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Galatasaray x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Champions League

Barcelona tenta manter início perfeito na temporada após golear na estreia da Champions; Galatasaray busca recuperação diante de sua torcida

Por Lucas Valle Publicado em 13/10/2026 às 8:36
Galatasaray e Barcelona se enfrentam pela Champions League
Galatasaray e Barcelona se enfrentam pela Champions League - Divulgação/ iamrafaeleao93 e fcbarcelona

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Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ali Sami Yen, em Istambul, na Turquia, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes na competição europeia. O Barcelona estreou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord, enquanto o Galatasaray foi derrotado pelo Sporting por 3 a 1 e busca seus primeiros pontos no torneio.

O clube catalão também vive uma excelente fase no Campeonato Espanhol, com oito vitórias em oito rodadas. Já a equipe turca tenta aproveitar o mando de campo para surpreender um adversário que ainda não perdeu nesta temporada.

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Como chegam as equipes

Galatasaray

O Galatasaray chega à segunda rodada da Champions League tentando se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Sporting, na estreia da fase de liga.

A equipe comandada por Okan Buruk também passou por um momento de instabilidade no Campeonato Turco. Depois de sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Trabzonspor, o clube voltou a vencer na última sexta-feira (9), quando derrotou o Kasimpasa por 3 a 1.

Com o resultado, o Galatasaray chegou aos 16 pontos em sete partidas e ocupa a liderança do Campeonato Turco.

Para o confronto diante do Barcelona, uma das principais expectativas é o possível retorno de Victor Osimhen à equipe titular. O atacante nigeriano ficou 34 dias afastado por uma lesão na região do púbis e voltou a atuar no segundo tempo da vitória sobre o Kasimpasa.

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Apesar do retorno, a presença de Osimhen desde o início ainda depende de uma avaliação física. Caso não tenha condições de começar jogando, Baris Alper Yilmaz aparece como alternativa para o setor ofensivo.

O técnico Okan Buruk também conta com Leroy Sané, Rafael Leão e Gabriel Sara entre suas opções. Outro nome que pode participar do confronto é lkay Gündogan, que defendeu o Barcelona na temporada 2023/24.

Por outro lado, Wilfried Singo segue como desfalque devido a um problema muscular na coxa. Lucas Torreira, expulso na última rodada do Campeonato Turco, está liberado para atuar na Champions, já que a suspensão não se aplica à competição europeia.

Barcelona

O Barcelona chega a Istambul embalado por uma sequência de resultados positivos. A equipe comandada por Hansi Flick venceu seus oito primeiros jogos na La Liga e lidera o Campeonato Espanhol com 24 pontos.

Na última rodada, os catalães derrotaram o Getafe por 3 a 0, no Camp Nou, e mantiveram uma vantagem de cinco pontos sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado.

O bom momento também se estende à Champions League. Na estreia da fase de liga, o Barcelona goleou o Feyenoord por 5 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos na competição.

Somando os compromissos nacionais e internacionais, o clube catalão acumula nove vitórias consecutivas nesta temporada.

Porém, para enfrentar o Galatasaray, Hansi Flick terá desfalques importantes. O brasileiro Raphinha está fora após sofrer uma lesão muscular na coxa direita durante a Data Fifa.

Artilheiro do Barcelona neste início de temporada, o atacante abre espaço para Anthony Gordon, que marcou na vitória sobre o Getafe. Gabriel Jesus e Lamine Yamal também aparecem entre as principais opções ofensivas.

Andreas Christensen e Roony Bardghji seguem indisponíveis, enquanto Frenkie de Jong é dúvida por causa de um problema no joelho. Por outro lado, Eric Garcia volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na estreia da Champions.

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Onde assistir Galatasaray x Barcelona ao vivo

A partida entre Galatasaray e Barcelona terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: SBT
  • TV fechada: TNT
  • Streaming: HBO Max e +SBT

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ali Sami Yen, em Istambul.

Prováveis escalações

Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)

Ugurcan Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Eren Elmali e Ismail Jakobs; Lucas Torreira e Gabriel Sara; Yunus Akgün, Yilmaz e Rafael Leão; Victor Osimhen

  • Desfalque: Wilfried Singo (lesão na coxa).
  • Dúvida: Victor Osimhen (recuperação de lesão no púbis).

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Gabriel Jesus e Anthony Gordon.

  • Desfalques: Raphinha (lesão muscular na coxa direita), Andreas Christensen e Roony Bardghji.
  • Dúvida: Frenkie de Jong (problema no joelho).
  • Retorno: Eric Garcia (após cumprir suspensão).

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Arbitragem

  • Árbitro: Marco Guida (Itália)
  • Assistente 1: Giorgio Peretti (Itália)
  • Assistente 2: Giuseppe Perrotti (Itália)
  • VAR: Marco Di Bello (Itália)

Ficha da partida

  • Jogo: Galatasaray x Barcelona
  • Competição: Champions League 2026/27 – 2ª rodada da fase de liga
  • Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Ali Sami Yen, Istambul (Turquia)
  • Transmissão: SBT, TNT, HBO Max e +SBT

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.