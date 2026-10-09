Operário-PR x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série B
Fantasma tenta se recuperar de derrota em casa e seguir na disputa pelo G-6, enquanto o Goiás busca embalar após vitória sobre o Athletic
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Operário-PR e Goiás se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto separadas por apenas três pontos na classificação. O Operário-PR ocupa a nona colocação, com 48 pontos em 32 partidas, enquanto o Goiás aparece na 11ª posição, com 45 pontos.
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Como chegam as equipes
Operário-PR
O Operário-PR chega à 33ª rodada ocupando a nona colocação da Série B, com 48 pontos em 32 jogos. A equipe comandada por Luizinho Lopes busca se recuperar da derrota na última rodada e continuar na disputa pelas posições que garantem classificação aos playoffs de acesso.
Em seu último compromisso, o Fantasma foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger. Agora, o time paranaense terá mais uma oportunidade de atuar diante da própria torcida para tentar voltar a vencer.
Uma vitória sobre o Goiás levaria o Operário-PR aos 51 pontos, mantendo a equipe na disputa pelas primeiras posições nesta reta final da competição.
Para o confronto, Luizinho Lopes terá quatro desfalques. Pablo está fora por um estiramento no adutor, Maxwell sofreu um estiramento na panturrilha e Ángel Torres segue em recuperação pós-cirúrgica. Além deles, José Cuenú está suspenso após receber cartão vermelho.
Goiás
O Goiás chega ao confronto na 11ª colocação da Série B, com 45 pontos, e tenta se aproximar dos clubes que estão na parte de cima da classificação.
Na rodada anterior, o Esmeraldino venceu o Athletic por 2 a 1, em Goiânia, resultado que manteve a equipe na disputa por uma melhor colocação na reta final do Campeonato Brasileiro.
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Agora, o time comandado por Mozart terá pela frente um adversário que está três pontos à sua frente na tabela. Caso vença, o Goiás chegará aos 48 pontos, igualando a pontuação atual do Operário-PR.
O confronto também representa uma oportunidade de revanche para a equipe goiana. No primeiro turno, o Goiás foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 0, dentro de casa.
Para a partida em Ponta Grossa, Mozart não poderá contar com Ramon Menezes, que está lesionado. Além disso, sete jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos.
Onde assistir Operário-PR x Goiás ao vivo
A partida entre Operário-PR e Goiás terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: RedeTV!
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ e SportyNet
A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.
Prováveis escalações
Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Doka, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Caio Dantas (Mingotti) e Aylon.
- Desfalques: Pablo (estiramento no adutor), Maxwell (estiramento na panturrilha), Ángel Torres (recuperação pós-cirúrgica) e José Cuenú (suspenso após expulsão).
- Pendurados: Aylon, Boschilia, Doka, Gabriel Feliciano, Maguinho, Miranda, Hildeberto Pereira e Vinicius Diniz.
Goiás (Técnico: Mozart)
Tadeu; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima (Lucas Rodrigues); Jean Carlos, Anselmo Ramon e Kadu Sousa.
- Desfalque: Ramon Menezes (lesionado).
- Pendurados: Lucas Lima, Luiz Felipe, Baldória, Esli Garcia, Rodrigo Soares, Marcos Vinícius e Lucas Rodrigues.
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Arbitragem
- Arbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)
- Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento (BA)
- 4° Arbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Ficha da partida
- Jogo: Operário-PR x Goiás
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada
- Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
- Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet
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