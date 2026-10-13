Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela semifinal da Libertadores
Brasileiros iniciam disputa por vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (14); time carioca aposta no Maracanã, enquanto Verdão chega embalado
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Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes brasileiras que chegam à decisão em momentos diferentes. O Fluminense vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em clássico pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 no último domingo.
A partida desta quarta-feira será o primeiro dos dois encontros que definirão um dos finalistas da Libertadores. O jogo de volta acontecerá na próxima semana, em São Paulo, com o Palmeiras como mandante.
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Como chegam as equipes
Fluminense
O Fluminense chega à semifinal da Libertadores após eliminar o Platense, da Argentina, nas quartas de final. O Tricolor garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado, apesar da derrota sofrida fora de casa.
O clube carioca apresenta números positivos como mandante na competição continental. Em cinco partidas disputadas no Maracanã nesta edição da Libertadores, o Tricolor marcou 12 gols.
Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Marcão optou por preservar alguns titulares no clássico contra o Flamengo. O Fluminense entrou em campo com uma formação alternativa e acabou derrotado por 1 a 0.
Thiago Silva, de 42 anos, não participou do confronto, enquanto Hulk, de 40, entrou apenas no segundo tempo. A decisão fez parte da preparação física do elenco para a semifinal da Libertadores.
Para enfrentar o Palmeiras, a expectativa é que os dois jogadores retornem à equipe titular. Thiago Silva deve reassumir a braçadeira de capitão, enquanto Hulk aparece como uma das principais opções ofensivas.
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Germán Cano, que segue em transição física, ainda não tem presença confirmada. No ataque, Canobbio e Kevin Serna disputam uma vaga, com o uruguaio aparecendo entre as alternativas consideradas pela comissão técnica.
Palmeiras
O Palmeiras chega ao confronto embalado por uma vitória expressiva no Campeonato Brasileiro. No último domingo (11), a equipe comandada por Abel Ferreira goleou o Corinthians por 4 a 1, em clássico disputado com força máxima.
Uma das mudanças promovidas por Abel Ferreira foi a entrada de Jhon Arias na equipe titular, na vaga de Marlon Freitas. A alteração deixou o Palmeiras com uma formação mais ofensiva e contribuiu para o desempenho apresentado no clássico.
Porém, para o duelo no Maracanã, o clube paulista terá uma ausência importante fora das quatro linhas. Abel Ferreira está suspenso após ser expulso contra a LDU e não poderá comandar a equipe à beira do gramado.
O atacante Ramón Sosa também preocupa. O jogador sofreu um trauma na coxa direita durante o clássico contra o Corinthians e é dúvida para a semifinal.
Já Paulinho, que voltou a ficar à disposição após aproximadamente dois meses e meio afastado por lesão, ainda não reúne condições para começar como titular, mas pode ser opção no banco de reservas.
Histórico de confrontos entre Fluminense e Palmeiras
Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram 106 vezes em todas as competições, com vantagem para a equipe paulista.
Ao todo, são 56 vitórias do Palmeiras, 35 triunfos do Fluminense e 15 empates.
Pela Copa Libertadores, o histórico é mais equilibrado. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na competição continental, com uma vitória para cada lado.
O confronto desta quarta-feira (14) será, portanto, o terceiro encontro entre os clubes na história da Libertadores e o primeiro de uma disputa que vale vaga na decisão do torneio.
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Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo
A partida entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- YouTube: ge TV
- Streaming: Paramount+
A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Julián Millán, Thiago Silva e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e PH Ganso; Kevin Serna, Hulk e Jefferson Savarino.
- Dúvida: Germán Cano (transição física).
Palmeiras (Auxiliar: João Martins)
Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Maurício e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.
- Suspensão: Abel Ferreira (técnico), expulso contra a LDU.
- Dúvida: Ramón Sosa (trauma na coxa direita).
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Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
- Assistente 1: Juan Belatti (Argentina)
- Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
- VAR: Silvio Trucco (Argentina)
Ficha da partida
- Jogo: Fluminense x Palmeiras
- Competição: Copa Libertadores 2026 – semifinal (ida)
- Data: 14 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo, ge TV e Paramount+
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