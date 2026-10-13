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Boca Juniors x Vasco hoje (13/10): onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Boca Juniors e Vasco iniciam disputa por vaga na final continental em Buenos Aires, em confronto marcado por desfalques e expectativa das torcidas.

Por Thiago Seabra Publicado em 13/10/2026 às 7:34
Imagem dos jogadores do Vasco atuando pelo Brasileirão 2026
Imagem dos jogadores do Vasco atuando pelo Brasileirão 2026 - Matheus Lima/ Vasco

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Boca Juniors e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O confronto é válido pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana de 2026.

O duelo abre a disputa por uma vaga na final do torneio continental. O Cruzmaltino chega ao compromisso após empatar sem gols com o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto os argentinos vêm de um empate por 2 a 2 com o Instituto de Córdoba.

A partida terá transmissão do SBT, do canal SBT Sports no YouTube e da plataforma de streaming Paramount+.

Como chegam as equipes

O Boca Juniors vive uma sequência de 17 partidas sem derrota, com oito vitórias e nove empates.

A equipe argentina, comandada por Rodolfo Arruabarrena, busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes do jogo de volta.

O principal desfalque é o meio-campista Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Marchesín, Tomás Aranda e Bareiro também estão fora, enquanto Tomás Belmonte e Alan Velasco são dúvidas.

O Vasco, por sua vez, está invicto há cinco jogos. No último sábado, a equipe empatou em 0 a 0 com o Remo, em São Januário, pelo Brasileirão. O clube carioca poupou titulares na partida de olho na semifinal continental e conta com o apoio de torcedores que viajaram à Argentina.

O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Facundo Colidio, que não está inscrito na competição, além de Cuesta, Spinelli e Barros, por questões médicas, e Mateus Carvalho, em transição física. Bruno Duarte e Brenner voltam a ficar à disposição. A disputa por uma vaga no setor ofensivo está entre Adson e Nuno Moreira.

Onde assistir a Boca Juniors x Vasco ao vivo

O jogo entre Boca Juniors e Vasco terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT e pelo canal SBT Sports no YouTube. A partida também estará disponível no streaming pelo Paramount+.

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  • TV aberta: SBT
  • Internet: canal SBT Sports no YouTube
  • Streaming: Paramount+

Possíveis escalações de Boca Juniors x Vasco

Boca Juniors

Técnico: Rodolfo Arruabarrena

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (ou Alarcón); Villa, Merentiel e Leonel Flores.

Vasco

Técnico: Pedro Emanuel

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson (ou Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro principal: Piero Maza (Chile)
  • Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete (Chile)
  • Quarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
  • VAR: José Cabero (Chile)
  • Assistentes do VAR: Juan Serrano e Juan Sepúlveda (Chile)

Ficha técnica

  • Jogo: Boca Juniors x Vasco
  • Competição: Copa Sul-Americana de 2026 — semifinal, jogo de ida
  • Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
  • Transmissão: SBT, SBT Sports no YouTube e Paramount+

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.