Grêmio x Internacional ao vivo pelo Grenal 455: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Rivais gaúchos entram em campo pressionados pela situação na tabela e buscam uma vitória para reagir na reta final do Campeonato Brasileiro

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Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo Gre-Nal 455, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico gaúcho terá peso importante na luta contra o rebaixamento. Os dois rivais entram em campo dentro da zona de rebaixamento e precisam dos três pontos para tentar reagir na reta final da competição.

O Internacional ocupa a 17ª colocação, com 31 pontos em 29 partidas, enquanto o Grêmio é o 18º, com 30 pontos. O Corinthians, primeiro clube fora do Z4, tem 32 pontos.

Como chegam as equipes para o clássico

O Internacional chega ao Gre-Nal após vencer o Corinthians por 2 a 1, na última quarta-feira (7), no Beira-Rio. O resultado marcou a estreia vitoriosa do técnico Eduardo Baptista no comando do Colorado.

Vitinho abriu o placar logo aos 40 segundos, enquanto Alan Patrick marcou o segundo gol aos 31 minutos do segundo tempo. O Corinthians ainda descontou com André, mas a equipe gaúcha conseguiu preservar a vantagem até o fim.

O Grêmio, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, na mesma rodada. Kannemann marcou o gol tricolor aos 47 minutos do primeiro tempo. O resultado fez a equipe cair para a 18ª posição.

O técnico Renato Portaluppi voltou a destacar a necessidade de melhorar a pontaria e defendeu a utilização de três volantes para dar maior equilíbrio à equipe. O treinador também afirmou ter encontrado problemas estruturais no elenco após assumir o comando.

Onde assistir ao vivo

O Gre-Nal 455 terá transmissão ao vivo pela Globo exclusivamente para o Rio Grande do Sul. O clássico também será exibido pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida começa às 17h30 deste domingo (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Ficha de arbitragem

A arbitragem do clássico será comandada por Rodrigo José Pereira de Lima (PE/FIFA). O árbitro já trabalhou em 19 partidas do Brasileirão de 2026.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE/FIFA)

Rodrigo José Pereira de Lima (PE/FIFA) Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Caio Max Augusto Vieira (GO) Assistente do VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

Flavio Gomes Barroca (RN) Assistente do VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Jose Claudio Rocha Filho (SP) Supervisor: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)

Ficha Técnica