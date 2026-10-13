LASK x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
Equipes buscam recuperação após derrotas nos campeonatos nacionais; Liverpool visita o LASK na Áustria pela segunda rodada da Champions League
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
LASK e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 13h45 (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
As duas equipes chegam ao confronto tentando se recuperar de derrotas sofridas em seus respectivos campeonatos nacionais. O LASK perdeu por 2 a 0 no Campeonato Austríaco, enquanto o Liverpool foi goleado pelo Manchester City por 3 a 0, em Anfield, pela Premier League.
O duelo representa uma oportunidade de reação para os dois clubes. Enquanto os austríacos tentam aproveitar o mando de campo, os ingleses buscam deixar para trás o resultado negativo do último fim de semana.
Como chegam as equipes
LASK
O LASK chega à segunda rodada da Champions League após sofrer uma derrota diante de sua torcida no Campeonato Austríaco. No último domingo, a equipe foi superada por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada da competição nacional.
Apesar do resultado negativo, o clube de Linz ocupa a terceira colocação do Campeonato Austríaco e tenta manter sua campanha entre os primeiros colocados.
Agora, o LASK volta suas atenções para a Champions League, competição na qual terá pela frente um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu.
Jogando na Raiffeisen Arena, os austríacos buscam aproveitar o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo diante do Liverpool.
Para o confronto, o técnico Andoni Iraola deve contar com nomes como Robert Ljubicic, Sascha Horváth e Sasa Kalajdzic entre as principais opções da equipe titular.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Liverpool
O Liverpool também chega ao confronto pressionado por um resultado negativo no campeonato nacional. No último domingo, os Reds foram derrotados pelo Manchester City por 3 a 0, em Anfield, pela sexta rodada da Premier League.
A goleada interrompeu a invencibilidade da equipe no Campeonato Inglês e deixou o clube na nona colocação da tabela.
Agora, o time comandado por Abel Ferreira tenta reagir na Champions League e recuperar a confiança após o revés diante de um adversário direto na disputa pelas primeiras posições da Premier League.
Para a partida na Áustria, a expectativa é que o Liverpool utilize uma formação com Alisson Becker no gol e Virgil van Dijk como uma das principais referências do sistema defensivo.
No setor ofensivo, Florian Wirtz e Bradley Barcola aparecem entre as opções para a criação das jogadas, enquanto Lewis Koumas deve atuar mais adiantado.
O confronto também representa uma oportunidade para o Liverpool reencontrar o caminho das vitórias antes da sequência de compromissos pelo Campeonato Inglês e pela competição europeia.
- Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Libertadores
- Viking x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
- Galatasaray x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League
- Arsenal x Lille ao vivo e de graça: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Onde assistir LASK x Liverpool ao vivo
A partida entre LASK e Liverpool terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria.
Prováveis escalações
LASK (Técnico: Dietmar Kuhbauer)
Lukas Jungwirth; Kasper Jørgensen, Andrés Andrade, George Bello e Xavier Mbuyamba; Alemão, Robert Ljubicic, Sascha Horváth e Melayro Bogarde; Sasa Kalajdzic e Christoph Lang.
- Fora: George Bello, Moses Usor e Ramiz Harakate
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson Becker; Ronald Araújo, Van Dijk, Jérémy Jacquet e Kerkez; Mac Allister e Gravenberch; Víctor Muñoz, Florian Wirtz e Bradley Barcola; Lewis Koumas.
- Fora da partida: Conor Bradley, Giovanni Leoni e Ekitiké.
- Dúvida: Szoboszlai
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Arbitragem
- Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha)
- Assistente 1: Lasse Koslowski (Alemanha)
- Assistente 2: Jonas Weickenmeier (Alemanha)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
Ficha da partida
- Jogo: LASK x Liverpool
- Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
- Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 13h45 (de Brasília)
- Local: Raiffeisen Arena, Linz (Áustria)
- Transmissão: TNT Sports (YouTube) e HBO Max
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!