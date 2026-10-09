Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série B

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Invicto há 13 jogos, Fortaleza busca se aproximar do acesso direto à Série A, enquanto o CRB tenta entrar no G-6 e encerrar jejum fora de casa

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Fortaleza e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto envolvidas diretamente na disputa pelo acesso à Série A. O Fortaleza ocupa a quarta colocação, com 56 pontos, enquanto o CRB aparece em sétimo lugar, com 51 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado.

Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o América-MG por 1 a 0, fora de casa, e ampliou sua sequência de invencibilidade na competição. Já o CRB derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 e segue na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

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Como chegam as equipes

Fortaleza

O Fortaleza chega à 33ª rodada vivendo seu melhor momento na Série B. A equipe comandada por Paulo Autuori acumula 13 partidas consecutivas sem derrota, com seis vitórias e sete empates neste período.

Na última rodada, o Tricolor do Pici venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena Independência, e chegou aos 56 pontos, assumindo a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Com a sequência positiva, o Fortaleza se aproximou das primeiras posições e entrou de vez na disputa pelo acesso direto à Série A. Atualmente, o Leão está a apenas dois pontos do Vila Nova, segundo colocado, que soma 58 pontos e ocupa uma das vagas de acesso direto.

Uma vitória sobre o CRB levaria o Fortaleza aos 59 pontos, aumentando a pressão sobre os adversários que estão à frente na classificação.

CRB

O CRB chega ao confronto ocupando a sétima colocação da Série B, com 51 pontos, e tenta entrar na zona de classificação para os playoffs de acesso à primeira divisão. A equipe comandada por Fábio Matias está a apenas um ponto do Atlético-GO, sexto colocado, que soma 52 pontos e fecha o G-6.

Na última rodada, o Galo da Pajuçara venceu o Atlético-GO por 3 a 1, em casa, e manteve viva a disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

O CRB apresenta uma campanha de altos e baixos nas últimas rodadas. Nos dez compromissos mais recentes, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu quatro derrotas, sem registrar empates.

Um dos principais desafios do time alagoano está no desempenho fora de casa. O CRB não vence como visitante há quatro partidas e, nas últimas seis rodadas, alternou vitórias em seus domínios com derrotas longe de Maceió.

Agora, diante do Fortaleza, a equipe tenta interromper essa sequência e conquistar um resultado importante na disputa pelo G-6.

Fortaleza e CRB se enfrentam pela quarta vez em 2026

O confronto desta segunda-feira será o quarto encontro entre Fortaleza e CRB na temporada de 2026. Até agora, as equipes se enfrentaram três vezes, sendo duas pela Copa do Brasil e uma pela Série B.

Na quinta fase da Copa do Brasil, o Fortaleza levou a melhor no confronto eliminatório. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1, na Arena Castelão, e empatou por 0 a 0 no jogo de volta, em Maceió, garantindo a classificação.

Já pelo primeiro turno da Série B, Fortaleza e CRB empataram por 1 a 1.

Assim, o Leão do Pici chega ao quarto encontro do ano com uma vitória e dois empates diante do adversário alagoano, que ainda busca seu primeiro triunfo sobre o Fortaleza nesta temporada.

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Onde assistir Fortaleza x CRB ao vivo

A partida entre Fortaleza e CRB terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Lima; Lucas Sasha, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho e Nathan Fogaça.

Desfalque: Pierre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Pierre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha, Lucas Gazal e Miritello.

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin, Vitor Caetano e Pedro Castro.

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Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)

Arthur Pancieri Pires (ES) Quarto árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)

Wanderson Marques Martins (CE) Assessor: Ubirajara Ferraz Jota (PE)

Ubirajara Ferraz Jota (PE) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Ficha da partida

Jogo: Fortaleza x CRB

Fortaleza x CRB Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira)

12 de outubro de 2026 (segunda-feira) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: ESPN e Disney+

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