Atlético-MG x Montevideo City Torque ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Sul-Americana
Invicto há seis partidas, Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque na Arena MRV pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana
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Atlético-MG e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana de 2026.
O Galo chega ao confronto vivendo um momento positivo na temporada, com seis partidas consecutivas sem perder, enquanto o Montevideo City Torque tenta aproveitar a recuperação no Campeonato Uruguaio para conquistar um resultado importante fora de casa.
As equipes disputam uma vaga na final da competição continental. O primeiro confronto acontece em Belo Horizonte, enquanto a decisão da classificação ficará para a partida de volta, no Uruguai.
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Como chegam as equipes
Atlético-MG
O Atlético-MG chega à semifinal da Copa Sul-Americana embalado por uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates, considerando partidas do Campeonato Brasileiro e da competição continental.
Na última rodada da Série A, disputada no domingo (11), o Galo recebeu o Santos e venceu por 2 a 1, mesmo preservando alguns jogadores titulares de olho no compromisso internacional.
Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG garantiu a classificação para as semifinais após eliminar o Santos nas quartas de final. Agora, a equipe busca aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes do confronto decisivo no Uruguai.
Para enfrentar o Montevideo City Torque, o técnico Eduardo Domínguez deve utilizar força máxima entre os jogadores disponíveis, promovendo o retorno dos principais titulares que foram preservados no Campeonato Brasileiro.
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Montevideo City Torque
O Montevideo City Torque chega ao Brasil após encerrar uma sequência negativa na temporada. Na última sexta-feira, a equipe uruguaia venceu o Danubio por 1 a 0, em partida válida pelo Torneo Clausura do Campeonato Uruguaio.
Antes da vitória, o clube acumulava quatro jogos consecutivos sem vencer, com dois empates e duas derrotas, considerando compromissos pelo Campeonato Uruguaio e pela Copa do Uruguai.
Na Copa Sul-Americana, o Montevideo City Torque conquistou a classificação para as semifinais após eliminar o Cienciano, do Peru, nas quartas de final.
Agora, a equipe comandada por Marcelo Méndez tenta surpreender o Atlético-MG na Arena MRV e levar um resultado favorável para o confronto de volta, diante de sua torcida.
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Onde assistir Atlético-MG x Montevideo City Torque ao vivo
A partida entre Atlético-MG e Montevideo City Torque terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Reinier.
- Desfalques: Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão na coxa esquerda), Gustavo Scarpa (lesão na coxa direita) e Fred (lesão na coxa esquerda).
- Dúvida: Natanael e Alan Franco disputam uma posição na lateral direita.
Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Torgnascioli; Kevin Silva, Aguero e Gutierrez; Franco Pizzichillo, Obregón, Gonzalo Montes e Siles; Silveira, Luka Andrade e Salomón Rodríguez.
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Arbitragem
- Árbitro: Carlos Betancur (COL)
- Assistente 1: Alexander Guzmán (COL)
- Assistente 2: Jhon Gallego (COL)
- Quarto árbitro: Jose Ortiz (COL)
- VAR: David Rodriguez (COL)
Ficha da partida
- Jogo: Atlético-MG x Montevideo City Torque
- Competição: Copa Sul-Americana 2026 – Semifinal (ida)
- Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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