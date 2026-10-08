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Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Premier League

Líder com 100% de aproveitamento, City visita o Liverpool em Anfield para defender a invencibilidade em confronto direto pela Premier League

Por Lucas Valle Publicado em 08/10/2026 às 12:11
Szoboszlai e Enzo Fernández, meias de Liverpool e City, respectivamente
Szoboszlai e Enzo Fernández, meias de Liverpool e City, respectivamente - Divulgação/ liverpoolfc e enzojfernandez

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Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (11), às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield, pela 6ª rodada da Premier League 2026/27.

O confronto reúne duas equipes que ainda não perderam na competição. O Manchester City lidera a Premier League com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Liverpool ocupa a sexta colocação, com nove pontos.

Na rodada anterior, o Liverpool venceu o Bournemouth por 1 a 0, fora de casa. Já o Manchester City derrotou o Sunderland por 5 a 3 e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês.

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Como chegam as equipes

Liverpool

O Liverpool chega para o confronto ocupando a sexta colocação da Premier League, com nove pontos em cinco partidas. A equipe comandada por Andoni Iraola soma duas vitórias e três empates e ainda não foi derrotada nesta edição do campeonato.

Na última rodada, os Reds conquistaram uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, fora de casa. Agora, o Liverpool tenta conquistar seu primeiro triunfo como mandante na temporada.

Nas duas partidas disputadas em Anfield até o momento, a equipe empatou com Nottingham Forest e Fulham. Fora de casa, venceu Ipswich e Bournemouth, além de empatar com o Newcastle.

Para o confronto contra o Manchester City, Iraola terá quatro desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké e Federico Chiesa. Alexander Isak também aparece como dúvida para a partida.

Manchester City

O Manchester City chega a Anfield como líder isolado da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu os cinco jogos disputados até agora e soma 15 pontos, com 13 gols marcados e cinco sofridos.

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Na rodada anterior, os Citizens venceram o Sunderland por 5 a 3, mantendo o aproveitamento perfeito no início da temporada.

Um dos destaques da equipe é o atacante Erling Haaland, artilheiro da Premier League com cinco gols. Outro jogador importante no setor ofensivo é Antoine Semenyo, que soma três assistências e aparece entre os principais garçons do campeonato.

O Manchester City tenta conquistar sua sexta vitória consecutiva para ampliar a vantagem na liderança e manter a campanha perfeita na competiç Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Premier League ão.

Para o confronto, Enzo Maresca não poderá contar com Phil Foden, suspenso após receber cartão vermelho, e Nico O'Reilly, lesionado.

Histórico de Liverpool x Manchester City

O Manchester City levou a melhor nos dois confrontos contra o Liverpool na última temporada da Premier League. Foi a primeira vez desde 1937 que os Citizens conseguiram vencer os Reds em duas partidas consecutivas pelo Campeonato Inglês.

Em um dos encontros, disputado em Anfield, o City conquistou uma vitória de virada, com gols de Bernardo Silva e Erling Haaland. O atacante norueguês marcou nos acréscimos e garantiu o resultado.

Apesar do desempenho recente, o histórico do Manchester City em Anfield é desfavorável. Desde a criação da Premier League, em 1992, a equipe venceu apenas três das 29 partidas disputadas no estádio.

Os confrontos entre os clubes também costumam ter muitos gols. Nos últimos 15 encontros pela Premier League, a média foi de 3,1 gols por partida.

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Onde assistir Liverpool x Manchester City ao vivo

A partida entre Liverpool e Manchester City terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

A bola rola às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Victor Muñoz, Wirtz e Barcola; Isak.

  • Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké e Federico Chiesa.
  • Dúvida: Alexander Isak.

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Cherki, Ndiaye e Haaland.

  • Desfalques: Phil Foden (suspenso após expulsão) e Nico O'Reilly (lesionado).

Ficha da partida

  • Jogo: Liverpool x Manchester City
  • Competição: Premier League 2026/27 – 6ª rodada
  • Data: 11 de outubro de 2026 (domingo)
  • Horário: 12h30 (de Brasília)
  • Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

ão.

Para o confronto, Enzo Maresca não poderá contar com Phil Foden, suspenso após receber cartão vermelho, e Nico O'Reilly, lesionado.

Histórico de Liverpool x Manchester City

O Manchester City levou a melhor nos dois confrontos contra o Liverpool na última temporada da Premier League. Foi a primeira vez desde 1937 que os Citizens conseguiram vencer os Reds em duas partidas consecutivas pelo Campeonato Inglês.

Em um dos encontros, disputado em Anfield, o City conquistou uma vitória de virada, com gols de Bernardo Silva e Erling Haaland. O atacante norueguês marcou nos acréscimos e garantiu o resultado.

Apesar do desempenho recente, o histórico do Manchester City em Anfield é desfavorável. Desde a criação da Premier League, em 1992, a equipe venceu apenas três das 29 partidas disputadas no estádio.

Os confrontos entre os clubes também costumam ter muitos gols. Nos últimos 15 encontros pela Premier League, a média foi de 3,1 gols por partida.

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Onde assistir Liverpool x Manchester City ao vivo

A partida entre Liverpool e Manchester City terá transmissão ao vivo em:

A bola rola às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Victor Muñoz, Wirtz e Barcola; Isak.

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Semenyo, Cherki, Ndiaye e Haaland.

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