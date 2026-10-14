Benfica x Celtic ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa
Portugueses recebem os escoceses em Lisboa pela segunda rodada da fase de liga, em confronto que reúne duas equipes de tradição no futebol europeu
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Benfica e Celtic se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela fase de liga da Liga Europa 2026/2027.
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube. O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol europeu, que buscam avançar na competição continental.
Como chegam as equipes
O Benfica chega ao confronto após vencer o Vitória de Guimarães por 2 a 0 pelo Campeonato Português. Na estreia da Liga Europa, a equipe portuguesa também conquistou um resultado positivo ao derrotar o Milan por 2 a 0, em San Siro.
O Celtic, por sua vez, tenta se recuperar do revés na primeira rodada da competição europeia. A equipe escocesa perdeu por 3 a 1 para o Ferencváros, mas voltou a vencer no campeonato nacional ao superar o Motherwell por 2 a 0.
Onde assistir a Benfica x Celtic ao vivo
O jogo entre Benfica e Celtic será transmitido ao vivo pela CazéTV, no YouTube. A bola rola às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (15), diretamente do Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.
Possíveis escalações
Benfica
Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Alessandro Circati e Samuel Dahl; Leandro Martins (ou Leandro Barreiro), João Palhinha e Andreas Schjelderup; Gianluca Prestianni, Rafa Silva e Vangelis Pavlidis.
Celtic
Viljami Sinisalo; Colby Donovan, Dane Murray, Kieran Tierney e Liam Scales; Callum McGregor, Benjamin Nygren, Sebastian Tounekti e Mika Baur; Camilo Duran e Kasper Waarst Hogh.
Ficha técnica
- Jogo: Benfica x Celtic
- Competição: Liga Europa 2026/2027
- Data: 15 de outubro de 2026, quinta-feira
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal
- Transmissão: CazéTV, no YouTube
- Árbitro: Nikola Dabanovic