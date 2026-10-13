Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Espanhóis tentam se recuperar após derrota na estreia, enquanto ingleses buscam manter o aproveitamento na competição europeia; confira os detalhes
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Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
O confronto reúne duas equipes que vivem cenários diferentes no torneio continental. Os espanhóis buscam os primeiros pontos após a derrota na estreia, enquanto os ingleses tentam manter o aproveitamento depois de vencerem na rodada inicial.
Como chegam Atlético de Madrid e Manchester United
O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, perdeu por 2 a 1 para o Liverpool na primeira rodada da Champions League.
Apesar do resultado negativo na competição, a equipe espanhola venceu o Alavés por 2 a 1, fora de casa, em seu compromisso mais recente pela LaLiga. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.
Do outro lado, o Manchester United estreou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Sabah e busca continuar entre os primeiros colocados da fase de liga.
A equipe de Michael Carrick, porém, vem de um empate por 1 a 1 com o Tottenham pela Premier League. Nos últimos cinco compromissos, os ingleses somam uma vitória, três empates e uma derrota.
O elenco também enfrenta problemas físicos, que podem provocar mudanças na escalação.
Onde assistir a Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo
A partida entre Atlético de Madrid e Manchester United terá transmissão ao vivo no Brasil pelo canal Space, na TV por assinatura, e pela plataforma de streaming HBO Max. O confronto começa às 16h, no horário de Brasília.
- TV por assinatura: Space
- Streaming: HBO Max
- Data: terça-feira, 13 de outubro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
Arbitragem de Atlético de Madrid x Manchester United
A UEFA designou o sueco Glenn Nyberg para apitar o confronto. Ele terá como assistentes Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. O holandês Pol van Boekel será o responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).
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- Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
- Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist
- VAR: Pol van Boekel (Holanda)
Retrospecto recente entre as equipes
Atlético de Madrid e Manchester United voltam a se enfrentar na Champions League após o confronto pelas oitavas de final da edição de 2021/22. No jogo de ida, disputado em Madri, as equipes empataram por 1 a 1. João Félix abriu o placar para os espanhóis, enquanto Anthony Elanga marcou para os ingleses.
Na partida de volta, em Manchester, o Atlético venceu por 1 a 0 e avançou na competição. Marcus Rashford, que participou daquela eliminatória, permanece no elenco do clube inglês.
Ficha técnica
- Jogo: Atlético de Madrid x Manchester United
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 — segunda rodada da fase de liga
- Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Metropolitano, Madri, Espanha
- Onde assistir: Space e HBO Max
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)