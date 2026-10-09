Athletic x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e informações da 33ª rodada da Série B
Equipes buscam recuperação após derrotas na última rodada; Athletic tenta se afastar do Z-4, enquanto Londrina luta para sair da zona de rebaixamento
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Athletic e Londrina se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes entram em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. O Athletic ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos em 32 partidas, enquanto o Londrina aparece na 18ª posição, com 28 pontos, dentro do Z-4.
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Como chegam as equipes
Athletic
O Athletic chega à 33ª rodada ocupando a 15ª colocação da Série B, com 42 pontos conquistados em 32 jogos. A equipe mineira tenta aproveitar o mando de campo para voltar a vencer e aumentar sua distância em relação à zona de rebaixamento.
Na última rodada, o Athletic visitou o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, e acabou derrotado por 2 a 1. Agora, retorna à Arena Sicredi em busca de um resultado positivo diante de um adversário que também luta contra o descenso.
Uma vitória levaria o Athletic aos 45 pontos, fortalecendo a posição da equipe na tabela nesta reta final da competição.
O confronto também representa uma oportunidade de revanche para o time mineiro, que perdeu para o Londrina por 2 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Londrina
O Londrina chega ao confronto em situação delicada na Série B. A equipe paranaense ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 32 partidas, e precisa reagir para continuar na disputa pela permanência na segunda divisão.
Na rodada anterior, o Tubarão foi derrotado pelo Avaí por 2 a 1, na Ressacada, em Florianópolis. O resultado manteve a equipe dentro da zona de rebaixamento.
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Agora, o Londrina busca conquistar três pontos fora de casa para tentar diminuir a distância em relação aos adversários que estão fora do Z-4.
O time paranaense também tenta repetir o resultado do primeiro turno, quando venceu o Athletic por 2 a 0, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.
Caso vença nesta terça-feira, o Londrina chegará aos 31 pontos, resultado importante para manter vivas suas chances de permanência na Série B.
Onde assistir Athletic x Londrina ao vivo
A partida entre Athletic e Londrina terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei.
Prováveis escalações
As prováveis escalações de Athletic e Londrina ainda não foram informadas. As equipes titulares serão confirmadas oficialmente antes do início da partida.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
- Assistente 1: Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)
- Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso (MG)
- VAR: Rafael Martins Diniz (DF)
Ficha da partida
- Jogo: Athletic x Londrina
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada
- Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)
- Transmissão: ESPN e Disney+
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