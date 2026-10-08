Braga x Sporting ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Portugal
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Braga e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h15 (de Brasília), pelo duelo da 8ª rodada da Liga Portugal. A partida será disputada no Estádio Municipal de Braga, conhecido como Pedreira.
O confronto reúne duas equipes que brigam pelas primeiras posições da competição. O Sporting chega invicto, enquanto o Braga tenta aproveitar o fator casa para se aproximar dos primeiros colocados.
A partida também coloca frente a frente dois times que vêm de campanhas com características diferentes. Os visitantes apresentam um ataque mais produtivo, enquanto os donos da casa se destacam pelo desempenho defensivo como mandantes.
Como chegam as equipes
O Sporting ocupa a terceira colocação, com 15 pontos em sete partidas. São quatro vitórias e três empates, além de 17 gols marcados e oito sofridos. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, os leões somaram três vitórias e dois empates.
A equipe, porém, tem encontrado dificuldades para manter vantagens no placar. No Campeonato Português, o Sporting deixou escapar resultados positivos contra Estrela da Amadora, Famalicão e Arouca. Zeno Debast está suspenso, enquanto Ibrahima Ba, Nuno Santos e Moncef Zekri aparecem como dúvidas.
O Braga é o sexto colocado, com 11 pontos em seis jogos, tendo uma partida a menos. O time soma três vitórias, dois empates e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos. Nos últimos cinco compromissos, foram três vitórias, um empate e uma derrota.
Como mandante, os bracarenses ainda não sofreram gols nas competições disputadas na Pedreira. A equipe vem de empate sem gols contra o Santa Clara e busca melhorar o rendimento ofensivo no campeonato.
Onde assistir ao vivo
Braga x Sporting terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Possíveis escalações
Braga
Bernardo Fontes; Borja Barisic, Vítor Carvalho e Gustaf Lagerbielke (ou Bajrami); Víctor Gómez, João Moutinho, Tiknaz (ou Gorby) e Gabri Martínez; Gabriel Silva (ou Milosevic), Ricardo Horta e Pau Víctor.
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Sporting
Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Mahamadou Doumbia; Geny Catamo, Flávio Gonçalves e Irankunda (ou Rodrigo Zalazar); Fotis Ioannidis (ou Luis Suárez).
Ficha Técnica
- Competição: Liga Portugal – 8ª rodada
- Jogo: Braga x Sporting
- Local: Estádio Municipal de Braga (Pedreira)
- Data: 09/10/2026 (sexta-feira)
- Horário: 16h15 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN 4 e Disney+