Real Madrid x Villareal ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 8ª rodada da Laliga

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Após derrota no clássico, Real Madrid tenta diminuir distância para o líder Barcelona diante de um Villarreal que venceu seus dois últimos jogos

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Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste sábado (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 8ª rodada da La Liga 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes na competição. O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 15 pontos, e tenta se recuperar da derrota no clássico contra o Atlético de Madrid. Já o Villarreal aparece na nona posição, com oito pontos, e busca sua terceira vitória consecutiva.

O time merengue está seis pontos atrás do Barcelona, líder isolado do Campeonato Espanhol, que venceu todas as sete partidas disputadas até o momento.

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Como chegam as equipes

Real Madrid

O Real Madrid chega à oitava rodada da La Liga pressionado pela distância para o Barcelona na classificação. A equipe comandada por José Mourinho soma 15 pontos em sete partidas, com cinco vitórias e duas derrotas.

Na última rodada, os merengues foram derrotados pelo Atlético de Madrid por 2 a 1, no clássico disputado no Estádio Metropolitano. O resultado deixou o Real Madrid seis pontos atrás do Barcelona, que lidera o campeonato com 21 pontos e 100% de aproveitamento.

Apesar da derrota, o Real Madrid conta com um dos ataques de maior destaque da competição, liderado por Kylian Mbappé, artilheiro do time com sete gols. O atacante francês também soma duas assistências.

Outro destaque é Jude Bellingham, que acumula três gols e duas assistências. Vinícius Júnior, por sua vez, é o principal garçom da equipe, com três assistências, além de um gol marcado.

O meia Arda Güler também tem papel importante na construção das jogadas ofensivas, participando frequentemente das articulações do setor de ataque.

Para o confronto contra o Villarreal, Mourinho terá quatro desfalques. Asencio, Éder Militão e Rodrygo estão lesionados, enquanto Dean Huijsen cumpre suspensão após receber cartão vermelho.

Villarreal

O Villarreal chega ao Santiago Bernabéu embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Íñigo Pérez venceu o Levante por 3 a 1 e, na última rodada, derrotou o Málaga pelo mesmo placar.

Com os resultados, o Submarino Amarelo chegou aos oito pontos e ocupa a nona colocação da La Liga. O clube está a três pontos do Alavés, primeiro time dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Um dos principais destaques da equipe é o volante Pape Gueye, artilheiro do Villarreal na competição com três gols. Outro jogador importante é Alberto Moleiro, que soma dois gols e três assistências, liderando o ranking de passes para gol do clube nesta edição do Campeonato Espanhol.

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Histórico de confrontos entre Real Madrid e Villarreal

Real Madrid e Villarreal já se enfrentaram 55 vezes em todas as competições, com grande vantagem para a equipe merengue.

Ao todo, são 32 vitórias do Real Madrid, 17 empates e seis triunfos do Villarreal.

Nos últimos dez confrontos, o Real Madrid também leva vantagem, com seis vitórias, contra duas do Villarreal e dois empates.

A última vitória do Submarino Amarelo sobre os merengues aconteceu em 2023. Desde então, o Real Madrid não voltou a ser derrotado pelo adversário.

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo

A partida entre Real Madrid e Villarreal terá transmissão ao vivo em:

YouTube: CazéTV

A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté e Carreras (Cucurella); Bernardo Silva e Tchouaméni; Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler; Mbappé.

Desfalques: Asencio, Éder Militão e Rodrygo (lesionados); Huijsen (suspenso após expulsão).

Villarreal (Técnico: Íñigo Pérez)

Gulácsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga e Cardona; Akhomach, Comesaña e Pape Gueye; Alberto Moleiro e Nicolas Pépé; Ayoze Pérez.

Desfalque: Buchanan.

Ficha da partida

Jogo: Real Madrid x Villarreal

Real Madrid x Villarreal Competição: La Liga 2026/27 – 8ª rodada

La Liga 2026/27 – 8ª rodada Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)

10 de outubro de 2026 (sábado) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)

Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha) Transmissão: CazéTV

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