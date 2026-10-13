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Arsenal x Lille ao vivo e de graça: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Londrinos tentam manter o embalo após vitória na estreia, enquanto franceses buscam recuperação no torneio europeu; confira os detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 13/10/2026 às 8:51
Saka, atacante do Arsenal
Saka, atacante do Arsenal - Divulgação/Arsenal

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Arsenal e Lille se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Os Gunners recebem a equipe francesa em busca de mais uma vitória na competição. Na estreia, os ingleses venceram o Napoli por 1 a 0, fora de casa. Já o Lille foi derrotado pelo Real Betis por 3 a 2 e tenta conquistar seus primeiros pontos no torneio.

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Como chegam Arsenal e Lille

O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United pela Premier League.

Nos últimos cinco jogos, a equipe londrina conquistou quatro vitórias e sofreu uma derrota, com nove gols marcados e cinco sofridos.

Para o duelo europeu, o zagueiro William Saliba e o atacante Christos Tzolis são desfalques por lesão.

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O Lille, dirigido por Davide Ancelotti, chega após vencer o Le Havre por 1 a 0 pelo Campeonato Francês.

A equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Na Champions League, o time francês perdeu para o Real Betis na primeira rodada.

O atacante Hamza Igamane está fora por lesão, enquanto Ethan Mbappé cumpre suspensão.

Onde assistir a Arsenal x Lille ao vivo

A partida entre Arsenal e Lille terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal TNT Sports no YouTube. O pré-jogo começa às 14h45 (de Brasília), enquanto o confronto está marcado para as 16h. O duelo também será exibido pela plataforma de streaming HBO Max.

  • YouTube: canal TNT Sports, com transmissão gratuita e pré-jogo a partir das 14h45
  • Streaming: HBO Max
  • Data: terça-feira, 13 de outubro de 2026
  • Horário do jogo: 16h (de Brasília)

Prováveis escalações de Arsenal x Lille

Arsenal

Técnico: Mikel Arteta

David Raya; Riccardo Calafiori (ou Jurriën Timber), Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Ben White; Bruno Guimarães e Martín Zubimendi (ou Mikel Merino); Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.

Lille

Técnico: Davide Ancelotti

Berke Özer; Nathan Ngoy, Tanguy Nianzou, Alexsandro Ribeiro e Calvin Verdonk; Benjamin André e Nabil Bentaleb; Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson e Gaëtan Perrin; Ayase Ueda.

Arbitragem de Arsenal x Lille

A UEFA escalou uma equipe alemã para comandar a partida. Felix Zwayer será o árbitro principal, auxiliado por Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer. Robert Schröder ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
  • Assistentes: Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer (Alemanha)
  • VAR: Robert Schröder (Alemanha)

Ficha técnica

  • Jogo: Arsenal x Lille
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 — segunda rodada da fase de liga
  • Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
  • Onde assistir: TNT Sports no YouTube (gratuitamente) e HBO Max
  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.