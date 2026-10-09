RB Bragantino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série A

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Raposa busca terceira vitória consecutiva para se aproximar do G-4, enquanto Bragantino tenta encerrar sequência de seis jogos sem vencer na Série A

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RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes na competição. O Cruzeiro ocupa a quinta colocação, com 48 pontos, e tenta conquistar sua terceira vitória consecutiva. Já o RB Bragantino atravessa uma sequência de seis partidas sem vencer, com quatro derrotas e dois empates.

A Raposa busca se aproximar do G-4, enquanto o Massa Bruta tenta aproveitar o mando de campo para encerrar a sequência negativa e voltar a somar três pontos no Campeonato Brasileiro.

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Como chegam as equipes

RB Bragantino

O RB Bragantino chega à 30ª rodada pressionado pelos resultados recentes. A equipe comandada por Vagner Mancini não vence há seis partidas no Campeonato Brasileiro, período em que acumulou quatro derrotas e dois empates.

Desde o retorno da Data Fifa, o Massa Bruta disputou dois jogos e ainda não conseguiu conquistar uma vitória. Primeiro, foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Mirassol.

Com isso, o Bragantino tenta aproveitar o confronto diante de sua torcida para interromper a sequência negativa e recuperar a confiança nesta reta final da competição.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega ao confronto embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Artur Jorge venceu o Vitória por 3 a 1, no Barradão, e, na última rodada, derrotou o São Paulo por 2 a 0, no Mineirão.

Com os resultados, a Raposa chegou aos 48 pontos e ocupa a quinta colocação, dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores.

O time mineiro está a apenas dois pontos do Athletico-PR, quarto colocado, que soma 50 pontos. Por outro lado, possui a mesma vantagem de dois pontos sobre o Bahia, sexto colocado, com 46.

Uma vitória sobre o RB Bragantino levaria o Cruzeiro aos 51 pontos, aumentando a pressão sobre os adversários que estão à frente na classificação.

Cruzeiro tenta entrar no G-4 do Brasileirão

A disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro segue equilibrada. O Cruzeiro ocupa a quinta colocação, com 48 pontos, e está a apenas dois do Athletico-PR, quarto colocado.

Com seis pontos conquistados nas últimas duas rodadas, a Raposa voltou a se aproximar da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

O confronto contra o RB Bragantino representa mais uma oportunidade para a equipe de Artur Jorge manter a sequência positiva e continuar na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

Onde assistir RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo

A partida entre RB Bragantino e Cruzeiro terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Prováveis escalações

RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Juninho Capixaba, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e José Hurtado; Ramires e Patrick; Fernando, Wallace, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Desfalques: Rodriguinho e Alix Vinicius.

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William Furtado, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Gerson, Lucas Romero (Zé Lucas) e Matheus Pereira; Felipe Morais, Kaio Jorge e Bruno Rodrigues.

Desfalques: Villarreal, Gabriel Pec, Sinisterra, Fabrício Bruno e Villalba (lesionados).

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Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Michael Stanislau (RS) Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Wallas Martins Lopes (MA) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha da partida

Jogo: RB Bragantino x Cruzeiro

RB Bragantino x Cruzeiro Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira)

12 de outubro de 2026 (segunda-feira) Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP) Transmissão: SporTV e Premiere

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