1 a 0. O resultado manteve o Mirassol próximo dos últimos colocados da competição. Atualmente, a equipe paulista possui apenas um ponto de vantagem sobre o Internacional, primeiro clube dentro do Z4.

Agora, o Mirassol retorna ao Estádio José Maria de Campos Maia buscando aproveitar o mando de campo para conquistar três pontos e ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Uma vitória levaria o clube aos 36 pontos, enquanto um resultado negativo poderia permitir que o Internacional ultrapassasse a equipe na classificação.

Internacional

O Internacional chega ao interior paulista vivendo uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Baptista ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos em 30 jogos, abrindo a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Colorado enfrentou o Grêmio, na Arena do Grêmio, e empatou por 1 a 1 no clássico gaúcho. O resultado manteve o Internacional dentro do Z4, mas deixou a equipe a apenas um ponto do Mirassol, adversário desta sexta-feira (16).

Por isso, o confronto é considerado importante para as pretensões do clube gaúcho na reta final da Série A. Uma vitória levaria o Internacional aos 35 pontos e colocaria a equipe à frente do Mirassol na tabela.

Além da disputa direta contra o rebaixamento, o Colorado tenta devolver a derrota sofrida no primeiro turno. Na ocasião, o Mirassol venceu por 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo

A partida entre Mirassol e Internacional terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Prováveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e Neto Moura; Edson Carioca, Eduardo e Alesson; Bruno Santos.

Desfalques: José Aldo e Negueba.

Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)

Matheus Cunha; Aguirre, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, José Juninho e Bernabei; Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Alerrandro.

Desfalques: Victor Gabriel (suspenso); Rochet, Kayky, Sanabria, Maripán e Alan Patrick (lesionados).

Victor Gabriel (suspenso); Rochet, Kayky, Sanabria, Maripán e Alan Patrick (lesionados). Dúvida: Alan Patrick aparece na provável escalação, mas também foi informado como desfalque por lesão.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Jodis Nascimento de Souza (RJ) Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO)

Antonio Pereira da Silva (GO) VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha da partida

Jogo: Mirassol x Internacional

Mirassol x Internacional Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada Data: 16 de outubro de 2026 (sexta-feira)

16 de outubro de 2026 (sexta-feira) Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) Transmissão: SporTV e Premiere

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