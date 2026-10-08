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Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Brasileirão

Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas

Por Thiago Seabra Publicado em 08/10/2026 às 8:48
Imagem dos jogadores Jhon Arias (Palmeiras) e Memphis Depay (Corinthians)
Imagem dos jogadores Jhon Arias (Palmeiras) e Memphis Depay (Corinthians) - Cesar Greco/Palmeiras e Rodrigo Coca e Evander Portilho/ Corinthians

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Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas.

O Timão ocupa a 16ª posição, com 32 pontos em 29 partidas, apenas um ponto acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes para o clássico

O Corinthians chega ao Dérbi pressionado pela sequência negativa. A derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7), foi a sétima consecutiva no Brasileirão e provocou a demissão do técnico Fernando Diniz.

A sequência representa a pior marca do clube no Campeonato Brasileiro desde a adoção dos pontos corridos. O ataque marcou seis gols nos últimos sete jogos, enquanto a defesa sofreu 14. No campeonato, são 30 gols marcados e 34 sofridos.

Além da mudança no comando técnico, o Alvinegro terá dois desfalques por suspensão: Rodrigo Garro e Kaio César. André Carrillo, que estava com a seleção peruana, deve retornar à equipe. Zakaria Labyad e Kayke seguem fora em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior.

A diretoria corintiana trabalha para anunciar e regularizar um novo treinador antes do clássico. Ramón Díaz é apontado como a principal opção para assumir a equipe.

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Onde assistir ao vivo

O clássico entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida começa às 17h30 deste domingo (11), com transmissão para os espectadores que possuem acesso às plataformas e canais responsáveis pela exibição.

Ficha Técnica

  • Jogo: Palmeiras x Corinthians
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  • Data: 11/10/2026 (domingo)
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.