Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Brasileirão
Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas
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Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio Nubank Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clássico paulista coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. Enquanto o Palmeiras entra em campo pelo campeonato nacional, o Corinthians busca interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas.
O Timão ocupa a 16ª posição, com 32 pontos em 29 partidas, apenas um ponto acima do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes para o clássico
O Corinthians chega ao Dérbi pressionado pela sequência negativa. A derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira (7), foi a sétima consecutiva no Brasileirão e provocou a demissão do técnico Fernando Diniz.
A sequência representa a pior marca do clube no Campeonato Brasileiro desde a adoção dos pontos corridos. O ataque marcou seis gols nos últimos sete jogos, enquanto a defesa sofreu 14. No campeonato, são 30 gols marcados e 34 sofridos.
Além da mudança no comando técnico, o Alvinegro terá dois desfalques por suspensão: Rodrigo Garro e Kaio César. André Carrillo, que estava com a seleção peruana, deve retornar à equipe. Zakaria Labyad e Kayke seguem fora em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior.
A diretoria corintiana trabalha para anunciar e regularizar um novo treinador antes do clássico. Ramón Díaz é apontado como a principal opção para assumir a equipe.
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Onde assistir ao vivo
O clássico entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
A partida começa às 17h30 deste domingo (11), com transmissão para os espectadores que possuem acesso às plataformas e canais responsáveis pela exibição.
Ficha Técnica
- Jogo: Palmeiras x Corinthians
- Competição: Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
- Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- Data: 11/10/2026 (domingo)
- Horário: 17h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo e Premiere