Manchester City x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
Invicto na temporada, Manchester City recebe o PSG em duelo entre campeões europeus; franceses lideram a Champions após goleada na estreia
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Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O confronto reúne dois dos principais clubes do futebol europeu. O Manchester City, campeão da Champions em 2023, recebe o PSG, vencedor das duas últimas edições do torneio, em uma partida que coloca frente a frente equipes que começaram a competição com vitória.
Na estreia, os ingleses derrotaram o Porto por 2 a 0, fora de casa, com dois gols de Erling Haaland. Já os franceses golearam o Slovan Bratislava por 6 a 1 e assumiram a liderança da fase de liga pelo saldo de gols.
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Como chegam as equipes
Manchester City
O Manchester City chega à segunda rodada da Champions League vivendo um início de temporada perfeito. A equipe comandada por Enzo Maresca acumula oito vitórias em oito partidas disputadas em todas as competições.
Na estreia do torneio europeu, os Citizens visitaram o Porto, no Estádio do Dragão, e venceram por 2 a 0, com dois gols de Erling Haaland.
O resultado colocou o Manchester City na oitava colocação da fase de liga, dentro da zona que garante classificação direta às oitavas de final. Agora, o clube inglês tenta conquistar mais três pontos para se aproximar das primeiras posições.
Na Premier League, o City também mantém uma campanha positiva. No último domingo, a equipe venceu o Liverpool por 3 a 0, em Anfield, ampliando sua sequência de resultados positivos na temporada.
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Um dos principais destaques do Manchester City é Erling Haaland. O atacante norueguês marcou os dois gols da vitória sobre o Porto e segue acumulando números expressivos na Champions League.
Com 59 gols em 59 partidas na competição, Haaland pode alcançar a marca de 60 gols caso balance as redes diante do PSG.
Para o confronto, Enzo Maresca não possui desfalques confirmados e pode promover mudanças na equipe titular. Phil Foden volta a ficar disponível após cumprir suspensão na Premier League, enquanto Jérémy Doku disputa uma vaga no setor ofensivo.
Outro destaque será o reencontro de Gianluigi Donnarumma com o PSG. O goleiro italiano defendeu o clube francês entre 2021 e 2025, período em que conquistou quatro títulos nacionais e a Champions League de 2025.
PSG
O PSG chega ao Etihad Stadium ocupando a liderança da fase de liga da Champions League, com três pontos conquistados na rodada de abertura.
Na estreia, a equipe comandada por Luis Enrique goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1, resultado que garantiu ao clube francês a primeira colocação pelo saldo de gols. Apesar de outros 15 clubes também terem vencido seus compromissos iniciais, o PSG aparece à frente dos concorrentes graças à diferença de gols construída na primeira rodada.
O bom momento também se estende ao Campeonato Francês. Na última partida, os parisienses derrotaram o Le Mans por 3 a 1 e chegaram à terceira vitória consecutiva na competição nacional. Com o resultado, o PSG permaneceu há 3 pontos do Monaco, líder do Campeonato Francês.
Para enfrentar o Manchester City, Luis Enrique deve contar com os retornos de Ousmane Dembélé e Nuno Mendes, preservados no compromisso mais recente da equipe.
Dembélé chega ao confronto em excelente fase na competição europeia. O atacante francês marcou oito gols em suas últimas cinco partidas de Champions League e tenta ampliar sua sequência de boas atuações.
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Onde assistir Manchester City x PSG ao vivo
A partida entre Manchester City e PSG terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: HBO Max
A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.
Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Antoine Semenyo, Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland.
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
- Desfalque: Senny Mayulu (problema muscular)
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Arbitragem
- Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha)
Ficha da partida
- Jogo: Manchester City x PSG
- Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
- Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- Transmissão: HBO Max
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