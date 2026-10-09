Chelsea x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Premier League
Sem vencer há três rodadas, Chelsea busca recuperação diante do Bournemouth, que ainda não conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês
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Chelsea e Bournemouth se enfrentam neste sábado (10), às 11h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 6ª rodada da Premier League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto tentando melhorar suas campanhas no Campeonato Inglês. O Chelsea ocupa a décima colocação, com sete pontos em cinco partidas, e não vence há três rodadas. Já o Bournemouth ainda busca sua primeira vitória nesta edição da competição.
O duelo também marca o retorno dos clubes após a pausa de duas semanas para a Data Fifa. Jogando diante de sua torcida, o Chelsea tenta aproveitar o confronto para voltar a somar três pontos e se aproximar das primeiras posições.
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Como chegam as equipes
Chelsea
O Chelsea retorna aos gramados pressionado pela sequência de resultados negativos na Premier League. A equipe comandada por Xabi Alonso acumula três partidas consecutivas sem vitória, situação que fez os Blues perderem posições na classificação.
Com sete pontos conquistados em cinco jogos, o clube londrino ocupa a décima colocação e tenta iniciar uma reação no Campeonato Inglês após a pausa para os compromissos das seleções nacionais.
O período sem jogos também foi importante para a recuperação física de alguns atletas. O técnico Xabi Alonso, porém, ainda enfrenta problemas para definir a equipe que entrará em campo contra o Bournemouth.
Bournemouth
O Bournemouth chega à sexta rodada em busca de sua primeira vitória na Premier League 2026/27. A equipe comandada por Marco Rose ainda não conseguiu conquistar os três pontos em uma partida nesta edição do Campeonato Inglês.
O clube tenta aproveitar o momento de instabilidade do Chelsea para surpreender o adversário em Stamford Bridge e iniciar uma recuperação na competição.
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Onde assistir Chelsea x Bournemouth ao vivo
A partida entre Chelsea e Bournemouth terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+
- Youtube: CazéTV
A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.
Prováveis escalações
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
Emiliano Martínez; Fofana, Lacroix e Colwill; Pedro Neto, Lavia, Henderson e Chavarría; Cole Palmer, Rogers e Welbeck.
- Dúvidas: Cole Palmer e João Pedro
Bournemouth (Técnico: Marco Rose)
Petrovic; Smith, Hill, Silva e Truffert; Adams, Cook, Rayan, Christie e Tavernier; Evanilson.
- Desfalques: Kroupi, Araujo, Kluivert e Scott (lesionados).
Ficha da partida
- Jogo: Chelsea x Bournemouth
- Competição: Premier League 2026/27 – 6ª rodada
- Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, Londres (Inglaterra)
- Transmissão: CazéTV
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