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Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 30ª rodada da Série A

Equipes tentam encerrar sequências negativas no Campeonato Brasileiro; Coxa defende posição na zona da Sul-Americana, enquanto Botafogo busca reação

Por Lucas Valle Publicado em 09/10/2026 às 10:25
Partida entre Botafogo e Coritiba no primeiro turno do Brasileirão
Partida entre Botafogo e Coritiba no primeiro turno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

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Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

As equipes chegam ao confronto pressionadas pelos resultados recentes. O Coritiba ocupa a nona colocação, com 38 pontos, enquanto o Botafogo aparece na 13ª posição, com 35 pontos. Os dois clubes buscam uma vitória para melhorar suas situações na tabela.

O Coxa não vence há três partidas e sofreu duas goleadas consecutivas, enquanto o Glorioso vem de derrotas para Mirassol e Vasco. O confronto é importante para a disputa por vagas na Copa Sul-Americana e para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.

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Como chegam as equipes

Coritiba

O Coritiba chega à 30ª rodada na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos conquistados. A equipe comandada por Fernando Seabra tenta interromper uma sequência de três partidas sem vitória e recuperar a confiança após resultados negativos.

Nos últimos três compromissos, o Coxa empatou por 3 a 3 com o Athletico-PR, no clássico paranaense, e sofreu duas goleadas consecutivas. Primeiro, foi derrotado pelo Vasco por 5 a 0, em São Januário. Na rodada seguinte, perdeu para o Fluminense por 4 a 0, no Maracanã.

Com isso, o Coritiba sofreu 12 gols nas últimas três partidas, situação que aumenta a pressão sobre o sistema defensivo da equipe.

Apesar da sequência negativa, o time paranaense permanece dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Coxa soma 38 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro clube fora da faixa de classificação para o torneio continental.

Botafogo

O Botafogo também atravessa um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite ocupa a 13ª colocação, com 35 pontos, e chega ao confronto após duas derrotas consecutivas.

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Primeiro, o Glorioso perdeu para o Mirassol por 2 a 0, fora de casa. Na última rodada, foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, em clássico disputado diante de sua torcida.

Os resultados deixaram o Botafogo próximo tanto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana quanto da zona de rebaixamento.

O clube carioca está a apenas um ponto do São Paulo, primeiro time dentro da faixa de classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, possui somente quatro pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro colocado do Z-4.

Uma vitória sobre o Coritiba levaria o Botafogo aos 38 pontos, igualando a pontuação atual do adversário e fortalecendo sua posição na disputa por uma vaga na competição continental.

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Onde assistir Coritiba x Botafogo ao vivo

A partida entre Coritiba e Botafogo terá transmissão ao vivo e exclusiva em:

  • Streaming: Amazon Prime Video

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Prováveis escalações

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Fabricio Bustos, Maicon, Rodrigo Moledo e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.

  • Desfalques: Bruno Melo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Ronier, Jacy Maranhão e Tiago Cóser.

Botafogo (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Mateo Ponte, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Danilo Santos e Medina; Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral.

  • Desfalques: Edenilson, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão.
  • Dúvidas: Arthur Chaves, Vitinho e Montoro.

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Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
  • Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)
  • Assessor: Janette Mara Arcanjo (MG)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Ficha da partida

  • Jogo: Coritiba x Botafogo
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada
  • Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Transmissão: Amazon Prime Video

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.