Roma x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
Real Madrid busca segunda vitória na Champions League após superar a Inter de Milão, enquanto Roma tenta conquistar seu primeiro triunfo europeu
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Roma e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição europeia. O Real Madrid estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, enquanto a Roma empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe, fora de casa.
O clube espanhol tenta conquistar sua segunda vitória consecutiva na Champions, enquanto os italianos apostam no mando de campo para somar os primeiros três pontos nesta edição do torneio.
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Como chegam as equipes
Roma
A Roma chega à segunda rodada da Champions League vivendo uma sequência de resultados positivos. A equipe comandada por Gian Piero Gasperini está invicta há cinco partidas, com três vitórias e dois empates.
Na estreia da competição europeia, o clube italiano visitou o Fenerbahçe, na Turquia, e empatou por 1 a 1. Agora, a Roma tenta conquistar sua primeira vitória na fase de liga diante de sua torcida.
Pelo Campeonato Italiano, a equipe também enfrentou adversários importantes nas últimas rodadas. Entre os resultados recentes estão o empate por 2 a 2 com a Inter de Milão e a igualdade sem gols diante do Como.
Apesar de manter uma sequência invicta, a Roma busca melhorar o aproveitamento ofensivo para transformar os empates em vitórias. Nos últimos cinco compromissos, a equipe marcou oito gols e sofreu cinco.
Real Madrid
O Real Madrid chega ao Estádio Olímpico embalado por uma vitória na última rodada do Campeonato Espanhol. No sábado (10), a equipe comandada por José Mourinho derrotou o Villarreal por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, com gol de Yan Diomande.
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Na Champions League, os merengues também começaram com vitória. Na estreia da fase de liga, o Real Madrid superou a Inter de Milão por 2 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos na competição.
A equipe espanhola apresenta uma sequência recente de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com dez gols marcados e cinco sofridos.
Um dos principais destaques do time é Kylian Mbappé, que começou a temporada em boa fase ofensiva. O atacante francês forma o setor de ataque ao lado de nomes como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Arda Güler.
Vinícius Júnior foi expulso na vitória sobre o Villarreal, mas a punição recebida no Campeonato Espanhol não impede sua participação na Champions League.
Para enfrentar a Roma, Mourinho deve utilizar uma formação com dois jogadores de meio-campo mais recuados, deixando Bellingham, Güler e Vinícius Júnior responsáveis pela criação das jogadas para Mbappé.
Histórico de confrontos entre Roma e Real Madrid
O retrospecto recente entre Roma e Real Madrid é favorável ao clube espanhol.
Nos últimos cinco encontros apresentados, os merengues conquistaram quatro vitórias, enquanto a Roma não venceu nenhuma partida. O outro confronto terminou empatado por 2 a 2, em um amistoso disputado em agosto de 2019.
Considerando apenas os quatro jogos oficiais mais recentes pela Champions League, o Real Madrid venceu todos, com resultados de 2 a 0, 3 a 0, 2 a 0 e 2 a 0.
Agora, a Roma tenta encerrar essa sequência negativa diante dos espanhóis e conquistar um resultado importante na fase de liga da competição europeia.
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Onde assistir Roma x Real Madrid ao vivo
A partida entre Roma e Real Madrid terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: TNT
- Streaming: HBO Max
A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália.
Prováveis escalações
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Mancini, Balerdi e Hermoso; Wesley, Marten de Roon, Koné e Molina; Paulo Dybala e Matías Soulé; Donyell Malen.
- Fora: Cristante, Svilar e Muhammed Bah
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
- Fora: Raúl Asencio, Rodrygo e Militão
Ficha da partida
- Jogo: Roma x Real Madrid
- Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
- Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma (Itália)
- Transmissão: TNT e HBO Max
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