Jogos do SBT hoje (13/10): veja partidas da Champions League e da Sul-Americana
Emissora transmite duelo europeu à tarde e confronto decisivo do time carioca à noite, com cobertura especial e programação ao vivo na internet.
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O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (13): Galatasaray x Barcelona, pela Champions League, e Boca Juniors x Vasco, pela Copa Sul-Americana. A programação reúne um confronto da competição europeia durante a tarde e a partida de ida da semifinal continental à noite.
A transmissão de Galatasaray x Barcelona começa às 15h45 (de Brasília), diretamente do Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul, na Turquia. Já Boca Juniors x Vasco tem início previsto para as 21h30, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.
Barcelona enfrenta o Galatasaray pela Champions League
O primeiro compromisso do dia é o duelo entre Galatasaray e Barcelona, pela fase de liga da Champions League. A transmissão será exibida na televisão e no +SBT, com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato.
A equipe conta ainda com Nadine Bastos na análise de arbitragem e João Venturi na reportagem. A exibição começa às 15h45, no horário de Brasília.
Vasco encara o Boca Juniors pela Sul-Americana
À noite, o SBT transmite Boca Juniors x Vasco, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A bola está marcada para rolar às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires.
Tiago Leifert será o responsável pela narração, com Mauro Beting nos comentários, Nadine Bastos na análise de arbitragem e Flavio Winicki na reportagem. Além da TV aberta, o público poderá acompanhar o confronto gratuitamente pelo canal SBT Sports no YouTube.
YouTube do SBT Sports terá programação especial
A cobertura digital do SBT Sports começa às 18h, com a Futlive da Champions League, apresentada por Renata Saporito. A programação prevê seis horas de conteúdo ao vivo, incluindo a reprise da partida europeia, o pré-jogo de Boca Juniors x Vasco e a repercussão dos resultados.
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O canal também terá uma transmissão alternativa do confronto sul-americano, com Anderson Gonçalves, Beto Oliver e Pedrinho Mídia. Após a partida, uma nova edição da Futlive será dedicada à análise dos acontecimentos da noite.
Onde assistir aos jogos do SBT hoje (13/10)?
- Galatasaray x Barcelona: SBT e +SBT, com início da transmissão às 15h45.
- Boca Juniors x Vasco: SBT, com início da transmissão às 21h15 nas informações da programação; a bola está marcada para rolar às 21h30.
- Internet: canal SBT Sports no YouTube, com conteúdo especial ao longo da noite e transmissão alternativa de Boca Juniors x Vasco.