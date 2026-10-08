Grêmio x Internacional ao vivo pelo Grenal 455: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rivais gaúchos entram em campo pressionados pela situação na tabela e buscam uma vitória para reagir na reta final do Campeonato Brasileiro
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Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo Gre-Nal 455, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clássico gaúcho terá peso importante na luta contra o rebaixamento. Os dois rivais entram em campo dentro da zona de rebaixamento e precisam dos três pontos para tentar reagir na reta final da competição.
O Internacional ocupa a 17ª colocação, com 31 pontos em 29 partidas, enquanto o Grêmio é o 18º, com 30 pontos. O Corinthians, primeiro clube fora do Z4, tem 32 pontos.
Como chegam as equipes para o clássico
O Internacional chega ao Gre-Nal após vencer o Corinthians por 2 a 1, na última quarta-feira (7), no Beira-Rio. O resultado marcou a estreia vitoriosa do técnico Eduardo Baptista no comando do Colorado.
Vitinho abriu o placar logo aos 40 segundos, enquanto Alan Patrick marcou o segundo gol aos 31 minutos do segundo tempo. O Corinthians ainda descontou com André, mas a equipe gaúcha conseguiu preservar a vantagem até o fim.
O Grêmio, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, na mesma rodada. Kannemann marcou o gol tricolor aos 47 minutos do primeiro tempo. O resultado fez a equipe cair para a 18ª posição.
O técnico Renato Portaluppi voltou a destacar a necessidade de melhorar a pontaria e defendeu a utilização de três volantes para dar maior equilíbrio à equipe. O treinador também afirmou ter encontrado problemas estruturais no elenco após assumir o comando.
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Onde assistir ao vivo
O Gre-Nal 455 terá transmissão ao vivo pela Globo exclusivamente para o Rio Grande do Sul. O clássico também será exibido pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
A partida começa às 17h30 deste domingo (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Ficha de arbitragem
A arbitragem do clássico será comandada por Rodrigo José Pereira de Lima (PE/FIFA). O árbitro já trabalhou em 19 partidas do Brasileirão de 2026.
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE/FIFA)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
- Assistente do VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)
- Assistente do VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
- Supervisor: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)
Ficha Técnica
- Jogo: Grêmio x Internacional – Gre-Nal 455
- Competição: Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Data: 11/10/2026 (domingo)
- Horário: 17h30 (de Brasília)
- Transmissão: Globo (apenas para o Rio Grande do Sul) e Premiere