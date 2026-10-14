Haaland mira recorde na Champions League; veja ranking dos maiores artilheiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com média expressiva de gols, atacante pode alcançar nova marca na competição europeia e se aproximar dos maiores goleadores da história

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O atacante Erling Haaland pode alcançar uma marca histórica na Champions League nesta quarta-feira (14), quando o Manchester City enfrenta o OSG. O norueguês está próximo de ultrapassar Van Nistelrooy na lista dos maiores artilheiros da história da competição europeia.

De acordo com o levantamento realizado no site da FIFA, Haaland soma 59 gols na Champions League, enquanto o ex-atacante holandês aparece com 60. Dessa forma, o camisa 9 do Manchester City precisa marcar uma vez para igualar Van Nistelrooy e duas vezes para ultrapassá-lo.

Além da possibilidade de subir no ranking histórico, o desempenho de Haaland chama atenção pela velocidade com que o atacante alcançou suas marcas na competição.

Haaland pode superar Van Nistelrooy na Champions League

Atualmente, Haaland aparece empatado com Shevchenko na oitava posição da lista apresentada pela FIFA, com 59 gols. Logo acima está Van Nistelrooy, com 60.

O holandês construiu sua trajetória na competição principalmente com as camisas de Manchester United e Real Madrid. Já Haaland marcou seus gols defendendo RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City.

Um dos principais destaques da trajetória do norueguês é a quantidade de partidas necessárias para atingir marcas expressivas na Champions League.

Haaland se tornou o jogador mais rápido da história a alcançar 50 gols na fase principal da Champions League, precisando de apenas 49 partidas. O recorde anterior pertencia justamente a Van Nistelrooy, que chegou à marca em 62 jogos.

Na comparação, Lionel Messi precisou de 66 partidas para alcançar 50 gols, enquanto Cristiano Ronaldo atingiu a marca somente no 91º jogo.

Quem são os maiores artilheiros da história da Champions League?

Segundo os números divulgados pela FIFA, Cristiano Ronaldo permanece na liderança da artilharia histórica da Champions League, com 141 gols. O português é seguido por Lionel Messi, com 129, e Robert Lewandowski, com 109.

Confira o ranking dos dez maiores artilheiros da competição, considerando os empates na classificação:

Cristiano Ronaldo: 141 gols Lionel Messi: 129 gols Robert Lewandowski: 109 gols Karim Benzema: 90 gols Raúl González: 71 gols Kylian Mbappé: 71 gols Ruud van Nistelrooy: 60 gols Erling Haaland: 59 gols Andriy Shevchenko: 59 gols Harry Kane: 57 gols

Os números seguem o levantamento da FIFA informado para esta quarta-feira (14), que considera também gols marcados nas fases preliminares da competição.

Quantos jogos Haaland precisou para marcar 50 gols na Champions League?

O desempenho de Haaland ganha ainda mais destaque quando comparado ao de outros grandes goleadores da competição.

Segundo os registros da UEFA, o atacante do Manchester City precisou de apenas 49 jogos para chegar aos 50 gols na fase principal da Champions League, superando nomes históricos do futebol europeu.

Confira quantas partidas alguns dos maiores artilheiros precisaram para alcançar a marca:

Erling Haaland: 49 jogos

49 jogos Van Nistelrooy: 62 jogos

62 jogos Lionel Messi: 66 jogos

66 jogos Robert Lewandowski: 77 jogos

77 jogos Kylian Mbappé: 79 jogos

79 jogos Karim Benzema: 88 jogos

88 jogos Cristiano Ronaldo: 91 jogos

91 jogos Raúl González: 97 jogos

A diferença mostra a rapidez com que o norueguês atingiu a marca. Haaland precisou de 13 partidas a menos que Van Nistelrooy e de 42 jogos a menos que Cristiano Ronaldo para alcançar os primeiros 50 gols.

Vale destacar que os números de jogos para atingir 50 gols seguem o critério estatístico da UEFA, que considera a fase principal da competição, enquanto a lista histórica apresentada pela FIFA também inclui partidas preliminares.

Haaland pode subir na artilharia histórica da Champions League

Com 59 gols, Haaland tem a oportunidade de alcançar Van Nistelrooy no confronto desta quarta-feira. Caso marque duas vezes, o norueguês chegará aos 61 gols e assumirá isoladamente a sétima posição da lista apresentada.

O próximo jogador acima do holandês no ranking é Raúl González, empatado com Kylian Mbappé, ambos com 71 gols.

Assim, além de buscar mais uma vitória com o Manchester City, Haaland entra em campo com a possibilidade de ampliar sua presença entre os maiores goleadores da história da Champions League.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!