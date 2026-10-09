Vasco x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo

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Vasco e Remo se enfrentam em confronto importante pela competição nacional, com os clubes buscando melhorar suas campanhas na reta final do campeonato

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Vasco e Remo se enfrentam neste sábado, 10 de outubro, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Cruzmaltino ocupa a 14ª posição, com 34 pontos em 28 jogos. Já o clube paraense está na 19ª colocação, com 24 pontos após 29 partidas.

Como chegam as equipes

O Vasco chega para o confronto após vencer o Botafogo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. A equipe busca somar mais pontos para melhorar sua posição na tabela.

O Remo, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Grêmio, no Mangueirão, em Belém. Na zona de rebaixamento, o time paraense tenta conquistar pontos para reagir na competição.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, no Mangueirão.

Onde assistir ao vivo

Vasco x Remo terá transmissão ao vivo pela Record, na TV aberta, pela CazéTV, no YouTube, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Ficha técnica