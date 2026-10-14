Manchester City x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League

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Invicto na temporada, Manchester City recebe o PSG em duelo entre campeões europeus; franceses lideram a Champions após goleada na estreia

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Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O confronto reúne dois dos principais clubes do futebol europeu. O Manchester City, campeão da Champions em 2023, recebe o PSG, vencedor das duas últimas edições do torneio, em uma partida que coloca frente a frente equipes que começaram a competição com vitória.

Na estreia, os ingleses derrotaram o Porto por 2 a 0, fora de casa, com dois gols de Erling Haaland. Já os franceses golearam o Slovan Bratislava por 6 a 1 e assumiram a liderança da fase de liga pelo saldo de gols.

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Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City chega à segunda rodada da Champions League vivendo um início de temporada perfeito. A equipe comandada por Enzo Maresca acumula oito vitórias em oito partidas disputadas em todas as competições.

Na estreia do torneio europeu, os Citizens visitaram o Porto, no Estádio do Dragão, e venceram por 2 a 0, com dois gols de Erling Haaland.

O resultado colocou o Manchester City na oitava colocação da fase de liga, dentro da zona que garante classificação direta às oitavas de final. Agora, o clube inglês tenta conquistar mais três pontos para se aproximar das primeiras posições.

Na Premier League, o City também mantém uma campanha positiva. No último domingo, a equipe venceu o Liverpool por 3 a 0, em Anfield, ampliando sua sequência de resultados positivos na temporada.

Um dos principais destaques do Manchester City é Erling Haaland. O atacante norueguês marcou os dois gols da vitória sobre o Porto e segue acumulando números expressivos na Champions League.

Com 59 gols em 59 partidas na competição, Haaland pode alcançar a marca de 60 gols caso balance as redes diante do PSG.

Para o confronto, Enzo Maresca não possui desfalques confirmados e pode promover mudanças na equipe titular. Phil Foden volta a ficar disponível após cumprir suspensão na Premier League, enquanto Jérémy Doku disputa uma vaga no setor ofensivo.

Outro destaque será o reencontro de Gianluigi Donnarumma com o PSG. O goleiro italiano defendeu o clube francês entre 2021 e 2025, período em que conquistou quatro títulos nacionais e a Champions League de 2025.

PSG

O PSG chega ao Etihad Stadium ocupando a liderança da fase de liga da Champions League, com três pontos conquistados na rodada de abertura.

Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1, resultado que garantiu ao clube francês a primeira colocação pelo saldo de gols. Apesar de outros 15 clubes também terem vencido seus compromissos iniciais, o PSG aparece à frente dos concorrentes graças à diferença de gols construída na primeira rodada.

O bom momento também se estende ao Campeonato Francês. Na última partida, os parisienses derrotaram o Le Mans por 3 a 1 e chegaram à terceira vitória consecutiva na competição nacional. Com o resultado, o PSG permaneceu há 3 pontos do Monaco, líder do Campeonato Francês.

Para enfrentar o Manchester City, Luis Enrique deve contar com os retornos de Ousmane Dembélé e Nuno Mendes, preservados no compromisso mais recente da equipe.

Dembélé chega ao confronto em excelente fase na competição europeia. O atacante francês marcou oito gols em suas últimas cinco partidas de Champions League e tenta ampliar sua sequência de boas atuações.

Onde assistir Manchester City x PSG ao vivo

A partida entre Manchester City e PSG terá transmissão ao vivo em:

Streaming: HBO Max

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Antoine Semenyo, Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Desfalque: Senny Mayulu (problema muscular)



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Arbitragem

Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha)

Ficha da partida

Jogo: Manchester City x PSG

Manchester City x PSG Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga

Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)

14 de outubro de 2026 (quarta-feira) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra) Transmissão: HBO Max

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