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LASK x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League

Equipes buscam recuperação após derrotas nos campeonatos nacionais; Liverpool visita o LASK na Áustria pela segunda rodada da Champions League

Por Lucas Valle Publicado em 13/10/2026 às 10:19
Mac Allister, meio-campista do Liverpool
Mac Allister, meio-campista do Liverpool - Divulgação/Liverpoolfc

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LASK e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 13h45 (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam ao confronto tentando se recuperar de derrotas sofridas em seus respectivos campeonatos nacionais. O LASK perdeu por 2 a 0 no Campeonato Austríaco, enquanto o Liverpool foi goleado pelo Manchester City por 3 a 0, em Anfield, pela Premier League.

O duelo representa uma oportunidade de reação para os dois clubes. Enquanto os austríacos tentam aproveitar o mando de campo, os ingleses buscam deixar para trás o resultado negativo do último fim de semana.

Como chegam as equipes

LASK

O LASK chega à segunda rodada da Champions League após sofrer uma derrota diante de sua torcida no Campeonato Austríaco. No último domingo, a equipe foi superada por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada da competição nacional.

Apesar do resultado negativo, o clube de Linz ocupa a terceira colocação do Campeonato Austríaco e tenta manter sua campanha entre os primeiros colocados.

Agora, o LASK volta suas atenções para a Champions League, competição na qual terá pela frente um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu.

Jogando na Raiffeisen Arena, os austríacos buscam aproveitar o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo diante do Liverpool.

Para o confronto, o técnico Andoni Iraola deve contar com nomes como Robert Ljubicic, Sascha Horváth e Sasa Kalajdzic entre as principais opções da equipe titular.

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Liverpool

O Liverpool também chega ao confronto pressionado por um resultado negativo no campeonato nacional. No último domingo, os Reds foram derrotados pelo Manchester City por 3 a 0, em Anfield, pela sexta rodada da Premier League.

A goleada interrompeu a invencibilidade da equipe no Campeonato Inglês e deixou o clube na nona colocação da tabela.

Agora, o time comandado por Abel Ferreira tenta reagir na Champions League e recuperar a confiança após o revés diante de um adversário direto na disputa pelas primeiras posições da Premier League.

Para a partida na Áustria, a expectativa é que o Liverpool utilize uma formação com Alisson Becker no gol e Virgil van Dijk como uma das principais referências do sistema defensivo.

No setor ofensivo, Florian Wirtz e Bradley Barcola aparecem entre as opções para a criação das jogadas, enquanto Lewis Koumas deve atuar mais adiantado.

O confronto também representa uma oportunidade para o Liverpool reencontrar o caminho das vitórias antes da sequência de compromissos pelo Campeonato Inglês e pela competição europeia.

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Onde assistir LASK x Liverpool ao vivo

A partida entre LASK e Liverpool terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: TNT Sports
  • Streaming: HBO Max

A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria.

Prováveis escalações

LASK (Técnico: Dietmar Kuhbauer)

Lukas Jungwirth; Kasper Jørgensen, Andrés Andrade, George Bello e Xavier Mbuyamba; Alemão, Robert Ljubicic, Sascha Horváth e Melayro Bogarde; Sasa Kalajdzic e Christoph Lang.

  • Fora: George Bello, Moses Usor e Ramiz Harakate

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson Becker; Ronald Araújo, Van Dijk, Jérémy Jacquet e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Víctor Muñoz, Florian Wirtz e Bradley Barcola; Lewis Koumas.

  • Fora da partida: Conor Bradley, Giovanni Leoni e Ekitiké.
  • Dúvida: Szoboszlai

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Arbitragem

  • Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha)
  • Assistente 1: Lasse Koslowski (Alemanha)
  • Assistente 2: Jonas Weickenmeier (Alemanha)
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Ficha da partida

  • Jogo: LASK x Liverpool
  • Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
  • Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 13h45 (de Brasília)
  • Local: Raiffeisen Arena, Linz (Áustria)
  • Transmissão: TNT Sports (YouTube) e HBO Max

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.