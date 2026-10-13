Boca Juniors x Vasco hoje (13/10): onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Boca Juniors e Vasco iniciam disputa por vaga na final continental em Buenos Aires, em confronto marcado por desfalques e expectativa das torcidas.
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Boca Juniors e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O confronto é válido pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana de 2026.
O duelo abre a disputa por uma vaga na final do torneio continental. O Cruzmaltino chega ao compromisso após empatar sem gols com o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto os argentinos vêm de um empate por 2 a 2 com o Instituto de Córdoba.
A partida terá transmissão do SBT, do canal SBT Sports no YouTube e da plataforma de streaming Paramount+.
Como chegam as equipes
O Boca Juniors vive uma sequência de 17 partidas sem derrota, com oito vitórias e nove empates.
A equipe argentina, comandada por Rodolfo Arruabarrena, busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes do jogo de volta.
O principal desfalque é o meio-campista Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Marchesín, Tomás Aranda e Bareiro também estão fora, enquanto Tomás Belmonte e Alan Velasco são dúvidas.
O Vasco, por sua vez, está invicto há cinco jogos. No último sábado, a equipe empatou em 0 a 0 com o Remo, em São Januário, pelo Brasileirão. O clube carioca poupou titulares na partida de olho na semifinal continental e conta com o apoio de torcedores que viajaram à Argentina.
O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Facundo Colidio, que não está inscrito na competição, além de Cuesta, Spinelli e Barros, por questões médicas, e Mateus Carvalho, em transição física. Bruno Duarte e Brenner voltam a ficar à disposição. A disputa por uma vaga no setor ofensivo está entre Adson e Nuno Moreira.
Onde assistir a Boca Juniors x Vasco ao vivo
O jogo entre Boca Juniors e Vasco terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT e pelo canal SBT Sports no YouTube. A partida também estará disponível no streaming pelo Paramount+.
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- TV aberta: SBT
- Internet: canal SBT Sports no YouTube
- Streaming: Paramount+
Possíveis escalações de Boca Juniors x Vasco
Boca Juniors
Técnico: Rodolfo Arruabarrena
Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (ou Alarcón); Villa, Merentiel e Leonel Flores.
Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson (ou Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez.
Ficha de arbitragem
- Árbitro principal: Piero Maza (Chile)
- Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete (Chile)
- Quarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
- VAR: José Cabero (Chile)
- Assistentes do VAR: Juan Serrano e Juan Sepúlveda (Chile)
Ficha técnica
- Jogo: Boca Juniors x Vasco
- Competição: Copa Sul-Americana de 2026 — semifinal, jogo de ida
- Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
- Transmissão: SBT, SBT Sports no YouTube e Paramount+