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Atlético-MG x Montevideo City Torque ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Sul-Americana

Invicto há seis partidas, Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana

Por Lucas Valle Publicado em 14/10/2026 às 12:29 | Atualizado em 14/10/2026 às 12:32
Reinier, atacante do Atlético-MG
Reinier, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

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Atlético-MG e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana de 2026.

O Galo chega ao confronto vivendo um momento positivo na temporada, com seis partidas consecutivas sem perder, enquanto o Montevideo City Torque tenta aproveitar a recuperação no Campeonato Uruguaio para conquistar um resultado importante fora de casa.

As equipes disputam uma vaga na final da competição continental. O primeiro confronto acontece em Belo Horizonte, enquanto a decisão da classificação ficará para a partida de volta, no Uruguai.

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Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à semifinal da Copa Sul-Americana embalado por uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates, considerando partidas do Campeonato Brasileiro e da competição continental.

Na última rodada da Série A, disputada no domingo (11), o Galo recebeu o Santos e venceu por 2 a 1, mesmo preservando alguns jogadores titulares de olho no compromisso internacional.

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG garantiu a classificação para as semifinais após eliminar o Santos nas quartas de final. Agora, a equipe busca aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes do confronto decisivo no Uruguai.

Para enfrentar o Montevideo City Torque, o técnico Eduardo Domínguez deve utilizar força máxima entre os jogadores disponíveis, promovendo o retorno dos principais titulares que foram preservados no Campeonato Brasileiro.

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Montevideo City Torque

O Montevideo City Torque chega ao Brasil após encerrar uma sequência negativa na temporada. Na última sexta-feira, a equipe uruguaia venceu o Danubio por 1 a 0, em partida válida pelo Torneo Clausura do Campeonato Uruguaio.

Antes da vitória, o clube acumulava quatro jogos consecutivos sem vencer, com dois empates e duas derrotas, considerando compromissos pelo Campeonato Uruguaio e pela Copa do Uruguai.

Na Copa Sul-Americana, o Montevideo City Torque conquistou a classificação para as semifinais após eliminar o Cienciano, do Peru, nas quartas de final.

Agora, a equipe comandada por Marcelo Méndez tenta surpreender o Atlético-MG na Arena MRV e levar um resultado favorável para o confronto de volta, diante de sua torcida.

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Onde assistir Atlético-MG x Montevideo City Torque ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Montevideo City Torque terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Reinier.

  • Desfalques: Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão na coxa esquerda), Gustavo Scarpa (lesão na coxa direita) e Fred (lesão na coxa esquerda).
  • Dúvida: Natanael e Alan Franco disputam uma posição na lateral direita.

Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Torgnascioli; Kevin Silva, Aguero e Gutierrez; Franco Pizzichillo, Obregón, Gonzalo Montes e Siles; Silveira, Luka Andrade e Salomón Rodríguez.

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Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Betancur (COL)
  • Assistente 1: Alexander Guzmán (COL)
  • Assistente 2: Jhon Gallego (COL)
  • Quarto árbitro: Jose Ortiz (COL)
  • VAR: David Rodriguez (COL)

Ficha da partida

  • Jogo: Atlético-MG x Montevideo City Torque
  • Competição: Copa Sul-Americana 2026 – Semifinal (ida)
  • Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.