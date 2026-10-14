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Benfica x Celtic ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa

Portugueses recebem os escoceses em Lisboa pela segunda rodada da fase de liga, em confronto que reúne duas equipes de tradição no futebol europeu

Por Thiago Seabra Publicado em 14/10/2026 às 8:23
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica - Reprodução/ SL Benfica

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Benfica e Celtic se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela fase de liga da Liga Europa 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube. O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol europeu, que buscam avançar na competição continental.

Como chegam as equipes

O Benfica chega ao confronto após vencer o Vitória de Guimarães por 2 a 0 pelo Campeonato Português. Na estreia da Liga Europa, a equipe portuguesa também conquistou um resultado positivo ao derrotar o Milan por 2 a 0, em San Siro.

O Celtic, por sua vez, tenta se recuperar do revés na primeira rodada da competição europeia. A equipe escocesa perdeu por 3 a 1 para o Ferencváros, mas voltou a vencer no campeonato nacional ao superar o Motherwell por 2 a 0.

Onde assistir a Benfica x Celtic ao vivo

O jogo entre Benfica e Celtic será transmitido ao vivo pela CazéTV, no YouTube. A bola rola às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (15), diretamente do Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Possíveis escalações

Benfica

Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Alessandro Circati e Samuel Dahl; Leandro Martins (ou Leandro Barreiro), João Palhinha e Andreas Schjelderup; Gianluca Prestianni, Rafa Silva e Vangelis Pavlidis.

Celtic

Viljami Sinisalo; Colby Donovan, Dane Murray, Kieran Tierney e Liam Scales; Callum McGregor, Benjamin Nygren, Sebastian Tounekti e Mika Baur; Camilo Duran e Kasper Waarst Hogh.

Ficha técnica

  • Jogo: Benfica x Celtic
  • Competição: Liga Europa 2026/2027
  • Data: 15 de outubro de 2026, quinta-feira
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal
  • Transmissão: CazéTV, no YouTube
  • Árbitro: Nikola Dabanovic

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.