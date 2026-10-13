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Jogos do SBT hoje (13/10): veja partidas da Champions League e da Sul-Americana

Emissora transmite duelo europeu à tarde e confronto decisivo do time carioca à noite, com cobertura especial e programação ao vivo na internet.

Por Thiago Seabra Publicado em 13/10/2026 às 7:50
SBT transmite jogo decisivo da Champions League nesta terça-feira
SBT transmite jogo decisivo da Champions League nesta terça-feira - Arte/ Blog do Torcedor

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O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (13): Galatasaray x Barcelona, pela Champions League, e Boca Juniors x Vasco, pela Copa Sul-Americana. A programação reúne um confronto da competição europeia durante a tarde e a partida de ida da semifinal continental à noite.

A transmissão de Galatasaray x Barcelona começa às 15h45 (de Brasília), diretamente do Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul, na Turquia. Já Boca Juniors x Vasco tem início previsto para as 21h30, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

SBT Sports
Card de Galatasaray x Barcelona pela Champions League - SBT Sports

Barcelona enfrenta o Galatasaray pela Champions League

O primeiro compromisso do dia é o duelo entre Galatasaray e Barcelona, pela fase de liga da Champions League. A transmissão será exibida na televisão e no +SBT, com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato.

A equipe conta ainda com Nadine Bastos na análise de arbitragem e João Venturi na reportagem. A exibição começa às 15h45, no horário de Brasília.

Vasco encara o Boca Juniors pela Sul-Americana

À noite, o SBT transmite Boca Juniors x Vasco, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A bola está marcada para rolar às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires.

Tiago Leifert será o responsável pela narração, com Mauro Beting nos comentários, Nadine Bastos na análise de arbitragem e Flavio Winicki na reportagem. Além da TV aberta, o público poderá acompanhar o confronto gratuitamente pelo canal SBT Sports no YouTube.

YouTube do SBT Sports terá programação especial

A cobertura digital do SBT Sports começa às 18h, com a Futlive da Champions League, apresentada por Renata Saporito. A programação prevê seis horas de conteúdo ao vivo, incluindo a reprise da partida europeia, o pré-jogo de Boca Juniors x Vasco e a repercussão dos resultados.

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O canal também terá uma transmissão alternativa do confronto sul-americano, com Anderson Gonçalves, Beto Oliver e Pedrinho Mídia. Após a partida, uma nova edição da Futlive será dedicada à análise dos acontecimentos da noite.

Onde assistir aos jogos do SBT hoje (13/10)?

  • Galatasaray x Barcelona: SBT e +SBT, com início da transmissão às 15h45.
  • Boca Juniors x Vasco: SBT, com início da transmissão às 21h15 nas informações da programação; a bola está marcada para rolar às 21h30.
  • Internet: canal SBT Sports no YouTube, com conteúdo especial ao longo da noite e transmissão alternativa de Boca Juniors x Vasco.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.