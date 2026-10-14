Estudiantes x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Rubro-negro visita os argentinos pelo jogo de ida da semifinal continental e tenta construir vantagem antes da decisão marcada para o Maracanã
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América de 2026. A partida será disputada no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming. As equipes voltam a se enfrentar após integrarem o mesmo grupo na fase inicial da competição.
O jogo de volta está marcado para 22 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O vencedor do confronto agregado garante vaga na final da Libertadores.
Como chegam as equipes
O Flamengo chega à semifinal com uma sequência de nove partidas sem perder, somando sete vitórias e dois empates. Líder do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Leonardo Jardim eliminou o Independiente del Valle nas quartas de final, com vitória por 2 a 0 em Quito e empate por 1 a 1 no Maracanã.
O Rubro-Negro terá desfalques importantes. Arrascaeta e Danilo estão fora por lesão, enquanto Jorginho cumpre suspensão. Ayrton Lucas e Evertton Araújo, recuperados de problemas físicos, seguem em transição e não viajaram com a delegação.
O Estudiantes eliminou o Corinthians na fase anterior, com empate por 1 a 1 na Argentina e vitória por 1 a 0 em São Paulo. A equipe de La Plata vive um momento irregular no campeonato nacional, mas permanece invicta como mandante nesta edição da Libertadores.
O técnico Alexander Medina não poderá contar com Tomás Palacios e Leandro González Pirez, suspensos. Gabriel Neves e Jalil Elías também estão fora, enquanto Eric Meza é dúvida. Marcos Rojo volta a ficar à disposição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo
O jogo entre Estudiantes e Flamengo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (15), pelo duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores.
Prováveis escalações
Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Agustín Rossi; Guillermo Varela (ou Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro (ou Bruno Henrique).
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
- Assistentes: Eduardo Cardozo e Milcíades Saldívar (Paraguai)
- VAR: Ulises Mereles (Paraguai)
Ficha técnica
- Jogo: Estudiantes x Flamengo
- Competição: Copa Libertadores da América de 2026 — semifinal, jogo de ida
- Data: 15 de outubro de 2026, quinta-feira
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
- Jogo de volta: 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro