Operário-PR x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série B

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Fantasma tenta se recuperar de derrota em casa e seguir na disputa pelo G-6, enquanto o Goiás busca embalar após vitória sobre o Athletic

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Operário-PR e Goiás se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto separadas por apenas três pontos na classificação. O Operário-PR ocupa a nona colocação, com 48 pontos em 32 partidas, enquanto o Goiás aparece na 11ª posição, com 45 pontos.

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Como chegam as equipes

Operário-PR

O Operário-PR chega à 33ª rodada ocupando a nona colocação da Série B, com 48 pontos em 32 jogos. A equipe comandada por Luizinho Lopes busca se recuperar da derrota na última rodada e continuar na disputa pelas posições que garantem classificação aos playoffs de acesso.

Em seu último compromisso, o Fantasma foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger. Agora, o time paranaense terá mais uma oportunidade de atuar diante da própria torcida para tentar voltar a vencer.

Uma vitória sobre o Goiás levaria o Operário-PR aos 51 pontos, mantendo a equipe na disputa pelas primeiras posições nesta reta final da competição.

Para o confronto, Luizinho Lopes terá quatro desfalques. Pablo está fora por um estiramento no adutor, Maxwell sofreu um estiramento na panturrilha e Ángel Torres segue em recuperação pós-cirúrgica. Além deles, José Cuenú está suspenso após receber cartão vermelho.

Goiás

O Goiás chega ao confronto na 11ª colocação da Série B, com 45 pontos, e tenta se aproximar dos clubes que estão na parte de cima da classificação.

Na rodada anterior, o Esmeraldino venceu o Athletic por 2 a 1, em Goiânia, resultado que manteve a equipe na disputa por uma melhor colocação na reta final do Campeonato Brasileiro.

Agora, o time comandado por Mozart terá pela frente um adversário que está três pontos à sua frente na tabela. Caso vença, o Goiás chegará aos 48 pontos, igualando a pontuação atual do Operário-PR.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para a equipe goiana. No primeiro turno, o Goiás foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 0, dentro de casa.

Para a partida em Ponta Grossa, Mozart não poderá contar com Ramon Menezes, que está lesionado. Além disso, sete jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos.

Onde assistir Operário-PR x Goiás ao vivo

A partida entre Operário-PR e Goiás terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ e SportyNet

A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Prováveis escalações

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner; Doka, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Caio Dantas (Mingotti) e Aylon.

Desfalques: Pablo (estiramento no adutor), Maxwell (estiramento na panturrilha), Ángel Torres (recuperação pós-cirúrgica) e José Cuenú (suspenso após expulsão).

Pablo (estiramento no adutor), Maxwell (estiramento na panturrilha), Ángel Torres (recuperação pós-cirúrgica) e José Cuenú (suspenso após expulsão). Pendurados: Aylon, Boschilia, Doka, Gabriel Feliciano, Maguinho, Miranda, Hildeberto Pereira e Vinicius Diniz.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima (Lucas Rodrigues); Jean Carlos, Anselmo Ramon e Kadu Sousa.

Desfalque: Ramon Menezes (lesionado).

Ramon Menezes (lesionado). Pendurados: Lucas Lima, Luiz Felipe, Baldória, Esli Garcia, Rodrigo Soares, Marcos Vinícius e Lucas Rodrigues.

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Arbitragem

Arbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

Luis Filipe Goncalves Correa (PB) Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

Patricia dos Reis do Nascimento (BA) 4° Arbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Murilo Ugolini Klein (PR) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ficha da partida

Jogo: Operário-PR x Goiás

Operário-PR x Goiás Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)

11 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR) Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet

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