Vasco x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo
Vasco e Remo se enfrentam em confronto importante pela competição nacional, com os clubes buscando melhorar suas campanhas na reta final do campeonato
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Vasco e Remo se enfrentam neste sábado, 10 de outubro, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Cruzmaltino ocupa a 14ª posição, com 34 pontos em 28 jogos. Já o clube paraense está na 19ª colocação, com 24 pontos após 29 partidas.
Como chegam as equipes
O Vasco chega para o confronto após vencer o Botafogo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. A equipe busca somar mais pontos para melhorar sua posição na tabela.
O Remo, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Grêmio, no Mangueirão, em Belém. Na zona de rebaixamento, o time paraense tenta conquistar pontos para reagir na competição.
No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, no Mangueirão.
Onde assistir ao vivo
Vasco x Remo terá transmissão ao vivo pela Record, na TV aberta, pela CazéTV, no YouTube, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
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Ficha técnica
- Jogo: Vasco x Remo
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A — 30ª rodada
- Data: 10 de outubro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere