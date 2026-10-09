Chapecoense x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e informações da 30ª rodada
Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam em momentos opostos na competição nacional, com objetivos distintos nesta reta final do Campeonato Brasileiro
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Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 12 de outubro, às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Furacão ocupa a quarta colocação, com 50 pontos em 29 jogos, e busca se aproximar do Fluminense, terceiro colocado, que soma 51 pontos. Já a equipe catarinense está na última posição, com 18 pontos em 28 partidas, e tenta reagir para manter as chances de permanência na Série A.
Como chegam as equipes
O Athletico-PR vem de um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena da Baixada, pela rodada anterior. Com 14 vitórias, oito empates e sete derrotas no campeonato, o Rubro-Negro paranaense busca conquistar pontos fora de casa para se manter no G-4 e continuar na disputa pelas primeiras posições.
A Chapecoense, por sua vez, ocupa a 20ª colocação e enfrenta uma situação delicada na tabela. Jogando diante de sua torcida, na Arena Condá, o time catarinense precisa somar pontos para tentar deixar a última posição e seguir na luta contra o rebaixamento.
Onde assistir ao vivo
Chapecoense x Athletico-PR terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, serviço de pay-per-view. A partida poderá ser acompanhada pelos assinantes da plataforma.
Ficha técnica
- Jogo: Chapecoense x Athletico-PR
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A — 30ª rodada
- Data: 12 de outubro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)