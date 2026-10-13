Viking x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
Bayern busca segunda vitória seguida na Champions após goleada na estreia, enquanto Viking tenta conquistar seus primeiros pontos diante da torcida
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Viking e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Viking Stadion, em Stavanger, na Noruega, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Bayern de Munique estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt, enquanto o Viking foi derrotado pelo Stuttgart por 3 a 1, fora de casa.
O duelo coloca frente a frente os atuais campeões da Alemanha e da Noruega. Enquanto os bávaros tentam manter o aproveitamento perfeito na Champions, os noruegueses buscam conquistar seus primeiros pontos diante de sua torcida.
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Como chegam as equipes
Viking
O Viking chega à segunda rodada da Champions League em busca de recuperação após a derrota por 3 a 1 para o Stuttgart, na Alemanha, na estreia da fase de liga. O atual campeão norueguês terá pela frente mais um adversário da Bundesliga, desta vez jogando no Viking Stadion, em Stavanger.
Apesar do resultado negativo na competição europeia, o Viking vive um momento positivo no Campeonato Norueguês. A equipe ocupa a liderança da competição nacional e acumula quatro vitórias consecutivas.
Além da boa sequência de resultados, o time norueguês apresenta números defensivos positivos. Nos últimos três jogos pelo campeonato nacional, o Viking não sofreu gols.
A equipe também demonstrou força ofensiva durante a temporada. No dia 13 de setembro, por exemplo, goleou o Kristiansund por 8 a 1, em uma das atuações mais expressivas de sua campanha.
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Bayern de Munique
O Bayern de Munique chega à Noruega embalado por uma sequência invicta na temporada 2026/27. A equipe comandada por Vincent Kompany acumula seis vitórias e dois empates em seus compromissos oficiais.
Na estreia da Champions League, os bávaros tiveram uma atuação dominante e golearam o Bodo/Glimt por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique.
Com três pontos conquistados, o Bayern busca a segunda vitória consecutiva para continuar entre os primeiros colocados da fase de liga.
O time alemão também começou a temporada conquistando um título, após superar o Borussia Dortmund na decisão da Copa da Alemanha. Desde então, o Bayern mantém sua invencibilidade. O empate mais recente aconteceu diante do Augsburg, por 2 a 2, fora de casa. A última derrota da equipe foi registrada no fim de abril, quando perdeu para o PSG por 5 a 4, em Paris.
Para o confronto desta terça-feira, Vincent Kompany deve contar com força máxima. O setor ofensivo pode reunir Saibari, Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane.
Um dos desafios para os alemães será a adaptação ao gramado sintético do Viking Stadion. Segundo informações da imprensa alemã, o Bayern programou seu último treinamento em Stavanger para permitir que os jogadores se acostumassem às condições do campo.
Histórico de confrontos entre Viking e Bayern de Munique
O confronto desta terça-feira será o primeiro encontro entre Viking e Bayern de Munique na história.
Apesar de nunca ter enfrentado o Viking, o Bayern possui um retrospecto favorável diante de equipes da Noruega. O clube alemão jamais foi derrotado por um adversário norueguês.
Na primeira rodada desta edição da Champions League, inclusive, os bávaros enfrentaram o Bodo/Glimt e venceram por 5 a 0.
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Onde assistir Viking x Bayern de Munique ao vivo
A partida entre Viking e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: HBO Max
A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Viking Stadion, em Stavanger, na Noruega.
Prováveis escalações
Viking (Técnico: Morten Jensen)
Østbø; Heggheim, Stensness (Daland), Falchener e Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen e Zlatko Tripi?; Christiansen e Erik Botheim.
- Fora: Martin Ove Roseth, D'Agostino, Sondre Flem Bjorshol e Berisha (lesionados)
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Pavlovi? e Kimmich; Michael Olise, Saibari (Musiala), Luis Díaz e Harry Kane.
- Dúvida: Musiala e Neuer
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Arbitragem
- Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgária)
- Assistente 1: Martin Margaritov (Bulgária)
- Assistente 2: Martin Venev (Bulgária)
- VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
Ficha da partida
- Jogo: Viking x Bayern de Munique
- Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
- Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Viking Stadion, Stavanger (Noruega)
- Transmissão: HBO Max
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