Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 33ª rodada da Série B
Invicto há 13 jogos, Fortaleza busca se aproximar do acesso direto à Série A, enquanto o CRB tenta entrar no G-6 e encerrar jejum fora de casa
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Fortaleza e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto envolvidas diretamente na disputa pelo acesso à Série A. O Fortaleza ocupa a quarta colocação, com 56 pontos, enquanto o CRB aparece em sétimo lugar, com 51 pontos, apenas um atrás do Atlético-GO, sexto colocado.
Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o América-MG por 1 a 0, fora de casa, e ampliou sua sequência de invencibilidade na competição. Já o CRB derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 e segue na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.
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Como chegam as equipes
Fortaleza
O Fortaleza chega à 33ª rodada vivendo seu melhor momento na Série B. A equipe comandada por Paulo Autuori acumula 13 partidas consecutivas sem derrota, com seis vitórias e sete empates neste período.
Na última rodada, o Tricolor do Pici venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena Independência, e chegou aos 56 pontos, assumindo a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.
Com a sequência positiva, o Fortaleza se aproximou das primeiras posições e entrou de vez na disputa pelo acesso direto à Série A. Atualmente, o Leão está a apenas dois pontos do Vila Nova, segundo colocado, que soma 58 pontos e ocupa uma das vagas de acesso direto.
Uma vitória sobre o CRB levaria o Fortaleza aos 59 pontos, aumentando a pressão sobre os adversários que estão à frente na classificação.
CRB
O CRB chega ao confronto ocupando a sétima colocação da Série B, com 51 pontos, e tenta entrar na zona de classificação para os playoffs de acesso à primeira divisão. A equipe comandada por Fábio Matias está a apenas um ponto do Atlético-GO, sexto colocado, que soma 52 pontos e fecha o G-6.
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Na última rodada, o Galo da Pajuçara venceu o Atlético-GO por 3 a 1, em casa, e manteve viva a disputa por uma vaga na próxima fase da competição.
O CRB apresenta uma campanha de altos e baixos nas últimas rodadas. Nos dez compromissos mais recentes, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu quatro derrotas, sem registrar empates.
Um dos principais desafios do time alagoano está no desempenho fora de casa. O CRB não vence como visitante há quatro partidas e, nas últimas seis rodadas, alternou vitórias em seus domínios com derrotas longe de Maceió.
Agora, diante do Fortaleza, a equipe tenta interromper essa sequência e conquistar um resultado importante na disputa pelo G-6.
Fortaleza e CRB se enfrentam pela quarta vez em 2026
O confronto desta segunda-feira será o quarto encontro entre Fortaleza e CRB na temporada de 2026. Até agora, as equipes se enfrentaram três vezes, sendo duas pela Copa do Brasil e uma pela Série B.
Na quinta fase da Copa do Brasil, o Fortaleza levou a melhor no confronto eliminatório. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1, na Arena Castelão, e empatou por 0 a 0 no jogo de volta, em Maceió, garantindo a classificação.
Já pelo primeiro turno da Série B, Fortaleza e CRB empataram por 1 a 1.
Assim, o Leão do Pici chega ao quarto encontro do ano com uma vitória e dois empates diante do adversário alagoano, que ainda busca seu primeiro triunfo sobre o Fortaleza nesta temporada.
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Onde assistir Fortaleza x CRB ao vivo
A partida entre Fortaleza e CRB terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.
Prováveis escalações
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Lima; Lucas Sasha, Rodriguinho e Luiz Fernando; Vitinho e Nathan Fogaça.
- Desfalque: Pierre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Tomás Cardona, Lucas Sasha, Lucas Gazal e Miritello.
CRB (Técnico: Fábio Matias)
Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Pendurados: Vinícius Barata, Fábio Alemão, Danielzinho, Crystopher, Patrick de Lucca, Kevin, Vitor Caetano e Pedro Castro.
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Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
- Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)
- Quarto árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)
- Assessor: Ubirajara Ferraz Jota (PE)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Ficha da partida
- Jogo: Fortaleza x CRB
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada
- Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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