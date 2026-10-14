Estudiantes x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

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Rubro-negro visita os argentinos pelo jogo de ida da semifinal continental e tenta construir vantagem antes da decisão marcada para o Maracanã

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Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América de 2026. A partida será disputada no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming. As equipes voltam a se enfrentar após integrarem o mesmo grupo na fase inicial da competição.

O jogo de volta está marcado para 22 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O vencedor do confronto agregado garante vaga na final da Libertadores.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega à semifinal com uma sequência de nove partidas sem perder, somando sete vitórias e dois empates. Líder do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Leonardo Jardim eliminou o Independiente del Valle nas quartas de final, com vitória por 2 a 0 em Quito e empate por 1 a 1 no Maracanã.

O Rubro-Negro terá desfalques importantes. Arrascaeta e Danilo estão fora por lesão, enquanto Jorginho cumpre suspensão. Ayrton Lucas e Evertton Araújo, recuperados de problemas físicos, seguem em transição e não viajaram com a delegação.

O Estudiantes eliminou o Corinthians na fase anterior, com empate por 1 a 1 na Argentina e vitória por 1 a 0 em São Paulo. A equipe de La Plata vive um momento irregular no campeonato nacional, mas permanece invicta como mandante nesta edição da Libertadores.

O técnico Alexander Medina não poderá contar com Tomás Palacios e Leandro González Pirez, suspensos. Gabriel Neves e Jalil Elías também estão fora, enquanto Eric Meza é dúvida. Marcos Rojo volta a ficar à disposição.

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Onde assistir a Estudiantes x Flamengo ao vivo

O jogo entre Estudiantes e Flamengo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (15), pelo duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Agustín Rossi; Guillermo Varela (ou Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro (ou Bruno Henrique).

Ficha de arbitragem

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

Juan Gabriel Benítez (Paraguai) Assistentes: Eduardo Cardozo e Milcíades Saldívar (Paraguai)

Eduardo Cardozo e Milcíades Saldívar (Paraguai) VAR: Ulises Mereles (Paraguai)

Ficha técnica