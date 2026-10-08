Braga x Sporting ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Braga e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h15 (de Brasília), pelo duelo da 8ª rodada da Liga Portugal. A partida será disputada no Estádio Municipal de Braga, conhecido como Pedreira.

O confronto reúne duas equipes que brigam pelas primeiras posições da competição. O Sporting chega invicto, enquanto o Braga tenta aproveitar o fator casa para se aproximar dos primeiros colocados.

A partida também coloca frente a frente dois times que vêm de campanhas com características diferentes. Os visitantes apresentam um ataque mais produtivo, enquanto os donos da casa se destacam pelo desempenho defensivo como mandantes.

Como chegam as equipes

O Sporting ocupa a terceira colocação, com 15 pontos em sete partidas. São quatro vitórias e três empates, além de 17 gols marcados e oito sofridos. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, os leões somaram três vitórias e dois empates.

A equipe, porém, tem encontrado dificuldades para manter vantagens no placar. No Campeonato Português, o Sporting deixou escapar resultados positivos contra Estrela da Amadora, Famalicão e Arouca. Zeno Debast está suspenso, enquanto Ibrahima Ba, Nuno Santos e Moncef Zekri aparecem como dúvidas.

O Braga é o sexto colocado, com 11 pontos em seis jogos, tendo uma partida a menos. O time soma três vitórias, dois empates e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos. Nos últimos cinco compromissos, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

Como mandante, os bracarenses ainda não sofreram gols nas competições disputadas na Pedreira. A equipe vem de empate sem gols contra o Santa Clara e busca melhorar o rendimento ofensivo no campeonato.

Onde assistir ao vivo

Braga x Sporting terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Possíveis escalações

Braga

Bernardo Fontes; Borja Barisic, Vítor Carvalho e Gustaf Lagerbielke (ou Bajrami); Víctor Gómez, João Moutinho, Tiknaz (ou Gorby) e Gabri Martínez; Gabriel Silva (ou Milosevic), Ricardo Horta e Pau Víctor.

Sporting

Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Mahamadou Doumbia; Geny Catamo, Flávio Gonçalves e Irankunda (ou Rodrigo Zalazar); Fotis Ioannidis (ou Luis Suárez).

Ficha Técnica