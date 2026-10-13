Arsenal x Lille ao vivo e de graça: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Londrinos tentam manter o embalo após vitória na estreia, enquanto franceses buscam recuperação no torneio europeu; confira os detalhes do confronto
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Arsenal e Lille se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
Os Gunners recebem a equipe francesa em busca de mais uma vitória na competição. Na estreia, os ingleses venceram o Napoli por 1 a 0, fora de casa. Já o Lille foi derrotado pelo Real Betis por 3 a 2 e tenta conquistar seus primeiros pontos no torneio.
Como chegam Arsenal e Lille
O Arsenal, comandado por Mikel Arteta, vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United pela Premier League.
Nos últimos cinco jogos, a equipe londrina conquistou quatro vitórias e sofreu uma derrota, com nove gols marcados e cinco sofridos.
Para o duelo europeu, o zagueiro William Saliba e o atacante Christos Tzolis são desfalques por lesão.
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O Lille, dirigido por Davide Ancelotti, chega após vencer o Le Havre por 1 a 0 pelo Campeonato Francês.
A equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Na Champions League, o time francês perdeu para o Real Betis na primeira rodada.
O atacante Hamza Igamane está fora por lesão, enquanto Ethan Mbappé cumpre suspensão.
Onde assistir a Arsenal x Lille ao vivo
A partida entre Arsenal e Lille terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal TNT Sports no YouTube. O pré-jogo começa às 14h45 (de Brasília), enquanto o confronto está marcado para as 16h. O duelo também será exibido pela plataforma de streaming HBO Max.
- YouTube: canal TNT Sports, com transmissão gratuita e pré-jogo a partir das 14h45
- Streaming: HBO Max
- Data: terça-feira, 13 de outubro de 2026
- Horário do jogo: 16h (de Brasília)
Prováveis escalações de Arsenal x Lille
Arsenal
Técnico: Mikel Arteta
David Raya; Riccardo Calafiori (ou Jurriën Timber), Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Ben White; Bruno Guimarães e Martín Zubimendi (ou Mikel Merino); Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.
Lille
Técnico: Davide Ancelotti
Berke Özer; Nathan Ngoy, Tanguy Nianzou, Alexsandro Ribeiro e Calvin Verdonk; Benjamin André e Nabil Bentaleb; Dilane Bakwa, Hakon Arnar Haraldsson e Gaëtan Perrin; Ayase Ueda.
Arbitragem de Arsenal x Lille
A UEFA escalou uma equipe alemã para comandar a partida. Felix Zwayer será o árbitro principal, auxiliado por Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer. Robert Schröder ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).
- Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
- Assistentes: Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer (Alemanha)
- VAR: Robert Schröder (Alemanha)
Ficha técnica
- Jogo: Arsenal x Lille
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 — segunda rodada da fase de liga
- Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
- Onde assistir: TNT Sports no YouTube (gratuitamente) e HBO Max
- Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)