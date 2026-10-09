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São Paulo x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e informações da 30ª rodada

Tricolor paulista e Leão baiano se enfrentam pela competição nacional em busca de pontos importantes para melhorar suas posições na tabela

Por Thiago Seabra Publicado em 09/10/2026 às 8:46
Imagem do atacante Luciano, do São Paulo
Imagem do atacante Luciano, do São Paulo - Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC

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São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, 10 de outubro, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto com 36 pontos em 29 jogos. O Tricolor paulista ocupa a 11ª posição, enquanto o Leão baiano aparece em 12º lugar na tabela de classificação.

Como chegam as equipes

O São Paulo vem de uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. A equipe busca a recuperação diante de sua torcida para melhorar sua posição na tabela.

O Vitória, por sua vez, chega após golear a Chapecoense por 4 a 0, no Barradão. Com a mesma pontuação do adversário, o time baiano tenta conquistar mais um resultado positivo para subir na classificação.

No primeiro turno, o Leão levou a melhor e venceu o São Paulo por 2 a 0, no Barradão, em Salvador.

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Onde assistir ao vivo

O confronto entre São Paulo e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Ficha técnica

  • Jogo: São Paulo x Vitória
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A — 30ª rodada
  • Data: 10 de outubro de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP)
  • Transmissão: Sportv e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.