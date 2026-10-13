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Viking x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League

Bayern busca segunda vitória seguida na Champions após goleada na estreia, enquanto Viking tenta conquistar seus primeiros pontos diante da torcida

Por Lucas Valle Publicado em 13/10/2026 às 9:57
Saibari e Harry Kane, atacantes do Bayern de Munique
Saibari e Harry Kane, atacantes do Bayern de Munique - Divulgação/fcbayern

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Viking e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Viking Stadion, em Stavanger, na Noruega, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Bayern de Munique estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt, enquanto o Viking foi derrotado pelo Stuttgart por 3 a 1, fora de casa.

O duelo coloca frente a frente os atuais campeões da Alemanha e da Noruega. Enquanto os bávaros tentam manter o aproveitamento perfeito na Champions, os noruegueses buscam conquistar seus primeiros pontos diante de sua torcida.

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Como chegam as equipes

Viking

O Viking chega à segunda rodada da Champions League em busca de recuperação após a derrota por 3 a 1 para o Stuttgart, na Alemanha, na estreia da fase de liga. O atual campeão norueguês terá pela frente mais um adversário da Bundesliga, desta vez jogando no Viking Stadion, em Stavanger.

Apesar do resultado negativo na competição europeia, o Viking vive um momento positivo no Campeonato Norueguês. A equipe ocupa a liderança da competição nacional e acumula quatro vitórias consecutivas.

Além da boa sequência de resultados, o time norueguês apresenta números defensivos positivos. Nos últimos três jogos pelo campeonato nacional, o Viking não sofreu gols.

A equipe também demonstrou força ofensiva durante a temporada. No dia 13 de setembro, por exemplo, goleou o Kristiansund por 8 a 1, em uma das atuações mais expressivas de sua campanha.

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Bayern de Munique

O Bayern de Munique chega à Noruega embalado por uma sequência invicta na temporada 2026/27. A equipe comandada por Vincent Kompany acumula seis vitórias e dois empates em seus compromissos oficiais.

Na estreia da Champions League, os bávaros tiveram uma atuação dominante e golearam o Bodo/Glimt por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique.

Com três pontos conquistados, o Bayern busca a segunda vitória consecutiva para continuar entre os primeiros colocados da fase de liga.

O time alemão também começou a temporada conquistando um título, após superar o Borussia Dortmund na decisão da Copa da Alemanha. Desde então, o Bayern mantém sua invencibilidade. O empate mais recente aconteceu diante do Augsburg, por 2 a 2, fora de casa. A última derrota da equipe foi registrada no fim de abril, quando perdeu para o PSG por 5 a 4, em Paris.

Para o confronto desta terça-feira, Vincent Kompany deve contar com força máxima. O setor ofensivo pode reunir Saibari, Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane.

Um dos desafios para os alemães será a adaptação ao gramado sintético do Viking Stadion. Segundo informações da imprensa alemã, o Bayern programou seu último treinamento em Stavanger para permitir que os jogadores se acostumassem às condições do campo.

Histórico de confrontos entre Viking e Bayern de Munique

O confronto desta terça-feira será o primeiro encontro entre Viking e Bayern de Munique na história.

Apesar de nunca ter enfrentado o Viking, o Bayern possui um retrospecto favorável diante de equipes da Noruega. O clube alemão jamais foi derrotado por um adversário norueguês.

Na primeira rodada desta edição da Champions League, inclusive, os bávaros enfrentaram o Bodo/Glimt e venceram por 5 a 0.

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Onde assistir Viking x Bayern de Munique ao vivo

A partida entre Viking e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: HBO Max

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Viking Stadion, em Stavanger, na Noruega.

Prováveis escalações

Viking (Técnico: Morten Jensen)

Østbø; Heggheim, Stensness (Daland), Falchener e Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen e Zlatko Tripi?; Christiansen e Erik Botheim.

  • Fora: Martin Ove Roseth, D'Agostino, Sondre Flem Bjorshol e Berisha (lesionados)

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Pavlovi? e Kimmich; Michael Olise, Saibari (Musiala), Luis Díaz e Harry Kane.

  • Dúvida: Musiala e Neuer

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Arbitragem

  • Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgária)
  • Assistente 1: Martin Margaritov (Bulgária)
  • Assistente 2: Martin Venev (Bulgária)
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Ficha da partida

  • Jogo: Viking x Bayern de Munique
  • Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
  • Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Viking Stadion, Stavanger (Noruega)
  • Transmissão: HBO Max

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.