Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas.

O Timão ocupa a 16ª posição, com 32 pontos em 29 partidas, apenas um ponto acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes para o clássico

O Corinthians chega ao Dérbi pressionado pela sequência negativa. A derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7), foi a sétima consecutiva no Brasileirão e provocou a demissão do técnico Fernando Diniz.

A sequência representa a pior marca do clube no Campeonato Brasileiro desde a adoção dos pontos corridos. O ataque marcou seis gols nos últimos sete jogos, enquanto a defesa sofreu 14. No campeonato, são 30 gols marcados e 34 sofridos.

Além da mudança no comando técnico, o Alvinegro terá dois desfalques por suspensão: Rodrigo Garro e Kaio César. André Carrillo, que estava com a seleção peruana, deve retornar à equipe. Zakaria Labyad e Kayke seguem fora em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior.

A diretoria corintiana trabalha para anunciar e regularizar um novo treinador antes do clássico. Ramón Díaz é apontado como a principal opção para assumir a equipe.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida começa às 17h30 deste domingo (11), com transmissão para os espectadores que possuem acesso às plataformas e canais responsáveis pela exibição.

Ficha Técnica