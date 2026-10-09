Criciúma x América-MG ao vivo: onde assistir, horário e informações da 33ª rodada

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Tigre tenta se aproximar do G-4 diante do Coelho, que entra em campo após ter o rebaixamento para a Série C confirmado matematicamente

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Criciúma e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 12 de outubro, às 19h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, conhecido como Majestoso, em Criciúma (SC), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2026.

O Tigre ocupa a quinta colocação, com 53 pontos em 32 partidas, e busca uma vitória para tentar entrar no G-4. O Coelho, por sua vez, está na 19ª posição, com 17 pontos, e teve o rebaixamento para a Série C de 2027 confirmado matematicamente na rodada anterior.

Como chegam as equipes

O Criciúma vem de uma derrota por 1 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, pela 32ª rodada. Antes do resultado negativo, a equipe catarinense havia vencido o Londrina por 2 a 0, fora de casa, e o Avaí por 3 a 0, no Majestoso.

Com 15 vitórias, oito empates e nove derrotas, o Tigre soma 53 pontos e está a três do Fortaleza, quarto colocado, que tem 56. Jogando em casa, a equipe busca se recuperar do último tropeço para continuar na disputa pelo acesso à Série A.

O América-MG chega após perder por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O resultado confirmou matematicamente o rebaixamento do clube mineiro para a Série C de 2027. A equipe acumula quatro vitórias, cinco empates e 23 derrotas na competição e tenta encerrar a sequência negativa de resultados.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Criciúma e América-MG terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, serviço de pay-per-view. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela plataforma, conforme as opções de acesso disponíveis para assinantes.

Prováveis escalações

No último compromisso, contra o Ceará, o Criciúma foi escalado por Umberto Louzer com

Airton; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Jean Irmer, Ronald, Fellipe Mateus; Jhonata Robert, Yuri Tanque e Otero.

Já o América-MG, comandado por Douglas Leite, enfrentou o Fortaleza com

William; Fábio, Luca Sosa, Rafa Barcelos e Tobias Ostchega; Otávio, Barreto e Segovinha; Paulo Victor, Willian Bigode e Guilherme Parede.

Ficha técnica