Jogos da Champions League hoje (14/10): confira a programação, horários e onde assistir
Rodada desta quarta-feira reúne confrontos de Real Madrid, Liverpool, Manchester City e PSG; veja os horários e a programação completa
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A quarta-feira (14) será movimentada para os fãs de futebol europeu, com nove partidas pela UEFA Champions League 2026/27. Os confrontos são válidos pela segunda rodada da fase de liga da competição.
Entre os principais destaques estão Roma x Real Madrid, Manchester City x PSG e LASK x Liverpool. A programação também conta com jogos de Borussia Dortmund, Porto e Aston Villa.
As partidas começam às 13h45 (horário de Brasília), com dois confrontos simultâneos. Os outros sete jogos serão disputados às 16h, com transmissões pela TNT, Space, HBO Max e YouTube.
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Jogos da Champions League hoje (14/10)
UEFA Champions League - 2ª rodada
- 13h45 - Feyenoord x Como - Space e HBO Max
- 13h45 - LASK x Liverpool - TNT, HBO Max e TNT Sports Brasil (YouTube)
- 16h - Roma x Real Madrid - TNT e HBO Max
- 16h - Aston Villa x Fenerbahçe - Space e HBO Max
- 16h - Bodo/Glimt x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h - Manchester City x PSG - HBO Max
- 16h - Real Betis x Porto - HBO Max
- 16h - Shakhtar Donetsk x AEK Atenas - HBO Max
- 16h - Slovan Bratislava x Stuttgart - HBO Max
Onde assistir aos jogos da Champions League hoje?
Os nove confrontos desta quarta-feira (14) terão transmissão ao vivo no Brasil, com opções na TV por assinatura, streaming e YouTube. Confira as plataformas disponíveis:
- TNT - canal de TV por assinatura que transmite LASK x Liverpool e Roma x Real Madrid.
- Space - canal de TV por assinatura responsável pelas transmissões de Feyenoord x Como e Aston Villa x Fenerbahçe.
- HBO Max - plataforma de streaming que disponibiliza os nove jogos da rodada.
- TNT Sports Brasil (YouTube) - canal que transmite gratuitamente o confronto entre LASK e Liverpool.
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Quais são os principais jogos da Champions League nesta quarta-feira?
Um dos confrontos de maior destaque será Roma x Real Madrid, às 16h, no Estádio Olímpico de Roma. A equipe espanhola venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na estreia, enquanto os italianos empataram por 1 a 1 com o Fenerbahçe.
No mesmo horário, Manchester City e PSG se enfrentam em outro duelo entre equipes que buscam avançar na principal competição de clubes da Europa.
Mais cedo, às 13h45, o Liverpool visita o LASK, na Áustria. O clube inglês tenta conquistar a segunda vitória na competição após superar o Atlético de Madrid por 2 a 1 na primeira rodada.
Além desses confrontos, Bodo/Glimt x Borussia Dortmund e Real Betis x Porto completam a lista de jogos que movimentam a rodada europeia.
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