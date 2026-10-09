Juventude x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série B

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Líder da Série B, Juventude busca ampliar vantagem na ponta da tabela diante de um São Bernardo que tenta reagir após derrota para o Sport

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Juventude e São Bernardo se enfrentam neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Juventude lidera a competição, com 59 pontos em 32 partidas, enquanto o São Bernardo ocupa a 12ª colocação, com 45 pontos, também após 32 jogos disputados.

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Como chegam as equipes

Juventude

O Juventude chega à 33ª rodada na liderança da Série B, com 59 pontos conquistados em 32 partidas. A equipe comandada por Maurício Barbieri busca mais uma vitória para se manter na primeira colocação e dar outro passo importante na disputa pelo acesso à Série A.

Na última rodada, o time gaúcho venceu a Ponte Preta por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos 59 pontos. Agora, o Juventude retorna ao Alfredo Jaconi para tentar aproveitar o mando de campo e ampliar sua pontuação na reta final da competição.

Para o confronto, Maurício Barbieri terá dois desfalques. Aderlan está suspenso, enquanto Allanzinho segue fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Além disso, seis jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos: Wadson, Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro, Luan Martins, Fábio Lima e Mandaca.

São Bernardo

O São Bernardo chega ao confronto ocupando a 12ª colocação da Série B, com 45 pontos em 32 partidas. A equipe paulista tenta voltar a vencer para melhorar sua posição na tabela nesta reta final do campeonato.

Na rodada anterior, o time comandado por Vinícius Bergantin visitou o Sport, no Recife, e acabou derrotado por 2 a 1. Agora, o São Bernardo terá mais um compromisso fora de casa, desta vez contra o líder da competição.

O treinador terá cinco desfalques para a partida. Fabricio Daniel e Luizão estão suspensos, enquanto Caio Garcez, Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano seguem fora por problemas físicos.

O São Bernardo também terá seis jogadores pendurados: Rodrigo Ferreira, Echaporã, Dudu Miraíma, Felipe Garcia, Hyoran e Lucas Lima.

Juventude tenta se aproximar do acesso à Série A

Com apenas seis rodadas restantes após este fim de semana, o Juventude entra na reta decisiva da Série B em situação favorável na disputa pelo retorno à primeira divisão.

O time gaúcho soma 59 pontos em 32 partidas e ocupa a liderança da competição. Uma vitória sobre o São Bernardo levaria a equipe aos 62 pontos, fortalecendo sua posição na briga pelo acesso.

Além da busca pela classificação direta, o Juventude tenta manter a regularidade apresentada ao longo da campanha para continuar na primeira colocação do campeonato.

Onde assistir Juventude x São Bernardo ao vivo

A partida entre Juventude e São Bernardo terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Rai Ramos, Mandaca, Gabriel Pires, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alisson Safira.

Desfalques: Aderlan (suspenso) e Allanzinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Aderlan (suspenso) e Allanzinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo). Pendurados: Wadson, Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro, Luan Martins, Fábio Lima e Mandaca.

São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)

Alex Alves; Hugo, Augusto, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Dudu Miraíma, Lucas Lima e Lucas Fernandes; Pedrinho e Felipe Garcia.

Desfalques: Caio Garcez (lesão muscular), Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano (pós-operatório), Fabricio Daniel e Luizão (suspensos).

Caio Garcez (lesão muscular), Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano (pós-operatório), Fabricio Daniel e Luizão (suspensos). Pendurados: Rodrigo Ferreira, Echaporã, Dudu Miraíma, Felipe Garcia, Hyoran e Lucas Lima.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)

Thania Lopes da Silva (PA) Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Wagner Silveira Echevarria (RS) Assessor: Cleiber Elias Leite (GO)

Cleiber Elias Leite (GO) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha da partida

Jogo: Juventude x São Bernardo

Juventude x São Bernardo Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)

11 de outubro de 2026 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Transmissão: ESPN e Disney+

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