São Paulo x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e informações da 30ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor paulista e Leão baiano se enfrentam pela competição nacional em busca de pontos importantes para melhorar suas posições na tabela

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, 10 de outubro, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto com 36 pontos em 29 jogos. O Tricolor paulista ocupa a 11ª posição, enquanto o Leão baiano aparece em 12º lugar na tabela de classificação.

Como chegam as equipes

O São Paulo vem de uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. A equipe busca a recuperação diante de sua torcida para melhorar sua posição na tabela.

O Vitória, por sua vez, chega após golear a Chapecoense por 4 a 0, no Barradão. Com a mesma pontuação do adversário, o time baiano tenta conquistar mais um resultado positivo para subir na classificação.

No primeiro turno, o Leão levou a melhor e venceu o São Paulo por 2 a 0, no Barradão, em Salvador.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre São Paulo e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Ficha técnica