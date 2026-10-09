Athletic x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e informações da 33ª rodada da Série B

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Equipes buscam recuperação após derrotas na última rodada; Athletic tenta se afastar do Z-4, enquanto Londrina luta para sair da zona de rebaixamento

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Athletic e Londrina se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes entram em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. O Athletic ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos em 32 partidas, enquanto o Londrina aparece na 18ª posição, com 28 pontos, dentro do Z-4.

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Como chegam as equipes

Athletic

O Athletic chega à 33ª rodada ocupando a 15ª colocação da Série B, com 42 pontos conquistados em 32 jogos. A equipe mineira tenta aproveitar o mando de campo para voltar a vencer e aumentar sua distância em relação à zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Athletic visitou o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, e acabou derrotado por 2 a 1. Agora, retorna à Arena Sicredi em busca de um resultado positivo diante de um adversário que também luta contra o descenso.

Uma vitória levaria o Athletic aos 45 pontos, fortalecendo a posição da equipe na tabela nesta reta final da competição.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para o time mineiro, que perdeu para o Londrina por 2 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Londrina

O Londrina chega ao confronto em situação delicada na Série B. A equipe paranaense ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos em 32 partidas, e precisa reagir para continuar na disputa pela permanência na segunda divisão.

Na rodada anterior, o Tubarão foi derrotado pelo Avaí por 2 a 1, na Ressacada, em Florianópolis. O resultado manteve a equipe dentro da zona de rebaixamento.

Agora, o Londrina busca conquistar três pontos fora de casa para tentar diminuir a distância em relação aos adversários que estão fora do Z-4.

O time paranaense também tenta repetir o resultado do primeiro turno, quando venceu o Athletic por 2 a 0, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Caso vença nesta terça-feira, o Londrina chegará aos 31 pontos, resultado importante para manter vivas suas chances de permanência na Série B.

Onde assistir Athletic x Londrina ao vivo

A partida entre Athletic e Londrina terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei.

Prováveis escalações

As prováveis escalações de Athletic e Londrina ainda não foram informadas. As equipes titulares serão confirmadas oficialmente antes do início da partida.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) Assistente 1: Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO) Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

Luciane Rodrigues dos Santos (RS) Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso (MG)

Hieger Túlio Cardoso (MG) VAR: Rafael Martins Diniz (DF)

Ficha da partida

Jogo: Athletic x Londrina

Athletic x Londrina Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada Data: 13 de outubro de 2026 (terça-feira)

13 de outubro de 2026 (terça-feira) Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)

Arena Sicredi, São João del-Rei (MG) Transmissão: ESPN e Disney+

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